Murió un excombatiente de Malvinas de Cipolletti en un brutal choque en Ruta Nacional 3: quién era y qué se sabe del accidente

El choque entre el auto y el camión se produjo en el kilómetro 251 de la Ruta 3. Foto: EPDS AZUL/PBA.

La muerte de un vecino de Cipolletti generó conmoción luego de un violento siniestro vial ocurrido ayer sobre la Ruta Nacional 3, en jurisdicción del partido bonaerense de Azul, en un tramo con condiciones climáticas adversas.

La víctima del trágico accidente fue identificada como Osvaldo Daniel Ramírez, de 66 años, veterano de la Guerra de Malvinas, sobreviviente del hundimiento del crucero ARA General Belgrano y residente de Cipolletti.

Según Diario El Tiempo, el hecho se registró cerca de las 13:30 en el kilómetro 251, en las inmediaciones de la localidad de Cacharí, en medio de una intensa lluvia que afectaba la visibilidad y el estado de la calzada.

De acuerdo con la información oficial, Ramírez conducía una Renault Duster que impactó de frente contra un camión con remolque térmico que circulaba en sentido contrario sobre la misma ruta. Tras el choque, el vehículo utilitario se incendió y el vecino de Cipolletti murió en el interior del rodado.

El conductor del transporte de cargas, de 47 años y con domicilio en la provincia de Buenos Aires, resultó ileso y fue asistido en el lugar por personal policial.

Foto: municipio de Cipolletti.

Trágico accidente en la Ruta Nacional 3: investigación en marcha

Como consecuencia del siniestro, la circulación en ese tramo de la ruta permaneció cortada durante varias horas en ambos sentidos mientras trabajaban bomberos voluntarios, efectivos policiales y personal de salud.

Con el correr de la tarde se habilitó de manera parcial el paso vehicular y recién entrada la noche el tránsito quedó completamente normalizado en ambos sentidos de circulación.

La causa fue iniciada en la justicia bonaerense y, en una primera instancia, fue caratulada como homicidio culposo, con intervención de la fiscalía correspondiente.

Dolor en Cipolletti tras la muerte del ex combatiente y mensaje del intendente Rodrigo Buteler

La noticia provocó profundo pesar en Cipolletti, donde Ramírez era reconocido por su compromiso con la historia del país y por su vínculo con la comunidad local.

El intendente Rodrigo Buteler expresó públicamente sus condolencias y lo definió como “un vecino y héroe de Malvinas”, destacando su paso por la Armada Argentina.

En ese sentido, remarcó que fue veterano de Malvinas, sobreviviente del hundimiento del crucero ARA General Belgrano y que siempre llevó con orgullo su historia, su compromiso y su amor por el país.

«Hoy acompañamos a su esposa, a sus hijos, a sus seres queridos y a todos los que compartieron su camino. Gracias por tanto Daniel», expresó el jefe comunal.