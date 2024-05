Miranda! los grandes ganadores de los Premios Gardel: Oro y Álbum del año por «Hotel Miranda!»

Fue la noche de Miranda!, de Lali ESpósito y de Milo J. Ellos fueron los grandes ganadores de la 26°edición de los Premios Gardel, que se realizó el martes a la noche en el Movistar Arena, y que fue transmitida por Star+. Entre ellos, lo de Miranda!, el dúo de Ale Sergi y Juliana Gattas, fue lo más emotivo. No sólo porque se alzaron con los premios mayores sino porque rompieron además con dos años de hegemonía del rap. Los votantes de los Premios Gardel 2024 eligieron a «Hote Miranda!», album del año y Gardel de oro, pero también obtuvieron estatuillas por Mejor álbum grupo pop y Mejor videoclip largo.

Los cuatro premios llegaron de la mano de «Hotel Miranda!», la regrabación y actualización de sus clásicos, con un sonido contemporáneo y con un amplio número de colaboraciones: Lali, Emilia, María Becerra, Emmanuel Horvilleur, Andrés Calamaro, Chano, Bandalos Chinos y Cristian Castro, entre otros participaron del disco.

La ceremonia principal, donde se entregaron los premios más buscados, como Canción del año y el codiciado Gardel de Oro, comenzó pasadas las 21 horas. Milo J, Luck Ra, Miranda! y Lali fueron algunos de los artistas que, además de subirse al escenario para hacer sus respectivas performances, lo hicieron para recibir sendos premios.

Al recibir el premio a Mejor álbum de artista pop, Lali dedicó su premio a las víctimas del lesbicidio de Barracas, en el que murieron tres personas en un incendio intencional que tuvo lugar a principios de mayo en un hotel familiar de la calle Olavarría 1600: “Quiero no dedicar el premio, porque el premio es una tontería, al final de cuentas, a comparación de esto que quiero mencionar. Quiero dedicar un momento a Pamela, a Mercedes, a Andrea y a Sofía, víctimas del lesbicidio en Barracas”. Y dejó un mensaje para toda la comunidad LGTBQ: “No están solos”.

“Nos nos acostumbremos loco a esto, no nos acostumbremos a escuchar estas historias. No nos acostumbremos porque es la vida de mucha gente, es la vida de nuestros amigos, es la vida de nuestros amores, es la vida de la gente que merece vivir en libertad, justamente”, dijo la artista que llegó al escenario desde la tribuna, acompañada por drags, bailarines y representantes de la comunidad que llevaban consigo la bandera argentina, así como también las del orgullo.

Lo mismo ocurrió con David Lebón y el rionegrino Lisandro Aristimuño, que se quedaron con las categorías Álbum artista de rock por Herencia y Álbum canción de autor por El rostro de los acantilados, y además formaron parte del emotivo homenaje a Charly García, el leitmotiv de la noche.

Al subir al escenario a buscar su premio por su octavo álbum de estudio, que contó con la participación de David Lebón, y Pedro Aznar, entre otros, dijo: “Muchísimas gracias, hacer música en nuestro país es muy difícil, todos los sabemos. Sabemos lo que significa hacerlo. Agradezco infinitamente a todos los que van a los shows”.

La lista completa de ganadores:

Álbum de jazz: Escalectric – Escalandrum

Canción de folklore: “Baile Eterno” – Mery Murua

Canción de tango: “Cicatrices” – Quinteto Negro La Boca

Álbum de chamamé: Aromas del tiempo – Flor Bobadilla Oliva & Abel Tesoriere

Álbum artista de cuarteto: La muela / Lbc – Eugenia Quevedo & La Banda de Carlitos

Álbum artista pop tradicional: Toda una vida – Toda una vida

Colección de catálogo: El hombre que canta al hombre (1964 – Remasterizado) – Ramón Ayala El Mensú

Álbum infantil: Para saber que te quiero – Canticuénticos

Álbum instrumental-fusión-world music: Eiké! (Entrar en el alma) – Chango Spasiuk

Álbum banda de sonido de cine/televisión/producción audiovisual: The last of us, season 1 – Gustavo Santaolalla

Ingeniería de grabación: Escalectric – Intérprete: Escalandrum / Ingeniero: Facundo Rodríguez

Álbum artista pop urbano: .mp3 – Emilia

Álbum música electrónica: 333 – Evlay

Álbum de música clásica: Dos siglos de música/ Compositoras argentinas: Volumen 2 – Melina Marcos

Álbum en vivo: Divididos en Vélez / Agradecer y seguir – Divididos

Álbum de rock pesado/punk: Constimordor – Barro

Álbum grupo de cuarteto: Arriba las palmitas – Cachumba

Diseño de portada: 333 – Intérprete: Evlay / Diseñadora: Paula Fernández

Artista álbum de tango: El cantor de tangos – Guillermo Fernández

Canción de pop: “Mejor que ayer” – Diego Torres

Álbum grupo tropical: Los Charros 30 años – Los Charros

Canción de rock: “San saltarín” – Divididos

Álbum de reggae/ska: Ska Beat City sings Jamaica – Ska Beat City

Colaboración: Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53 – Bizarrap & Shakira

Álbum grupo de rock: Super terror – El Mató a un Policía Motorizado

Álbum orquesta y/o grupo de tango y/o instrumental: Cicatrices – Quinteto Negro La Boca

Grabación del año: “La rueda mágica” – Intérpretes: Fito Paez feat. Andrés Calamaro & Conociendo Rusia

Álbum artista de folklore:Canciones del viento – Maggie Cullen

Canción tropical: Adicto – Emanero, La K’onga & Antonio Rios

Colaboración Urbana: “Los del Espacio” – Lit Killah, Duki, Emilia Mernes, Tiago PZK, FMK, María Becerra y Big One

Álbum folclore alternativo: Caramelos de felicidad – Los Tabaleros

Álbum pop alternativo: Nafta II – Nafta

Álbum canción de autor: El rostro de los acantilados – Lisandro Aristimuño

Álbum artista de rock: Herencia Lebón – David Lebón

Videoclip corto: “Quiénes son?” – Lali

Canción urbana: “Fruto” – Bizarrap y Milo J

Álbum urbano: Alma – Nicki Nicole

Álbum grupo pop

Hotel Miranda! – Miranda!

Productor del año

111 – Intérprete: Milo J / Productor: Facundo “Evlay” Yalve

Álbum artista tropical

Porque te quiero – Nico Mattioli

Álbum rock alternativo

Tripolar – Usted Señalemelo

Videoclip largo

Hotel Miranda! – Miranda!

Canción de cuarteto

“La morocha” – Luck Ra & Bm

Álbum grupo de folclore

Eco – Ahyre

Álbum conceptual

Mercedes florecida – Mercedes Sosa

Canción pop urbano

“Shakira: Bzrp music sessions, vol. 53” – Bizarrap & Shakira

Álbum artista pop

Lali – Lali

Nuevo artista

111 – Milo J

Canción del año

“Obsesión” – Intérprete: Lali

Álbum del año (Gardel de Oro)

Hotel Miranda! – Miranda!