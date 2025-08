La historia de «Ashes to Ashes, el hit que inaugura los ’80 de David Bowie y recupera al Major Tom

David Bowie en modo "Ashes to Ashes", el videoclip más caro de todos los tiempos, incluidos los actuales... y fue hace 45 años.

¿Cuántos años fueron los ‘70 en la vida de David Bowie? Porque diez parecen muy pocos para todas las vidas que vivió. Fueron en los 70 que pudo encontrar lo que buscaba de modo errático desde mediados de los 60: un lugar en la escena. Una escena que iba a ser solo musical, por cierto.



Luego de trece discos, once de ellos editados en los ‘70, Bowie estaba listo para afrontar el desafío del que no todos salen airosos: pasar a la siguiente década.



No siempre resulta que un artista abandona sus mejores años (y vaya si los 70 lo fueron para Bowie) para ser mejores en la siguiente década. Pero resultó que los 80 fueron tan buenos como los 70. No por nada Bowie era Bowie.



Instalado en Berlín para sobrevivir a los excesos que California le brindaba -y que Bowie no pretendía evitar- dio forma a una trilogía de discos bastante poco comerciales por cierto, pero, no menos cierto, de y una creatividad superior a todo lo hecho hasta entonces.



En Berlín, Bowie no solo editó tres discos en dos años, Low y Héroes, en 1977, y Lodger en 1979; sino que ayudó a su compañero de aventuras Iggy Pop a grabar sus dos primeros discos solistas, The Idiot y Lust For Life, ambos de 1977. Así de activo, creativo y prolífico estuvo Bowie en la icónica Berlin. Pero a fines de 1979, supo que había que volver.



¿Volver a dónde? En principio, a Estados Unidos. Pero no a la siempre tentadora California, sino a la cosmopolita Nueva York para su siguiente aventura musical: Scary Monsters (and Super Creeps). Y ese le segundo regreso, a una música previa a Berlín, pero con la impronta de la capital alemana. Es que si bien su décimo cuarto disco, el primero luego de la trilogía, fue un cierto y evidente retorno al rock de guitarras previo a Berlín, las melodías de sus canciones y el modo de interpretarla seguirían llevando la impronta berlinesa.



Grabado entre febrero y abril de 1980 en Power Station, de Nueva York, el disco marcó un perfecto equilibrio entre la calidad compositiva y creativa de la etapa anterior y la necesaria respuesta comercial a su música. O, lo que es lo mismo; un discazo aclamado por la crítica.



El primer corte de Scary Monsters fue “Ashes To Ashes”, editado el primero de agosto de 1980, donde Bowie rescata al Major Tom, el mítico personaje de Space Oddity (1969), su segundo disco. Musicalmente, la canción se destaca por sus sonidos sintetizados, al igual que en casi todo el disco. Estos osnidos, que suenan como un coro, fueron creados por el guitarrista Chuck Hammer usando cuatro sintetizadores de guitarra tocando acordes invertidos.

Además de por su calidad musical, “Ashes To Ashes” sobresale por la originalidad (y el presupuesto) de su videoclip, el cual fue dirigido por Bowie y David Mallet.



El resto de la banda estuvo conformada por Carlos Alomar, en guitarra; Simon House, en violín; Roy Bittan, en piano; George Murray, en bajo; y Dennis Davis, en percusión. Es decir, la misma banda de Berlín, pero sin Brian Eno en la consola. Que no es poco.



Pero lo más notable de “Ashes To Ashers” fue su videoclip, acaso uno de los más icónicos de los ‘80. Con un presupuesto de 500.000 dólares, una barbaridad no solo para su tiempo, incorpora escenas en colores solarizados y en blanco y negro.



Producido una vez más por Tony Visconti, Scary Monsters se editó un mes después, en septiembre de 1980 y fue el último gran gesto creativo de Bowie, acaso impulsado por el viento de cola que aún mantenía de los tiempos recientes Berlín.



El gesto de época de Bowie fueron los sintetizadores que, de algún modo, mararúan el pulso de lo que (cuando no) otros harían después. Sobre todo, la new wave y su beta más ¿naíf?: la new romantic.

Lo que vino después, asesinato de Lennon mediante y la consecuente reclusión cuasi paranoica, fue Let’s Dance (1983), menos interesante desde lo artístico pero más exitoso que todo lo hecho por Bowie hasta entonces.