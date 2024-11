«Landam», la serie sobre el mundo del petróleo arranca en noviembre en Paramouny

Esta vez, el estreno de Paramount+ tiene que ver con el petróleo y con todo lo que esta gran industria a nivel mundial puede llegar a generar a quienes son parte de ella. El próximo 17 de noviembre se estrena «Landam», protagonizada por el ganador del Oscar, Billy Boy Thornton y creada por los talentosos Taylor Sheridan y Christian Wallace.

El estreno se dará en simultáneo en Estados Unidos y en los mercados internacionales donde el servicios de Paramount está disponible. . La serie estrenará con dos episodios, y los siguientes capítulos de la primera temporada de 10 episodios estarán disponibles semanalmente los domingos. Creada por el nominado al Oscar Taylor Sheridan, LANDMAN es producida por MTV Entertainment Studios, 101 Studios y Bosque Ranch Productions, la productora de Sheridan, en exclusiva por Paramount+.

La serie está ambientada en el oeste de Textas. Basada en el podcast de 11 capítulos “Boomtown”, «cuenta una historia llena de altibajos con matones y multimillonarios salvajes que impulsan un boom tan grande que está cambiando nuestro clima, nuestra economía y nuestra geopolítica», así la definen los portales digitales especializados en el arte audivisual.

Sheridan es muy hábil en eso de retratar en sus más mínimos detalles la vida rural de los Estados Unidos y mostrar los desafíos que afronta la clase trabajadora, de quien se aventura a las labores en los campos petroleros y de sus familias. Los relatos muestran cómo no solo se ve afectada la vida de los trabajadores, sino también el clima, la economía y la geopolítica a nivel mundial.

La historia se centra en Tommy Norris, un hombre conflictivo que se autodefine como “alcohólico, divorciado y endeudado hasta el cuello”. Y en la vereda de enfrente, aparece Monty Miller, un magnate petrolero cuyas ambiciones desmedidas y su poder absoluto lo convierten en el estereotipo del empresario sin ningún tipo de escrúpulos ni contemplaciones para con nadie.

Landam pone sobre el tapete esa dual realidad de elegir trabajar o ser parte del mundo del petróleo en el que se vive en permanente tensión y donde cada protagonista debe debatir continuamente cuestiones morales que no son tomadas a la ligera.

Además de Thornton, la serie es protagonizada por Ali Larter (The Last Victim), Michelle Randolph (1923), Jacob Lofland (Joker 2), Kayla Wallace (When Calls the Heart), James Jordan (Yellowstone), Mark Collie (Nashville), Paulina Chávez (The Expanding Universe of Ashley Garcia), y Demi Moore (Feud: Capote Vs. The Swans). Jon Hamm (Mad Men) tendrá un papel de invitado recurrente junto a Andy Garcia (Expendables franchise) y Michael Peña (End of Watch), quienes también serán estrellas invitadas.