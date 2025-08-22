«Another One Bites The Dust», el clásico de Queen que une a Rocky, Michael Jackson y Maradona

“Another One Bites The Dust”, el recontra hit de los Queen , es, entre tantas cosas (todas buenas, por cierto), una historia más de las tantas historias que abundan en el rock alrededor de los grandes hits: como tantos otros, “One Bites The Dust” estuvo a punto de no ser.



Lo cierto es que esta historia del hit que estuvo a punto de ser del montón de temas que los Queen se tenían entre manos hace cuarenta y cinco años une a Diego Maradona, Rocky, Michael Jackson y los Chic.

Incluido en The Game, octavo disco de estudio de Queen, “Another One Bites The Dust” se publicó el 22 de agosto de 1980 y rápidamente se convirtió en el single más vendido de Queen, con ventas internacionales de siete millones de copias. Sí, el que no iba a estar porque no era lo suficientemente bueno vaya a saberse por qué.



“Another One Bites The Dust” es toda de John Deacon. Empezando por la icónica línea de bajo que abre la canción. En un principio, era solo eso y no muchos elementos más. Durante bastante tiempo, el bajista jugó con ese riff buscándole la vuelta. El tipo quería hacer algo en modo Rhythm and Blues. De hecho, durante se tiempo estuvo muy cerca de Chic; de hecho, la celebérrima línea de bajo está inspirada en “Good Times”, un clásico de la banda de Niles Rodgers.



Las sesiones de grabación, producidas por Reinhold Mack en los Musicland Studios de Múnich, consistieron en Deacon tocando casi todos los instrumentos: bajo, piano, guitarra eléctrica y palmas. Roger Taylor sumando un loop de batería y Brian May aportando su guitarra y un Eventide Harmonizer.

Deacon reconoció tiempo después que siempre había querido hacer algo un poco más. Al respecto, Brian May: aclaró: “John nos empujaba con fuerza en esa dirección, una especie de dirección funky, y consiguió que Roger [Taylor] tocara con cinta adhesiva por toda la batería, que era precisamente lo que Roger odiaba. Roger odiaba que su batería sonara apagada”. A su vez, el baterista se negaba rotundamente a meterse con la música dance: “No era lo mío”, rechazaba.

La versión kuryaki de «Another One Bites The Dust»



Freddie Mercury, en cambio, se metió de lleno en la canción: “Freddie cantó hasta sangrar, porque estaba muy comprometido con hacer que sonara como John quería, que era como hardcore… No sé cómo llamarlo… pero más hacia la música negra que hacia la música blanca”, destaca May.



El guitarrista y le baterista no querían saber nada con la canción. Claramente, no la tenía nada fácil Deacon, aun cuando contaba con el apoyo del propio Freddie Mercury. La cosa estaba 2-2 por lo que necesitaron del desempate de un peso pesado externo y fue nada menos que Michael Jackson quien dio su veredicto cuando les dijo, sin vueltas, que estaba locos si no editaban “Another One Bites The Dust” como single. “No, estás bromeando, eso nunca será un single”, fue la respuesta de Taylor. El resto es historia.

La noche de Liniers que Freddie Mercury presentó a Maradona, Maradona presentó «Another One Bites The Dust» y el públicó cantó «maradó/maradó»



La canción se utilizó en un montaje preliminar de Rocky III, antes de ser sustituida por “Eye of the Tiger”, de Survivor. “Cuando uno de mis ídolos, Brian May, asistió a uno de nuestros conciertos en Los Ángeles en 1984, sacó el tema”, recordó el guitarrista de Survivor, Frankie Sullivan, a quien Sylvester Stallone había proporcionado una copia de la película.



La canción se interpretó en todas las giras de Queen desde el The Game Tour de 1980 hasta el Magic Tour de 1986, la última de la banda con Freddie Mercury. Justamente, en 1981 Queen llegó por primera y única vez a la Argentina para una serie de cinco conciertos entre febrero y marzo, en el marco del The Game Tour. En uno de ellos, el del 8 de febrero, en Vélez, Freddie Mercury presentó ante la multitud a una joven promesa del fútbol: “Quiero presentarles a un amigo de ustedes: ¡Maradona!”. A continuación, Diego tomó la palabra: “Bueno, quiero agradecer a Freddie y a los Queen por hacernos tan feliz (sic)… Y ahora, ‘Otro Muerde El Polvo”