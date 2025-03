«La Ventana De Enfrente»: una obra emotiva de encuentros inesperados, en Neuquén

Un viejo escritor solitario, atrapado en su propio caos y en un momento difícil de su vida, recibe la inesperada visita de su vecina. Ella irrumpe en su mundo con la excusa de buscar un gato perdido. “La ventana de enfrente” es una historia de encuentros inesperados, con tintes de comedia y emoción, que indaga en la soledad, la locura y el deseo de compañía.

“Es una obra muy tierna que combina momentos de humor con escenas dramáticas”, adelantó Érica Rosales Aporta, una de las protagonistas. El espectador se sumergirá en un escenario íntimo: el living desordenado de un escritor «bohemio, cascarrabias y muy loco«, con una escenografía muy sencilla.

El protagonista, interpretado por Jorge Sznek, está pasando por un momento difícil en su vida. En esa soledad absoluta, la rutina del escritor se ve interrumpida por una vecina que busca su gato. «Lo interrumpe con esta excusa que no sabemos si es verdad o no. Eso se va a develar en el transcurso de la obra», contó.

Jorge Sznek. Foto: Gentileza.

Ella no quiere irse, el escritor intenta echarla porque quiere que lo dejen en paz, pero la mujer empieza a indagar en su vida y hablar con él. La actriz adelantó: «Él ve como algo que está ahí. ¿Esta chica qué es lo que quiere? ¿Por qué no se va? ¿Por qué sigue preguntando cosas? ¿Por qué me molesta? Es toda una incógnita que se va develando a medida que la obra transcurre”.

La puesta en escena es simple, todo el trabajo es de los personajes. La química entre ellos y el ritmo de la obra invitan al espectador a transitar diferentes emociones, desde la risa hasta la melancolía, pasando por la sorpresa y la emoción.

En la musicalización, el tango “Balada Para Un Loco” resuena en la mente atormentada del protagonista. Un tango que acompaña en muchos momentos de la obra. “El final es muy tierno, las primeras veces que lo ensayamos terminamos con lágrimas en los ojos, emocionados porque es muy emotivo el final que tiene», manifestó.

Jorge Snek y Erica Rosales Aporta. Foto: Gentileza.

“La ventana de enfrente” invita al público a sumergirse en una historia donde la soledad y la ternura conviven en un mismo espacio. “Es amplia, apta para todo público», aseguró Rosales Aporta. “Es una obra que tiene comedia, emoción y un toque de misterio». La propuesta promete una experiencia teatral conmovedora, de esas que dejan huella en el espectador.

La Ventana de Enfrente: ficha técnica y funciones

Estreno: este viernes, a las 21.30, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén).

Funciones: viernes 21 y sábado 22 de marzo.

Autora: Jean Pierre Martínez

Dirección: Silvana Feliziani

Actúan: Erica Rosales Aporta y Jorge Sznek

Fotografía: Luisina Lasque

Diseño gráfico: Javier Cabrio

Entradas $12.000 anticipada, en puerta del teatro $15.000

Alias: VENTANA.DE.ENFRENTE

Enviar comprobante: 299​4​564496