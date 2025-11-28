Luciano Pereyra: «La música y las canciones no dejan de sorprenderme»

Luciano Pereyra está en un gran momento de su extensa carrera artística. Una carrera que el artista lujanense comenzó siendo muy joven y que ya está cerca de cumplir treinta años con la música, al menos de manera profesional. Y este gran momento puede verse en la impresionante convocatoria que tuvieron los cinco shows que dio en el Movistar Arena, entre octubre y noviembre, todos sold out.



También en la larga lista de singles editados en el último tiempo, junto destacadas figuras de la música popular como Manuel Wirtz, Emanero, David Bisbal, Uriel Lozano, Q’ Lokura, Soledad, Abel Pintos… y la lista sigue. Y es ahora, en este gran momento de su carrera, que, en el marco de la gira Te Sigo Amando Tour, Luciano Pereyra regresa al Alto Valle para ofrecer su imponente show del Movistar Arena en el estadio Ruca Che, este sábado, a las 21. Las entradas están disponibles por sistema a través de Ticketek.



En un diálogo telefónico con Diario RÍO NEGRO, Luciano Pereyra, ganador de múltiples Premio Gardel, las Gaviotas de Plata y Oro en el Festival de Viña del Mar y dos nominaciones al Latin Grammy, contó detalles del show que ofrecerá este fin de semana en la ciudad de Neuquén, de su colaboración David Bisbal y Emanero, de la vida de las canciones y de cómo es trabajar en colaboración, algo que, según él, le sienta muy bien.

P:¿Cómo es el show que vas a traer a Neuquén este fin de semana?

R: Es el concierto de la gira que estamos haciendo, como en todas las capitales, un concierto que estamos haciendo en el Movistar Arenas (N. de la R.: el quinto y último fue el domingo pasado). Es este tour que se llama Te Sigo Amando, donde están las nuevas canciones que hemos venido a presentar, algunas del año pasado, y estas que han salido hace poquito y obviamente haciendo un repaso de todas las canciones que me vienen acompañando desde hace tanto tiempo. Va a ser un conciertoque estamos haciendo en el Movistar Arenas acá en Buenos Aires. Banda completa, misma escenografía, misma puesta de luces.

P: ¿Cómo lo estás viviendo el tour, cómo estás sintiendo esta gira?

R: La verdad que con una emoción muy grande, porque cada concierto y en cada lugar del país obviamente es distinto, pero llevar el mismo concierto a cada ciudad es algo increíble y lo que estamos viviendo es algo maravilloso. Es un concierto que a mí me emociona muchísimo porque después casi, no sé, ya vamos por los 27 años de carrera, y que pasen tantas cosas lindas en el concierto, no sé, que la gente cante las canciones de la manera que la canta después de tantos años, a mí me da mucha emoción. ¿Será que estoy más viejo también? No sé, estoy más grande y eso me hace emocionar mucho más.

Es algo que no lo puedo describir con palabras, pero te juro que la sensación y el entusiasmo, no solamente propio, sino también de todo el equipo con el que trabajamos, que somos un montón en giras, es que estamos pasando por un momento de mucha felicidad, de disfrute absoluto y pleno de cada viaje, de cada reencuentro con el público. En general estamos todos muy contentos y disfrutando mucho de cada una de las presentaciones que tenemos la posibilidad de dar para nosotros y para mí es una bendición volver a los lugares que alguna vez me había recibido, volver a tocar, volver a reencontrarnos, es algo maravilloso.

P: El nombre del tour, Te Sigo Amando, es también el nombre de uno de los cortes, el que has hecho con David Bisbal en este caso, y es el nombre del próximo disco. ¿Por qué elegiste esta canción para titular el tour?

R: Yo no lo sabía. Esta canción yo la compuse en Madrid, hace un poco más de un año. Apenas bajé del avión fui directamente al estudio y salió esta canción; y las canciones tienen esta magia de que no sabes a dónde van, no sabes que esta canción la iba a componer en otro continente, lejos de mi tierra, no sabía que esta canción iba a dar título al disco, no sabía que esta canción me iba a dar la posibilidad de grabar nuevamente con David Bisbal, un amigo de hace muchos años y, al fin y al cabo, tampoco sabía que esta canción me iba a dar el título al tour también.

Pero me pareció como un lindo título, el hecho de seguir afirmando cuando uno le dice a su pareja, amigos, familia el volver a elegirlos para decirles nuevamente a uno ‘che, te sigo amando’. Me parecía como algo súper lindo y directo de poder decir y encima en una canción. Me parecía que era el título justo para que en estos encuentros nos volvamos a decir que te sigo amando.

