La Orquesta de los Chicos mantiene su espíritu en Cutral Co

Violines, violas, cellos y contrabajos tomados por manos de niños y adolescentes responden a la batuta del director para que la música inunde el recinto y el público disfrute y aplauda. Así sucede desde hace 22 años con la Orquesta de los Chicos de Cutral Co.

Este es un proyecto social y educativo que se instaló en las familias y creó una red de arte y contención. La Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas permitió que varios jóvenes que ya transitaron por sus filas hoy sean egresados universitarios en música.

La orquesta que está dirigida por el maestro Marcelo Chevalier nació en 2003, con la idea de garantizar el derecho a la música para quienes tienen entre 9 y 18 años.

“La orquesta ha logrado alcanzar un alto nivel formativo en los integrantes que transitan sus diversos grados de aprendizaje”, explica hoy el maestro Chevalier.

Son numerosos los egresados de este programa que, gracias a esta formación, pudieron ingresar a carreras universitarias de música. Algunos ya son profesionales. “Esto se ha logrado, en gran medida, por la calidad del equipo docente que se pudo convocar y consolidar, todas y todos instrumentistas de importantes orquestas del país, y con destacada experiencia y trayectoria docente”, señaló.

Chicos de 9 a 18 años integran la banda. Foto: Gentileza.

Y, por otro lado, agregó Chevalier, “la concepción general del programa imparte esta formación, en el contexto de un organismo de realización artística permanente, que otorga a cada integrante una experiencia musical real, muy valorada en los ámbitos en el que se desarrollará como estudiante y profesional”.

Los niños que ingresan a la orquesta, que es totalmente gratuita, no deben saber música y a lo largo del trayecto educativo aprenden a hacerlo, además de técnica instrumental y práctica orquestal.

Una vez que avanzan en su formación forman parte de los conciertos que se hacen a lo largo del año y, en algunas ocasiones, comparten escenario con músicos profesionales de los más diversos géneros musicales. Sus integrantes acceden a su instrumento, una vez que queda demostrado el compromiso de la concurrencia y la práctica musical.

Para el funcionamiento desde su origen, la orquesta cuenta con el respaldo del municipio local, el Ente Autárquico Intermunicipal, Enim. Y se le sumó la Facultad Regional del Neuquén de la UTN. Aunque también lo hacía la Universidad Nacional del Comahue, desde esta actual gestión retiró el apoyo sin brindar fundamentos al respecto, tal como explicó la directora ejecutiva, Ailén Vazquez.

Una enseñanza con un amplio repertorio

Marcelo Chevalier enseña música desde el 2003. Foto: Gentileza.

“Es un programa que se construye comunitariamente, con compromiso, amor y esfuerzo colectivo”; aportó Vazquez. Actualmente, Copelco presta instalaciones para algunos ensayos. “Las familias colaboran con una pequeña cuota social, y como sabemos que eso no alcanza para sostener todas las actividades que requiere una orquesta como esta, desde la Asociación de amigos de la Orquesta gestionamos mes a mes los fondos necesarios para cubrir lo que falta”, concluyó.

La enseñanza a la que acceden sus participantes les permite transitar un amplio repertorio: clásico, latinoamericano, folklore argentino, rock nacional e internacional. Todo lo dejan demostrado en los conciertos que brindan a mitad y a fin de año.

Otro de los objetivos que mantiene esta orquesta es la de despertar vocaciones. Y lo logró porque ya hay egresados de aquí que accedieron a la formación universitaria en música y hoy son profesionales.