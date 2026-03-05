Andrés Calamaro regresa a Neuquén: cuando es el show y cómo conseguir las entradas
Andrés Calamaro anuncia una nueva gira bajo el nombre Como Cantor. Con un repertorio que recorre canciones fundamentales de su carrera y piezas que forman parte del imaginario cultural argentino, el artista presenta un show potente, sostenido por una banda en vivo de gran fuerza y solidez sonora.
Andrés Calamaro presenta Como Cantor, su nueva gira, en la que el legendario músico explora una dimensión más esencial y profunda de su obra. Acompañado por su impecable banda en vivo, desplegará un repertorio especialmente concebido como hilo conductor de una experiencia intensa y emotiva, capaz de atravesar al público con su potencia y sensibilidad.
Calamaro vive esta gira como un ritual y un cumplimiento del destino. Fiel a su estilo desde hace muchos años, el consagrado trovador asume esta nueva etapa valorando lo que perdió y lo que aún permanece con un show memorable y emocionante.
El músico realizó más de 40 shows en el marco de su “Agenda 2025 Tour” entre Latinoamérica y Europa emocionando a multitudes. Sus últimas fechas, completamente colmadas fueron en el Hipódromo de La Plata, en el Monticello Arena de Santiago de Chile y en el Santiago Rock de la capital chilena.
Este año la experiencia inigualable de disfrutar a Calamaro en vivo, será una cita obligada en recintos muy importantes y una gran gira.
Las entradas están disponibles por sistema a través de allaccesss.com.ar o en formato físico en boletería de Mood Live (Ministro González 40, Neuquén), de miércoles a domingos de 19 a 23.
La gira de Andrés Calamaro
24 de abril — Santa Fe — Estadio Cubierto Club A. Unión
26 de abril — Corrientes — Anfiteatro Cocomarola
30 de abril — Mendoza — Arena Maipú
2 de mayo — Neuquén — Estadio Ruca Che
8 de mayo de 2026 — Catamarca — Predio Ferial Catamarca
10 de mayo — La Rioja — Loisc Plataforma
15 de mayo — Mar del Plata — Estadio Polideportivo Mar del Plata
17 de mayo — Bahía Blanca — Dow Center
26 de mayo — Buenos Aires — Movistar Arena
31 de mayo — Montevideo — Antel Arena
