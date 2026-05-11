Cipolletti renueva el histórico Parque Rosauer con nuevos juegos integrales de mayor calidad

Las primeras máquinas llegaron temprano para cercar el área y retirar los juegos existentes. Foto: municipalidad de Cipolletti.

El histórico Parque Rosauer de Cipolletti empezó a cambiar de cara. Hoy comenzaron las tareas para renovar por completo el sector de juegos infantiles, una intervención que forma parte del plan municipal para modernizar plazas y parques con estructuras más inclusivas, creativas y seguras.

La iniciativa forma parte de un programa integral para transformar sus espacios verdes que tiene como objetivo varios sectores, entre ellos el Paseo de la Familia, el Paseo del Ferrocarril, la Plaza San Martín, el Parque Norte, el Parque Rosauer, y la Isla Jordán, con el objetivo de revitalizar zonas de uso cotidiano.

Las primeras máquinas llegaron temprano para cercar el área y retirar los juegos existentes. Luego vendrán los trabajos de movimiento de suelo, nivelación y construcción del contrapiso de hormigón que servirá de base para los nuevos juegos.

Cómo serán los nuevos juegos del Parque Rosauer en Cipolletti

La renovación incluye estructuras pensadas para distintas edades y desafíos físicos. Entre las principales incorporaciones se destacan una “posta 4”, con sectores para escalar y trepar, y una “posta 5”, un circuito de equilibrio y coordinación que puede usarse de a dos personas.

También se instalarán un Treep Chico, una calesita trompo, un pórtico lineal cuádruple de hamacas, troncos trepadores y un mangrullo Artigas.

Desde el municipio explicaron que los nuevos juegos fueron elegidos por su durabilidad, diseño y calidad, además de cumplir con normas de seguridad y certificaciones específicas. Los plásticos utilizados cuentan con certificado de no toxicidad y protección UV.

El plan para modernizar en plazas y paseos de Cipolletti

La renovación no se limita al Rosauer. En plaza San Martín ya avanzan trabajos similares y actualmente se realiza el contrapiso de hormigón para instalar nuevos juegos en los próximos días. En ese espacio se colocarán una calesita integradora, dos antenas, un refugio bosque mediano y un pórtico lineal cuádruple de hamacas.

Además, durante junio se prevé incorporar piso de caucho antigolpes tanto en plaza San Martín como en el Paseo del Ferrocarril.

El modelo ya puede verse en el Paseo de la Familia, donde recientemente se renovó todo el sector infantil con refugios temáticos, hamacas, una calesita integradora, bancos comunitarios y piso continuo de caucho de 30 milímetros de espesor.

Los próximos espacios que cambiarán en Cipolletti

El plan municipal continuará en otros puntos clave de Cipolletti. Según se informó desde Obras Públicas, las próximas intervenciones se realizarán en Parque Norte e Isla Jordán.

La iniciativa, según el municipio, apunta a transformar los espacios públicos en lugares de encuentro familiar, con propuestas más modernas y accesibles para chicos y chicas de distintas edades.