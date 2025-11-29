¿No sabés qué leer? estas son las novedades y recomendados de Lecton de la semana

Auge y caída del conejo Bam

Andrés Barba

En su nueva novela, «Auge y caída del conejo Bam» (Anagrama, 2025), Andrés Barba abandona el territorio humano para situarse en una madriguera de conejos. Allí, a través de un narrador llamado Copito, se reconstruye la vida y el mito de Bam, un líder convertido en leyenda dentro de la Gran Madriguera. La elección de un narrador incómodo, que oscila entre la lealtad y la traición, es clave: Barba explora cómo la memoria histórica y la épica colectiva dependen siempre de voces parciales, afectadas por la culpa y el afecto.



La novela despliega una metáfora política de gran alcance. Los conejos, criaturas vulnerables y obsesionadas con la seguridad, organizan instituciones, rituales y depositan sus esperanzas en un líder providencial. Sin embargo, esa utopía inicial se resquebraja: la comunidad entra en crisis, se enfrenta a la guerra contra los topos y descubre que toda construcción de poder lleva en sí misma la semilla de su derrumbe.



Barba se inscribe en la tradición de la fábula —de Esopo a La Fontaine, de Orwell a Kafka— pero con un giro contemporáneo. Más que un cuento infantil, la madriguera funciona como laboratorio metafórico: un espacio donde se ensayan las tensiones de la política actual, el populismo, la posverdad y la manipulación social. La novela no ofrece respuestas cerradas, sino que hace vibrar preguntas sobre el liderazgo, la identidad colectiva y el peso de la memoria.



El estilo de Barba, fiel a su obra previa, se caracteriza por la incomodidad y la obsesión por los lazos sociales. Aquí, esa inquietud se traduce en una narración que combina ternura y crudeza, con escenas que parecen inocentes pero que revelan la complejidad del poder. El resultado es una fábula política ambiciosa, que interpela tanto a la tradición literaria como a la actualidad.

Melancolía de la resistencia

Krasznahorkai László

«Melancolía de la resistencia» (1992) es una de las novelas más intensas y perturbadoras de László Krasznahorkai, autor húngaro reconocido por su estilo hipnótico y sus frases interminables que arrastran al lector en un flujo narrativo casi sin respiro.

La historia se sitúa en una pequeña ciudad de provincias, donde la llegada de un circo ambulante con una ballena muerta desata una serie de tensiones sociales y políticas. Lo que parece un acontecimiento excéntrico se convierte en catalizador de un desorden colectivo: la población, atrapada entre la fascinación y el miedo, revela sus pulsiones más oscuras.

El relato se centra en personajes como la señora Eszter, que manipula el caos para imponer su poder, y Valuska, un joven ingenuo que observa el mundo con una mezcla de candor y desvarío. A través de ellos, Krasznahorkai construye una parábola sobre la fragilidad de las instituciones, la violencia latente en las comunidades y la facilidad con que el orden se derrumba ante la irrupción de lo extraño.



La novela es también un ejercicio de estilo: frases largas, sin apenas pausas, que transmiten la sensación de un mundo en descomposición, donde la resistencia es apenas un gesto melancólico frente a la inevitabilidad del desastre. El lector se ve arrastrado por una prosa que oscila entre lo visionario y lo claustrofóbico, y que convierte la experiencia de lectura en un trance.

Flores extranas

Ryan Donal

Traducida al español por Ana Crespo para Sajalín, «Flores extrañas» fue reconocida como la mejor obra de ficción del 2020 en los Irish Book Awards. La historia comienza en 1973, cuando Moll Gladney, la única hija de Paddy y Kit, desaparece de manera repentina en un pequeño pueblo rural de Irlanda. Su partida deja un vacío insondable en la familia y en la comunidad, que vive entre la devoción religiosa y la rutina campesina.

Cinco años más tarde, Moll regresa acompañada por un extranjero, y con él llegan nuevas preguntas y tensiones. Lo que parecía un relato de misterio se convierte en una saga íntima y conmovedora, que indaga en los silencios familiares, las promesas incumplidas y las lealtades invisibles que sostienen la vida cotidiana. Ryan despliega un retrato de época marcado por la represión, el clasismo y el racismo, pero también por la posibilidad de aceptación y redención.

