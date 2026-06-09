“La magia de Sele nace de su voz”: el reconocimiento de Spotify Argentina a Sele Vera, la oriunda de Bariloche   

La cuenta de Spotify Argentina le dedicó un posteo a la rionegrina que no para de sumar reproducciones.

La cantante barilochense Sele Vera sigue consolidándose como una de las artistas emergentes más importantes de la música popular argentina. Esta vez, fue la cuenta oficial de Spotify Argentina la que le dedicó una publicación especial en redes sociales, donde repasó su historia y destacó el fenómeno que logró al fusionar el pop con el chamamé.

Oriunda de Bariloche y criada en el barrio Lera, Sele Vera comenzó a cantar a los 16 años en bailantas camperas del sur argentino, interpretando cumbias, chamamés y pasodobles. Con el acompañamiento de su banda, Los Pampas, encontró una identidad propia que hoy conquista a miles de oyentes en Argentina y Chile.

En el posteo, Spotify recordó que en 2019 la artista publicó una versión en ritmo de chamamé de la canción «Dueles», del dúo mexicano Jesse & Joy. Lo que parecía una simple reinterpretación terminó convirtiéndose en un fenómeno inesperado: una nueva generación comenzó a acercarse al chamamé a través de sonidos más cercanos al pop.

Actualmente, esa canción supera los 26 millones de reproducciones en Spotify y continúa siendo el tema más escuchado de la cantante rionegrina.

«Desde la Patagonia, entre pop y chamamé; Sele Vera», expresaron desde la plataforma musical, que además destacó la potencia y naturalidad de su voz como uno de los principales atributos de su propuesta artística.

La publicación también puso en valor el trabajo de Los Pampas, la banda que acompaña a la cantante y que está integrada por Agustín Curapil, Lahuen Namuncura, Jesús Morales, Agustín Curiche, Enzo Napal y Esteban Tarifeño.

Desde el corazón de la Patagonia, Sele Vera lleva el chamamé a nuevos públicos, registra millones de reproducciones y tiene una creciente presencia en escenarios.