Andrés Calamaro regresa a Neuquén: cuando es el show y cómo conseguir las entradas

Andrés Calamaro anuncia una nueva gira bajo el nombre Como Cantor. Con un repertorio que recorre canciones fundamentales de su carrera y piezas que forman parte del imaginario cultural argentino, el artista presenta un show potente, sostenido por una banda en vivo de gran fuerza y solidez sonora. 

Por Redacción

La girea Como cantor comenzará el 24 de abril en el estadio cubierto de Unión, en Santa Fe.

Andrés Calamaro presenta Como Cantor, su nueva gira, en la que el legendario músico explora una dimensión más esencial y profunda de su obra. Acompañado por su impecable banda en vivo, desplegará un repertorio especialmente concebido como hilo conductor de una experiencia intensa y emotiva, capaz de atravesar al público con su potencia y sensibilidad.

⁠Calamaro vive esta gira como un ritual y un cumplimiento del destino. Fiel a su estilo desde hace muchos años, el consagrado trovador asume esta nueva etapa valorando lo que perdió y lo que aún permanece con un show memorable y emocionante.

El músico realizó más de 40 shows en el marco de su “Agenda 2025 Tour” entre Latinoamérica y Europa emocionando a multitudes. Sus últimas fechas, completamente colmadas fueron en el Hipódromo de La Plata, en el Monticello Arena de Santiago de Chile y en el Santiago Rock de la capital chilena.

Este año la experiencia inigualable de disfrutar a Calamaro en vivo, será una cita obligada en recintos muy importantes y una gran gira. 

Las entradas están disponibles por sistema a través de allaccesss.com.ar o en formato físico en boletería de Mood Live (Ministro González 40, Neuquén), de miércoles a domingos de 19 a 23.

La gira de Andrés Calamaro

24 de abril — Santa Fe — Estadio Cubierto Club A. Unión
 26 de abril  — Corrientes — Anfiteatro Cocomarola
 30 de abril — Mendoza — Arena Maipú
 2 de mayo — Neuquén — Estadio Ruca Che
 8 de mayo de 2026 — Catamarca — Predio Ferial Catamarca
 10 de mayo — La Rioja — Loisc Plataforma
 15 de mayo  — Mar del Plata — Estadio Polideportivo Mar del Plata
 17 de mayo — Bahía Blanca — Dow Center
 26 de mayo — Buenos Aires — Movistar Arena
 31 de mayo — Montevideo — Antel Arena


