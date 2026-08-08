Carlos Etcheverry asume como nuevo CEO de las empresas del grupo Clusterciar

Nuevo CEO con más de 30 años en la industria de Oil & Gas. Foto gentileza.

El grupo Clusterciar anunció la incorporación de Carlos Etcheverry como Chief Executive Officer de sus empresas, cargo que asumió el pasado 3 de agosto. La designación fue resuelta por el Directorio de la compañía tras un proceso de búsqueda y se enmarca en el plan estratégico 2026-2030 del grupo.

Una trayectoria construida desde la operación

Carlos es ingeniero civil y cuenta con más de tres décadas de destacada trayectoria en la industria de Oil & Gas, consolidó su liderazgo en posiciones ejecutivas. Luego de 14 años en Halliburton llegó a ser Country Manager, fue Presidente & CEO de San Antonio Pride Internacional, presidente de DLS ARCHER y Presidente de Texproil para latam.

Un grupo que duplicó su escala en cinco años

Presencia operativa del grupo en Vaca Muerta, Golfo San Jorge, Cuenca Austral, Cuyana, el corredor del litio y Bahía Blanca. Foto archivo.

Clusterciar llega a esta transición desde un ciclo de crecimiento sostenido. En los últimos cinco años el grupo pasó de unas 600 personas a más de mil, duplicó su facturación medida en dólares y consolidó su estructura de gobierno: el Directorio incorporó una agenda formal de gobernanza y el Comité Ejecutivo se amplió de dos a cinco direcciones, cubriendo operaciones, personas, finanzas, comunicación y desarrollo comercial.

Raíces patagónicas, alcance nacional

Las organizaciones del grupo operan hoy en las principales cuencas productivas del país. CIAR desarrolla ingeniería para proyectos de energía e industria, TraceGroup provee inspección técnica, supervisión de obras, operación y mantenimiento y gerenciamiento de proyectos, RSN Gestión trabaja en calidad, seguridad y gestión del talento, y Alitaware desarrolla soluciones de software y transformación digital para el sector.

El plan: diversificación, tecnología y más complejidad

Cuatro empresas y una fundación que conforman una cadena de valor: CIAR, TraceGroup, RSN Gestión, Alitaware y Fundación Potenciar. Foto gentileza.

El mandato que el Directorio definió en su plan estratégico 2026-2030 apunta a la profesionalización, ampliar la participación del grupo en la cadena de valor de sus clientes, diversificar su portafolio de soluciones y servicios, avanzar en procesos de internacionalización e incorporar tecnología para elevar el nivel de complejidad y el valor agregado de su oferta.

“Me sumo a un grupo que ya construyó algo sólido, con equipos que conocen su negocio, un modelo de gobernanza robusto y un plan estratégico ambicioso para los próximos cinco años: diversificar, sumar tecnología y crecer en complejidad”, señaló Carlos Etcheverry, CEO de Clusterciar.

Clusterciar es un ecosistema de organizaciones especializadas con foco en oil & gas, energía y minería. Integrado por CIAR, TraceGroup, RSN Gestión, Alitaware y Fundación Potenciar, reúne más de mil colaboradores y opera en las principales cuencas productivas de la Argentina, con capacidades que abarcan ingeniería, inspección técnica, operación y mantenimiento, gerenciamiento de proyectos, gestión de talento y transformación digital.

El grupo cuenta con más de 400 vehículos afectados a operaciones, más de 5.000 proyectos de ingeniería ejecutados y 34 años de trayectoria. Además, reúne a más de 1.000 colaboradores en todo el grupo y duplicó su facturación en dólares en los últimos cinco años.