Murió Ernesto Cherquis Bialo: el adiós a un maestro del periodismo deportivo

El periodismo argentino despide a una de sus figuras más emblemáticas. A los 85 años murió Ernesto Cherquis Bialo, reconocido por su extensa trayectoria y por una pluma que marcó a generaciones dentro del periodismo deportivo.

Según se informó, el periodista falleció tras padecer leucemia, enfermedad que había complicado su estado de salud en el último tiempo y que incluso lo llevó a estar internado en el Hospital Alemán durante el año pasado.

Una lucha que conmovió al ambiente

En aquella oportunidad, la gravedad de su cuadro generó pedidos públicos de donantes de sangre y una fuerte muestra de apoyo por parte de colegas, amigos y seguidores. Contra los pronósticos iniciales, logró recuperarse durante algunos meses más.

El propio Ernesto Cherquis Bialo había relatado la dureza del diagnóstico y el proceso que atravesó, marcado por complicaciones respiratorias que derivaron en una neumonía bilateral y, posteriormente, en el avance de la enfermedad.

Esta vez, sin embargo, su cuerpo no resistió y su fallecimiento deja un profundo vacío en el ámbito del periodismo.

Una vida dedicada al oficio

La carrera de Ernesto Cherquis Bialo comenzó en marzo de 1963, cuando dio sus primeros pasos en la histórica revista El Gráfico, publicación de referencia en el periodismo deportivo de Argentina y América Latina.

Durante más de 30 años formó parte de ese medio —ocho de ellos como director—, donde dejó textos que hoy son considerados piezas fundamentales del género.

Su ingreso a la redacción marcó el inicio de un camino que lo consolidaría como una de las voces más respetadas del periodismo, en una época donde la revista era el lugar al que todo cronista aspiraba llegar.

Más allá de la revista

Además de su paso por El Gráfico, desarrolló una extensa trayectoria en radio, televisión y medios digitales, con destacadas columnas en Infobae.

Su estilo, caracterizado por la profundidad, el respeto por el lector y la mirada crítica, lo convirtió en un referente del oficio.

Con su muerte, el periodismo deportivo argentino pierde a uno de sus grandes maestros, cuya obra y legado seguirán vigentes en cada una de sus crónicas.

Con información de Infobae.