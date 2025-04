«Uñum Zomo», el canto de Anahi Mariluan, llegó al libro de la mano de Cultura de CABA

La cantora y música mapuche radicada en Bariloche Anahi Rayen Mariluan acaba de publicar “Uñum Zomo” (Mujeres Pájaras), un canto suyo llevado al libro por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Propuesto por la etnomusicóloga Rosario Haddad y editado a través del espacio de Ediciones digitales del IIEt, “Uñum Zomo” es el tercer volumen de la colección Cuentos originarios ilustrados.



Dicha colección se completó con el cuarto volumen Mborai jake haguã” [Canto para dormir], perteneciente a la cultura mbyá guaraní. Ambos volúmenes fueron publicados conjuntamente hace dos semana.

Portada del libro publicado solo en versión digital de libre descarga.



Y al igual que “Las aventuras de Copaic, el gato montés. ¿Dónde está mi música?”, edición bilingüe (qom/castellano) y “Husekaye y el Yuchán. En busca del agua”, edición bilingüe (wichí/castellano), primero y segundo volumen, respectivamente, fueron editados sólo de manera digital y de descarga gratuita ingresando a https://buenosaires.gob.ar/cultura.

Mapuzugun para todos



“Uñum Zomo”, que en mapuzungún quiere decir mujeres pájaras”, es un canto que forma parte de Futrakecheyem Zomo, quinto disco de Anahi Mariluan editado en 2021. “Habla de las mujeres pájaras, en relación con que las mujeres en el pueblo mapuche siempre hemos resguardado los cantos y esta virtud de conseguir el alimento y asistir a nuestros pichones”, explicó la artista en un diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Mariana Morán, Vanesa Gallardo Llancaqueo y Anahi Mariluan, quienes trabajaron en la producción del canto contado «Uñum Zomo», para la publicación Cuentos originarios ilustrados.



Hace un año, Rosario Haddad convocó a Mariluan para trabajar en el proyecto editorial de cantos contados. “Entonces nos pusimos a trabajar junto con Mariana Morán y Vanesa Gallardo Llancaqueo, quienes son enseñantes del mapuzugún, sobre un canto mío y convocamos a una ilustradora Mónica Bussmann. Mónica había ilustrado el mazo de cartas didácticas Mürkantun, que Vanesa y Mariana habían hecho antes, con la misma intención que este proyecto, la de generar contenidos didácticos interculturales mapuche, que, digamos es una faltante importante en nuestra región, porque, al no ser el mapuzugún una lengua oficializada, tampoco se generan contenidos para esta parte de pueblos originarios que habitamos en la región”, destaca Mariluan.

“Las lenguas lo definen todo. Si no hay lengua, no hay el territorio, no podemos definir el territorio”. Anahi Rayen Mariluan, música y cantora mapuche

Mariluan ya había editado “Ufiza. Un canto, un mundo”, un libro bilingüe, mapuzugún-español, que fue ganador de la convocatoria del Fondo Editorial Rionegrino en 2021. “Pero ese libro tuvo un cierto alcance. En cambio, esta publicación tiene la fortuna de ser descargable y con eso el acceso de docentes, niñeces y público en general se ven favorecidos con estas tecnologías que nos permiten socializar nuestro trabajo”.

Lenguas que siguen vivas



Mariluan celebra la publicación de su canto contado y el modo en que fue publicado, de acceso público y gratuito. Y destaca el modo en que la cultura mapuche logra visibilidad a través de trabajos como este. “Yo siempre pienso desde una concepción colectiva. Pienso que el pueblo mapuche expresa y lucha por emerger con militancias amorosas. Pienso eso nada más”, remarca.

El libro cuenta con bellas ilustraciones de Mónica Bussmann sobre fondo negro, como si fuera la pizarra escolar.



También celebra la presencia de la palabra mapuche, sus significados y la importancia de que se siga hablando y, en este caso, cantando: “A mí me enamora cantar, lo he hecho desde muy niña, he dedicado mi vida a eso. Pero soy muy consciente de que cuando yo salgo con mi nombre, estoy saliendo, en algún punto, representando a muchísimas mujeres silenciadas. Es más que nada un camino militante. Y también el valor de seguir sosteniendo y visibilizando y manteniendo vivo el lenguaje, que, si desaparece eso, desaparece todo”.



Por eso celebra esta posibilidad de mantenerlo escrito, publicado y que siga estando. “Por eso el libro que a mí me tocó hacer sola, que fue ganador del concurso provincial y que se llama ‘Ufiza. Un canto un mundo’, porque como bien decimos, las lenguas lo definen todo. Si no hay lengua, no hay el territorio, no podemos definir el territorio”.



Anahí Rayen Mariluan estará este en Neuquén, junto a Mariana Morán para dictar el taller “Construyo un canto en mapuzugún” en el cual proponen cantos de cuna. Será de 11 de a13 . 11 a 13 en la casa librera Malapalabra (Ministro González 63). Ambas pertenecen al colectivo Kultruneras que se encargan de restituir cantos, palabras e instrumentos mapuche.