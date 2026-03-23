Murió el histórico periodista Rómulo Berruti a los 88 años: su inolvidable paso por la radio y la televisión

El histórico difusor de las artes y crítico de espectáculos, Rómulo Berruti, falleció a los 88 años este domingo 22 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires. Su partida deja un vacío inmenso en un ámbito de la cultura y el periodismo al que le dedicó más de seis décadas con una entrega rigurosa y profundamente amorosa.

La triste novedad sobre su fallecimiento fue dada a conocer oficialmente desde la entidad Argentores.

“Despedimos con profundo pesar a Rómulo Berruti, destacado periodista especializado en cultura y espectáculos, cuya trayectoria dejó una huella imborrable en la difusión del teatro, el cine y la actividad artística de nuestro país. Acompañamos con nuestras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento”, indicaron.

Su éxito masivo en la televisión y su inolvidable paso por la radio

Rómulo nació el 23 de octubre de 1937 en el corazón de la capital federal, una ciudad que marcaría para siempre su sensibilidad estética y su inquebrantable vocación periodística. Su destino se entrelazó con los escenarios desde muy joven, fuertemente influenciado por la figura de su tío y dramaturgo, Alejandro Berruti.

Sus primeros pasos firmes en el periodismo gráfico se remontan al año 1960, cuando comenzó a escribir en el diario El Mundo y en el vespertino Crítica.

Tiempo después lograría consolidar su enorme legado en Clarín, donde durante 26 años ejerció como jefe de la sección Espectáculos y creó el mítico espacio llamado «Telones y Pantallas«. Su pluma precisa y elegante también dejó una huella imborrable en reconocidas publicaciones gráficas como La Prensa, Somos y Gente.

Más allá de la gráfica, la televisión le ofreció otro gran escenario desde el cual pudo desplegar todo su talento comunicacional. Su nombre quedó indisolublemente ligado al recordado ciclo Función Privada, el cual condujo con gran maestría junto a su colega Carlos Morelli. Aquel exitoso programa no solo marcó una época dorada en la pantalla chica, sino que se transformó en una verdadera puerta de acceso al cine de autor para el público masivo.

Foto: Gentileza.

La radiofonía también fue un territorio fértil para su inconfundible voz, brillando durante 15 años en ciclos como Detrás del espejo y, más tarde, en Plumas, bikinis y tangos.

A lo largo de su extensa trayectoria, el periodista fue distinguido por su inmenso compromiso cultural y en 1987 recibió el prestigioso Premio Konex. Además, su criterio experto fue convocado en innumerables ocasiones como jurado de galardones de peso, como los premios María Guerrero, Martín Fierro y Cóndor de Plata.

Con información de Infobae.