La novela se distingue por su prosa detallista y envolvente, capaz de transmitir olores, paisajes y estados de ánimo con precisión. Su narrador omnisciente se acerca a los personajes con compasión, mostrando tanto sus fragilidades como sus gestos de resistencia. El ritmo narrativo alterna pausas y aceleraciones, logrando que el lector se sumerja en un flujo emocional que recuerda a los viejos relatos familiares, pero con una sensibilidad contemporánea.

La mujer que no envejecía

Grégoire Delacourt

«La mujer que no envejecía» es una novela que parte de una premisa inquietante: la protagonista, Betty, descubre que su cuerpo se detiene en el tiempo y que, mientras los demás envejecen, ella permanece igual. Lo que podría parecer un don se convierte en una carga, porque la juventud eterna la separa de los ritmos naturales de la vida y la condena a una soledad progresiva.

Delacourt, conocido por su capacidad de entrelazar lo íntimo con lo universal, utiliza esta historia para reflexionar sobre el paso del tiempo, la fragilidad de los vínculos y la imposibilidad de escapar de la condición humana. La novela se mueve entre lo fantástico y lo cotidiano, mostrando cómo la inmortalidad aparente erosiona las relaciones: Betty ve envejecer a su marido, a sus hijos, a sus amigos, mientras ella queda atrapada en una especie de presente perpetuo.

La escritura es directa y emotiva, con escenas que alternan ternura y desgarro. El autor plantea preguntas sobre el deseo, la belleza y la memoria: ¿qué significa amar a alguien cuando el tiempo no se comparte?, ¿qué lugar ocupa la juventud cuando se convierte en una condena?, ¿qué sucede con la identidad cuando el cuerpo no refleja la experiencia vivida?

Volver a cuándo»

María Elena Morán

«Volver a cuándo» (Siruela, 2023), ganadora del Premio Café Gijón 2022, es la segunda novela de María Elena Morán, escritora y guionista venezolana radicada en Brasil. La obra parte de un núcleo íntimo —una familia fracturada por la migración y el abandono— para desplegar un retrato de la Venezuela del poschavismo, marcada por la precariedad, la violencia y la pérdida de horizontes.

La protagonista, Nina, decide emigrar a Brasil en 2019, dejando a su hija adolescente Elisa al cuidado de la abuela Graciela en Maracaibo. La promesa de enviar dinero regularmente se incumple, y madre e hija quedan atrapadas en un doble abandono: el del padre, Camilo, y el de la propia Nina. La novela muestra cómo la crisis nacional se refleja en la vida cotidiana de tres generaciones de mujeres, que sobreviven entre apagones, escasez y el deterioro de la ciudad.

Morán construye la narración a través de múltiples voces, con un dominio notable de los tiempos y la estructura. Esa polifonía permite que el relato oscile entre lo íntimo y lo colectivo, entre la memoria personal y la historia política. La violencia xenófoba en la frontera brasileña de Paracaima en 2018 aparece como telón de fondo, conectando la experiencia de los personajes con la diáspora venezolana y sus tensiones en los países de acogida.

La escritura se caracteriza por su musicalidad coloquial y hallazgos expresivos, que transmiten tanto la crudeza de la crisis como la ternura de los vínculos familiares. La novela no se limita a denunciar el colapso social, sino que explora cómo los ideales y las esperanzas sobreviven en medio del derrumbe, aunque sea de manera frágil y contradictoria.

«La casa perfecta»

Roberta Antonioni

Publicado en 2025 por Akal, «La casa perfecta» es un libro infantil escrito por Roberta Antonioni e ilustrado por Benedetta Sala. La obra propone un recorrido por distintas casas: una muy estrecha, otra muy alta, una muy grande y una muy pequeña. A través de personajes entrañables y situaciones divertidas, el relato plantea una pregunta central: ¿cuál será la casa perfecta?

La respuesta que ofrece Antonioni es clara y luminosa: la felicidad no proviene de cambiar continuamente lo que nos rodea, sino de aprender a valorar lo que ya tenemos. En ese sentido, el libro se convierte en una fábula contemporánea sobre la aceptación, la mirada subjetiva y la capacidad de transformar cualquier espacio en un lugar propio.

Antonioni, autora apasionada por la preservación del patrimonio cultural y ganadora del Premio Rodari en 2022, traslada aquí su sensibilidad hacia el mundo infantil. Su escritura se caracteriza por la observación minuciosa y la curiosidad, cualidades que se reflejan en un libro que enseña a mirar con otros ojos lo cotidiano.