Teatro: estrena «Debilidad», en El Arrimadero de Neuquén

Un actor y su ex mujer se reúnen en el camarín de un teatro por una carta que él le envió a ella y que desatará todas las emociones en torno a una pareja que alguna vez supo serlo. ¿Qué motivó al actor a reencontrarse con su ex mujer, tras veinte años de separación, y por qué la mujer aceptó reencontrarse? “Debilidad”, de Patricia Suárez, reflexiona sobre los vínculos de pareja y atraviesa todas las sensaciones que se cruzan entre dos personas que nunca dejan de estar para el otro.



Con dirección de Silvana Feliziani y las actuaciones de Silvia Ayzenzzteyn y Marcelo Brunialltti, “Debilidad” estrena ese viernes, a las 21.30, en El Arrimadero (Misiones 234, Neuquén). Entradas, $12.000 anticipadas y $15.000 en puerta (ver abajo).

El taller dirigido por Silvana Feliziani



Surgida del taller de producción teatral que desde hace años lleva adelante Silvana Feliziani, la puesta en escena de “Debilidad” es el resultado de un trabajo de búsqueda, de diálogo y de montaje grupal realizado por el grupo de actores y actrices que viene trabajando en su formación junto a la directora neuquina.



“Debilidad” es también parte de una debilidad de Feliziani hacia la dramaturgia de Patricia Suárez. Al punto de haber organizado, a mediados de 2022, nada menos que el Festival Patricia Suárez, un evento que celebraba el teatro de la autora rosarina. “Debilidad” no fue parte de aquel evento. De hecho, es una obra que ha sido muy poco interpretada.

Silvana Feliziani dirigie un taller de producción teatral del que surgen las puestas en escena.



“Esta obra trata sobre una expareja que se reencuentra en el camarín de un teatro. Él es un actor de teatro de Buenos Aires que le envía una carta a su exmujer por un problema”, describe Silvana Feliziani, a modo de breve sinopsis. “Ella acude a la cita, va al camarín convocada por esa carta que tiene una noticia tremenda. El tipo la está esperando allí en su camarín, cambiándose o algo, ella golpea la puerta la puerta y entra. Y ahí se reencuentran”.



“Y por qué debilidad, se pregunta la directora, “porque es un poco esto de lo que se habla la obra, cuando algo es inevitable, cuando a veces uno se pregunta si se puede evitar, y no, no lo puede evitar. Va tocando todos estos temas, las tensiones, la tensión entre estos dos personajes, esa cosa magnética entre que quiero y no quiero, volver todo el tiempo para atrás, y algo que desencadena esa carta, que tiene que ver con ese viaje de esta mujer que vive en un pueblo, que va a verlo a este actor en el teatro. Y todo sucede ahí en ese camarín”.

«Debilidad», de Patricia Suárez, los viernes de marzo en El Arrimadero de Neuquén



“Debilidad” pone en escena el modo particular en que esos vínculos se mantienen entre personas que han decidido separarse. “Ambas sabe que la otra persona puede estar, te veas o no te veas, estés o no estés. Es como que hay algo que sabés que va a estar presente”, destaca Feliziani. “En este caso tiene que ver con esa carta, que tiene un punto ahí de inflexión en esta historia, donde todo cambia, pero a la vez todo vuelve a ser como antes”.

La puesta en escena de «Debilidad»



La escenografía es simple: la obra transcurre en un camarín de fines de los ‘80, comienzo de los ‘90, una época que también se ve muy bien contada desde el vestuario, que contó con la asesoría de Yasmín Mer, una de las vestuaristas más destacadas de la escena regional.



En cuanto a la música, lo que sonará siempre será la italiana Mina, una de las cantantes más sobresalientes de la música popular del siglo XX. “Todo va a estar atravesado todo por sus canciones porque es un también como un homenaje que yo le hago dentro de la obra a Mina porque para mí Mina es como muy teatral”, revela Feliziani. “Creo que no hay actriz o actor que no esté atravesado por el dramatismo y por el arte de Mina que es absolutamente hermosa”.

«Debilidad»: ficha técnica y funciones

Estreno: este viernes, a las 21.30, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén).

Funciones: viernes 14 y sábado 23 de marzo.

Autora: Patricia Suárez

Dirección: Silvana Feliziani

Actúan: Silvia Ayzenzzteyn Marcelo Brunialltti

Fotografía: Luisina Lasque

Diseño gráfico: Javier Cabrio

Entradas $12.000 anticipada, en puerta del teatro $15.000

Alias: teatronqn.mp

Enviar comprobante 2995713050