P: Más allá de tu amistad con David y del encuentro allá en España, artísticamente, ¿por qué sentiste que esta canción era para que él participe?

R: Porque sentí desde los primeros acordes que era para la cantase de David, ya me lo imaginaba a David cantando esta canción. Lo llamo, se lo comento que me parecía que estaba buenísima para que, después de tanto tiempo, volvamos a grabar. Se la mandé, la escuchó, le encantó, después nos encontramos en Miami, yo estaba grabando el video de la canción “Se te olvida” con Silvestre Dangond, y nos encontramos allá porque él estaba de concierto. Me invitó a su concierto, grabamos el video allá.

Después se vino al primer concierto del tour en Buenos Aires que hicimos en Movistar y la cantamos juntos en vivo y fue increíble. Cuando las cosas se dan de esta manera uno las disfruta, es lo que te decía al principio, yo no sabía que aquella canción que hice en Madrid iba a tener toda esta vida. Todas las cosas que estoy viviendo con este tour que lleva ese título para mí es maravilloso, uno no sabe nunca las canciones para qué lado disparan o para qué lado se van o qué corazón puede llegar a tocar o en qué alma las cosas se quedan.



P: Casualmente, o no, Emanero también los volvió a reunir en “La Peligrosa”, que grabaron los tres.

R: Eso fue reloco porque estábamos con David haciendo el videoclip de “Te sigo amando” y me cuenta David “yo estoy escuchando muchas cumbias” y qué bueno le digo porque yo estoy haciendo un disco de cumbias con las canciones que vienen acompañándome desde tantos años. Y el me pregunta ¿Emanero en qué anda? Yo creo que también estás haciendo su disco de cumbias, le comento también. ¡Llamémoslo! me dijo inmediatamente. Ya lo llamo, le digo. De hecho, hay un video que subió Emanero con Davaid diciendo cómo es que estás haciendo un disco de cumbias y no nos vas a llamar a nosotros (risas). A los dos minutos Fede (N. de la R: el nombre real de Emanero es Federico Giannoni) nos manda un mensaje diciendo “escuchame, yo estoy haciendo una cumbia que encima tiene un toque español”, estaba todo como armado por Dios, sólo teníamos que llamarlo.

Encima justo cuando viene David a cantar “Te sigo amando” al Movistar, el primer Movistar, aprovechamos para hacer el videoclip. Cada uno después grabó las voces. David grabó las voces en Madrid, yo las grabé en mi casa, Fede ya las tenía grabadas. Cuando llega David un día antes del concierto hicimos un videoclip de “La peligrosa”. Y otra vez es como te decía: la música, las canciones no dejan de sorprenderme.

P: Has editado mucha música, pero no solo, sino junto a otros artistas. Y se destaca no solo la cantidad de canciones, sino el hecho de que hay mucha música en colaboración. ¿Cómo te llevas con colaborar? ¿Cómo funciona en vos esto de unirte a otro para sacar canciones? Me contaste brevemente cómo fue con David pero apareces con Manuel Wirtz, con Emanero… ¿Cómo es esta forma de trabajar en colaboración?

R: Yo creo que el mate es más rico cuando se comparte que cuando se toma solo y en la música pasa lo mismo y creo que eso que solía ser como una novedad la de grabar canciones con otros, hoy es moneda de corriente y es maravilloso que eso suceda. Hoy el hecho de poder fusionar música con otros artistas y con la posibilidad de la tecnología que uno puede grabar en su casa y el otro grabar en otra parte del mundo es maravilloso.

Hubo un disco mio que lo trabajé en pandemia y fue internacional porque tenía artistas como Lang Lang, de China, que es el mejor del mundo; Greeicy, de Colombia; Los Ángeles Azules, de México, Alejandro Fernández, o sea son muchas colaboraciones.

Es súper divertido y el hecho de poder fusionar con artistas de otros géneros, uno muchas veces discrimina la música por género o por estilo, pero la música no discrimina y poder empezar a juntarlas eso está buenísimo. A mí me encanta que eso suceda, me encanta poder compartir no solamente una canción grabada en un disco, sino también cuando tenés el privilegio de encontrar artistas y colegas que te invitan a su escenario o cuando vos los invitás y vienen a tus conciertos. Esta semana vino Uriel Lozano, Ángela Leyva, Ezequiel y la Clave, Sebastián mendoza, Nico de The La Planta todos en un mismo concierto, fue espectacular. Vino Emanero, vino David Bisbal, qué sé yo, está buenísimo y al público le gusta y lo disfruta un montón.