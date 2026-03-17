De qué murió Marcelo Araujo: Tití Fernández habló de su deterioro en los últimos años

La muerte de Marcelo Araujo a los 78 años generó conmoción en el mundo del fútbol y la televisión. Aunque llevaba tiempo alejado de los medios, seguía en contacto con colegas y amigos, quienes en las últimas horas recordaron su trayectoria y revelaron detalles sobre el delicado estado de salud que atravesaba.

Según informó A24, el periodista se encontraba internado en una clínica de Vicente López y falleció durante la madrugada, tras un largo período de complicaciones.

El deterioro de su salud en los últimos años

El relator venía atravesando una situación compleja desde hacía tiempo. En diálogo con medios, su colega Titi Fernández aseguró que su estado era crítico: “Estaba muy mal Marcelo Araujo. Hace tres o cuatro años que la estaba pasando mal”.

Distintas versiones coinciden en que su cuadro se había agravado con el paso del tiempo. Incluso, se indicó que ya no contaba con movilidad propia y que había sido sometido a una traqueotomía para poder respirar, en el marco de un cuadro respiratorio severo.

El inicio de este deterioro se remonta a marzo de 2021, cuando sufrió una caída que derivó en una internación. En ese contexto, contrajo Covid-19 y permaneció cerca de un mes y medio en terapia intensiva, seguido de varios meses de recuperación.

Desde entonces, su estado de salud no volvió a ser el mismo.

Cómo será la despedida de Marcelo Araujo

De acuerdo a lo informado por A24, no habrá velatorio. Sus restos serán cremados este martes en el cementerio de la Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires.

En programas televisivos también se destacó que en sus últimos años mantenía un círculo reducido, con pocos contactos frecuentes. Uno de los colegas que lo acompañó de cerca fue el periodista Alejandro Apo.

Una voz histórica del fútbol argentino

Marcelo Araujo dejó una marca imborrable en el relato deportivo. Fue durante años la voz principal de Fútbol de Primera, donde compartió transmisiones con Enrique Macaya Márquez, en una de las duplas más recordadas de la televisión.

Su estilo, su tono y su forma de narrar partidos lo convirtieron en un referente del fútbol argentino durante décadas.

Un adiós que conmueve al deporte

La noticia de su fallecimiento generó múltiples mensajes de despedida en el ambiente deportivo y mediático.

Con su partida, se va una de las voces más emblemáticas del fútbol argentino, cuyo legado quedó marcado en generaciones de televidentes y amantes del deporte.