La historia de «Oh Pretty Woman», el clásico de Roy Orbison, entre el drama y la tragedia

Puede que creamos que la mujer bonita sea Julia Roberts. De hecho, lo es. Pero no la única ni mucho menos la primera, al menos si la mujer bonita de la que hablamos es aquella que, elegante y sensual, camina por la calle tal como la imaginó Roy Orbison.

Para mediados de 1964, el cantante, compositor y guitarrista texano era una de las figuras más destacadas de la música popular. Apenas un año antes, su gira británica tenía como teloneros a Los Beatles. es cierto que a la mitad del tour la cosa terminó siendo al revés, pero no menos cierto fue que los Fab Four admiraban el estilo que Orbison desplegaba en escena cada noche de aquella gira y se preguntaban cómo diablos lo hacía.

A comienzos de los 60, Orbison encontró la balada su lugar en el mundo de la industria del entretenimiento. Fue un cancionista imbatible de voz misteriosa y de un rostro acaso no menos misterioso, ocultó tras sus clásicos anteojos oscuros.

Un día de 1964, mientras probaba algunas canciones en casa con el compositor y colaborador Bill Dees, Orbison se dio cuenta de que su joven esposa Claudette Frady se estaba preparando para salir de compras. Cuando Orbison le preguntó si necesitaba dinero, Dees intervino diciendo: “Una mujer guapa nunca necesita dinero”. Inspirado por la ocurrencia de Dees, Orbison empezó a cantar Pretty woman walking down the street (Mujer guapa caminando por la calle). Para cuando Claudette regresó a casa, Orbison ya había compuesto “Oh, Pretty Woman”.

“Escribimos ‘Oh, Pretty Woman’ un viernes. El viernes siguiente la grabamos y el viernes siguiente salió a la venta. Fue lo más rápido que he visto nunca. En realidad, el yeah, yeah, yeah de ‘Oh, Pretty Woman’ probablemente provenga de The Beatles”, dirá años después el propio Bill Dees.

Roy Orbison toca «Oh, Pretty Woman» como cierre del Black & White Night Concert, junto a Bruce Springsteen, Elvis Costello, James Burton, Glen D. Hardin, Tom Waits, kd lang, Jackson Browne, Bonnie Raitt, JD Souther, T Bone Burnett, Steven Soles, y Jennifer Warnes, en 1987

La canción, que comienza con un beat de batería, tiene dos elementos curiosos. Uno de ellos es la palabra “mercy” que Orbison pronuncia entre la primera y la segunda estrofa ¿Por qué? Al parecer, Orbison lo tomó de una palabra que Dees solía decir a menudo, una especie de muletilla de su colaborador. “Mercy es mío, reconoció Dees. “Solía decirlo todo el tiempo cuando veía a una mujer guapa o comía algo bueno, y todavía lo hago”.

“[Roy] se volvió hacia mí con el riff de guitarra y me dijo: ‘Siento que tengo que decir algo mientras tocan [ese riff de guitarra]’”, añadió Dees en una entrevista en 2008. “Le dije: ‘Bueno, siempre estás diciendo [la palabra] mercy, ¿por qué no dices mercy?’”. Y así lo hizo.

La versión en vivo de Van Halen de «Oh Pretty Woman».

La otra marca es más extraña, pero no menos característica de la canción: una especie de gorgojeo que Orbison hace con su garganta al final de la segunda estrofa. Fue completamente improvisado y se mantuvo en el corte final de la canción.

“Oh, Pretty Woman se grabó el primero de agosto de 1964 y se publicó en Estados Unidos el 29 de agosto de ese año. Tres días antes había salido en Gran Bretaña. Para entonces, Roy y Claudette habían vuelto a vivir juntos luego de estar un pequeño lapso separados a causa de una infidelidad de Claudette. Vueltos a enamorar, se volvieron a casar en 1966, pero el destino trágico los separó definitivamente: el 6 de julio, dos meses después de casarse, Claudette se mató con su moto al chocar con un camión.

La tragedia volvió a golpear duro a Orbison cuando, el sábado 14 de septiembre de 1968, la plena gira por Inglaterra, recibió la noticia de que su hogar en Hendersonville (estado de Tennessee), se había incendiado y sus dos hijos mayores habían muerto. Dos años después, Orbison rehízo su vida al casarse con Barbara Jakobs, a quien había conocido varias semanas antes de la muerte de sus hijos. Con Barbara tuvo otros dos hijos.

«You Got It», el hit póstumo de Roy Orbison

En los 80, “Oh Pretty Woman” tuvo un inesperado de la mano de una versión de Van Halen. Pero será nada comparado con el impacto que tuvo el filme de 1990 al que la canción le dio nombre y de la que fue su principal soundtrack: “Mujer bonita”, con Julia Roberts y Richard Gere.

Pero Orbison nunca lo supo: murió de un ataque al corazón el 6 de diciembre de 1988, mientras grababa Mistery Girl, su disco póstumo editado en 1989 y que incluía su otro gran hit: “You Got It”.