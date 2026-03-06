Mara Barros: “Joaquín Sabina disfruta que mantengamos viva su obra” 

Cuando Mara Barros supo que Joaquín Sabina se retiraba definitivamente no pudo ni quiso dejar de llorar. Y no había dudas que así sería, que Joaquín Sabina ya no saldría más de gira. El texto era claro, pero, sobre todo, era público: “Me retiro definitivamente de los grandes escenarios”.

El comunicado oficial publicado el jueves 4 de julio de 2024 no dejaba margen para la duda (¿o sí? ya veremos luego). Firmado por el propio Sabina decía “ya sé que, en la última gira, alguna vez, aunque no en voz muy alta, dije que esa sería mi última gira grande. He cambiado de opinión. Lo pasé tan bien y fue tan emocionante estar en América, en España y en más lugares con mis músicos sobre el escenario, que he decidido hacer una última gira de despedida. Tanto que se va a llamar Hola y adiós”.

Solo entonces, Mara Barros, la voz femenina que lo acompañó durante los últimos quince años, su inseparable compañera en escena lloró. Y eso que el propio Sabina se lo había confirmado en persona. Pero aquel día fue diferente. Lo había hecho público. Entre lágrimas, Mara sabía que había trabajo que hacer porque bien sabe ella que “giramos cuando el jefe descansa”.

La Banda Sabinera, con y sin Joaquín

La Banda Sabinera no es una banda tributo. O sí, pero una muy especial. Porque no cualquier banda tributo está conformada por los músicos de la banda original. Jaime Asúa en guitarra, Paco Beneyto en batería, Laura Gómez Palma en bajo, Antonio García de Diego en teclados y Mara en voces acompañaron a Sabina hasta su último show, a fines del año pasado. Mara ingresó en 2009 en reemplazo de la histórica Olga Román, pero Antonio estuvo al lado de Sabina casi desde sus inicios.

Acostumbrados a tocar mientras el Jefe descansa(ba), esta vez la cosa es diferente para la Banda Sabinera, pues ya no se trata de ese tiempo muerto entre diso y disco, gira y gira en los que Sabina se alejaba para luego volver al estudio y a los escenarios. Esta vez, el Jefe se quedará en casa y la banda seguirá tocando sin él.

Mara Barros, junto a sus compañeros de la Banda Sabinera.

Tras la histórica despedida de Sabina de los escenarios en 2025 y bajo el lema “Giramos cuando el jefe descansa”, los protagonistas de esos pasajes inolvidables donde tomaban el escenario con absoluta libertad se presentan sin el Jefe para ofrecer interpretaciones únicas y una conexión genuina con el público.

De gira por el país, la Banda Sabinera se presenta este viernes, a las 21, en Casino Magic (Planas 4004, Neuquén. Las entradas están disponibles por sistema a través de entradauno.com y en boletería del casino.

El retiro de Sabina, según Mara Barros

“Si te pones a pensar es un duelo que un artista como Joaquín Sabina se retire estando los tiempos como esta, con la IA, con artistas poco exigentes, con públicos poco exigentes, con canciones que ya no te hacen pensar, no te hacen dudar”, reflexiona Mara Barros, vía Zoom desde España, para dialogar con Río Negro. “Para mí es un duelo enorme que este hombre deje de componer, deje de grabar y deje de salir a escena. Por eso me parece importante también que sigamos nosotros para mantener viva su obra”.

La Banda Sabinera hace la música de Sabina no está, ya sea porque se retiró unos instantes al camarín durante un show o porque entre gira y gira ya están de regresa a casa. Ahora es diferente: él seguirá en casa.

“La banda Sabinera surge de la necesidad de los músicos de Joaquín Sabina de continuar haciendo tributo y homenaje a su obra cuando él descansa”, explica Mara. “O sea, él descansa y nosotros seguimos, porque tenemos la fea costumbre de comer tres veces al día y de pagar el alquiler (risas); y además nos parece muy interesante, sobre todo ahora que ya se ha retirado, seguir manteniendo viva su obra que me parece algo imprescindible en los tiempos que corren, la verdad”.

“Cuando él está de gira estamos con él y cuando él descansa seguimos sin él. él encantado, él encantado y feliz primero porque es un ser increíblemente generoso y bastante fiel y leal a su equipo profesional, a su familia laboral y siempre se quedaba con la pena de que iba a ser de nosotros cuando él descansaba, cuando terminaba una gira. Yo le preguntaba y siempre me ha dicho ‘yo feliz de que tengáis trabajo, de que mis canciones os puedan mantener’, ¿sabes? Pero también porque le gusta que mantengamos viva su obra. Y el público de Joaquín es tan fiel también que, en lugar de echarle de menos, pues se consuela con nosotros (risas)”.

El último show de Sabina, de 76 años, fue el 30 de noviembre de 2025 en el Movistar Arena de Madrid, marcando su retiro definitivo. “Yo no creo en Dios, pero creo en él, en Joaquín”, dice Mara entre risas, pero también muy seriamente. “Yo quiero pensar que se va a aburrir y me agarro fuerte de un detalle de su comunicado: dice de los grandes escenarios. No dice me retiro de cantar. Me agarro de eso y espero a que se aburra porque no va a dejar de escribir entonces va a tener obra allí. Lo que yo creo firmemente y esto es especulación absoluta, es que va a grabar algo más, no nos va a dejar viudo de sus canciones, pero girar ya no creo. Ahora con un disco nuevo ya lo podemos empezar a presionar. ¿Que no lo vas a presentar? (risas) Cinco conciertos, aunque sea (más risas)”.

La Banda Sabinera y un karaoke muy particular

“En este show además hay algo muy particular: que cuatro personas del público se suben a cantar con nosotros y se pueden sentir Sabina por unos minutos cantando una canción de Sabina acompañados por la auténtica banda de Sabina. Y es muy divertido, muy divertido”, cuenta Mara a modo de adelanto de lo que ocurrirá este viernes. “Es un karaoke bastante realista”.

El espectáculo de La Banda Sabinera está dividido en dos partes. En la primera de ellas, los músicos despliegan un setlist sabinero. Luego, el setlist sabinero lo arman quienes se animen a subir y cantar. “Solemos hacer unas 18 o 20 canciones, más las del público. Así, pero sin descanso ni nada. A nosotros nos gusta, es prácticamente como si estuviéramos en una sala de fiestas con amigos. Y hay un feedback muy directo con el público. Yo les hago preguntas también y nos reímos mucho. Es muy divertido”.

Mara Barros y Joaquín Sabina.

El puñado de minutos de fama que La Banda Sabinera le tiene reservado al público comienza con una canción clave del setlist. “Después de esta os subís a cantar”, informará Mara. Eso sí, hay un paso previo: anotarse al ingresar a la sala. “Al principio del show avisamos dónde está situado el road mánager con el listado de canciones posible para que elijan y se apunten. Los cuatro primeros que se apunten se suben a cantar con nosotros”.

Abrir el micrófono literalmente a cualquiera tiene sus riesgos y eso es, en parte, lo que lo hace un momento muy divertido del show. “Nos emociona cuando alguien canta bonito. Pero a nosotros lo que realmente nos divierte es el que se sube a cantar y no tiene ni idea de cantar (risas). Esa persona que no canta bien, bueno, pues tiene una banda detrás que lo va a apoyar, digamos. Y le ayudamos a cantar. Ese es mi rol.

Mara Barros: mi vida con Joaquín

P: ¿Cómo fue descubrirlo a él como compañero, como colega, como parte de un mismo proyecto, qué empezaste a ver de él, o qué te empezó a llegar una vez que fuiste parte de su proyecto?

R: Pues mira, siempre digo que Joaquín es tan honesto con su obra, ha sido durante tantos años tan autobiográfico, que uno imagina cómo es, tú te creas una idea de cómo es, ¿no? Asumiendo que él, el tipo del bombín y el chaqué, cuando se quita el bombín y el chaqué, es humano, y tiene debilidades, y tiene malos días, etc. Asumiendo eso, aun así te imaginas que va a ser de una manera y resulta que es tal cual, o sea, me pasó eso. Yo pensaba que Joaquín iba a ser de una manera, y cuando le conocí, descubrí que era tal cual lo imaginaba.

Luego he sumado que cuando ya conoces al ser humano, pues ves también sus debilidades y sus cosas, ¿no? como tenemos todos también, pero gana por encima de cualquier cosa su generosidad, su cercanía, su talento, que además lo tiene a raudales, en una conversación, en la intimidad normal, también te deja con la boca abierta hablando del clima quizás, ¿sabes? No tiene por qué ser ni de política, ni de arte, puede ser de cualquier cosa, o sea, tiene una facilidad verbal, una capacidad increíble que con su discurso más humano ya te deja embobada, ¿no? Entonces es que no puedo decir más que cosa maravillosa de él, la verdad.

P: ¿Cómo fue soltarle la mano a esa fan que fuiste para ser la cantante que comparte escena con Joaquín Sabina?

R: Pues no le he soltado la mano (risas) Fue un proceso natural. Es cierto que llega un momento que incluso te pones el chip automático y es trabajo. Y yo me he descubierto a mí misma en ocasiones diciendo, hostia, hoy no he disfrutado del show, ¿sabes? Porque ya cuando lo tienes tan automatizado pasa a ser un trabajo normal, aunque sea con el artista que más admiras de la vida, ¿no? Entonces hay momentos en los que es un trabajo como otro cualquiera.

Yo ya era profesional antes de conocerle, no es que trabajara en otra cosa. Pero evidentemente he crecido a niveles que ni yo misma podía sospechar. Pero afortunadamente no he perdido esa cosa hermosísima de seguir admirándole.

Además, siempre cuento que hay una canción que es como mi cable a tierra. Que, si estaba todo un concierto, como te digo, pensando en, oye, ¿he puesto la lavadora? ¿tengo que pagar el IVA? ¿se me ha olvidado hacer la cama? Porque eso pasa cuando está tan automatizado, esas cosas nos pasan a todos. Pero cuando llega “Contigo”, que es mi canción favorita de la vida, como que conecto y me doy cuenta de lo afortunada que soy. Y eso no ha cambiado, sigo siendo la misma fan con la virtud o la fortuna de que no se me haya caído el mito al conocerle, que era un miedo que tenía bastante grande, y que me siga enganchando a nivel personal también, porque antes yo solo me enganchaba al artista y haber conocido a Joaquín como persona, y compartir sus valores, aprender de él también a muchos niveles de la vida, no solo profesionales una gran fortuna que me voy a llevar siempre.

P: ¿En qué sentís que Joaquín te aportó a vos como artista?

R: He aprendido, y lo valoro mucho, a exigirme menos vocalmente, porque me he dado cuenta de que yo soy fan de Joaquín porque cuenta más que canta. A mí personalmente su voz rota me apasiona, de hecho, me gusta mucho más el Joaquín de los últimos 20 años que de los 20 anteriores. El primer cantautor de guitarra tenía una voz que a mí personalmente no me emocionaba tanto, lo que pasaba es que sus canciones eran tan buenas que era inevitable emocionarte, pero me ha gustado más cuando has revisado esas canciones antiguas con el paso de los años con esta voz rota.

Pero al final es que el peso de la canción es importantísimo, que la obra sea buena es muy importante, y luego que tú, a la hora de interpretarla, juegues con tus aptitudes y las explotes sin pensar tanto en las limitaciones y dejándote llevar por la emoción que te provoque cada canción. Eso también lo he aprendido mucho de él, pues si no llego a este agudo, pues no lo hago, o si desafino no importa, porque si estoy emocionada y estoy al punto del llanto y me voy a romper a la gente le va a emocionar más allá de si me equivoco o no me equivoco.

Yo creo que al final, la honestidad, yo como público la valoro mucho, quiero ver al artista y conocerle y que se me abra en cuerpo y alma más allá de lo correcto o incorrecto que pueda llegar a ser, ¿no? Y eso lo he aprendido de él indiscutiblemente.

Tres sabineros en acción. La bajista Laura Gómez Palma, el guitarrista Jaime Asúa y Mara al micrófono.

P: ¿Cómo te enteraste vos que se retiraba?

R: Lo comunicó él, claro, y fue por partes no hice una reunión, sino que nosotros las chicas, por ejemplo, Laura Gómez Palma, la bajista y yo tenemos la costumbre de al menos una vez al mes comer con Jimena, su mujer, y entonces en una de estas comidas que subimos a saludar a Joaquín nos lo contó. A Antonio se lo contó por teléfono, nos lo fue como soltando lo que pasa es que, claro, no recuerdo a quién fue el primero que se lo contó, pero el primero que se lo contó nos lo comunicó al resto por privado, oye, que acabo de hablar con Joaquín y nos ha dicho que se retira.

Él ya venía amenazando con retirarse, ya llevábamos como tres giras que pensábamos, esa es la última, lo que nunca nos imaginamos es que él iba a decir me retiro ¿sabes? públicamente, siempre cuando terminaba una decíamos ya no vamos a volver, o sea que ya venimos bastante tiempo asumiendo la despedida pero nunca nos imaginamos entre otras cosas porque él decía que no lo quería hacer, que él no quería anunciar que se despedía porque iba a sentir que vendía más entradas que nunca por ser la última ¿sabes? y que en realidad lo que quería es que la gente venga a verle porque quiera, no porque sea la última vez que lo vaya a ver y nos sorprendió bastante con que al final hiciera el comunicado. Cuando hizo el comunicado yo te reconozco que lloré muchísimo. Yo ahí me harté de llorar y ahí empecé la depresión, ahí empezó el llanto que no ha parado, o sea después en el último concierto de Buenos Aires me harté de llorar, en el último de México me harté de llorar, en el último de Barcelona, en el último de Valencia, en el último de Sevilla… era como súper consciente de que ya no voy a volver a este recinto nunca más porque yo por mí misma no voy a llenar recintos tan grandes. Ese chip no he podido sacármelo en toda la gira, Mis compañeros me dicen !ya quieres dejar la pena! (risas)