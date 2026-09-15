Murió Griselda Gambaro, figura fundamental de la dramaturgia argentina

Griselda Gambaro, figura excluyente de la dramaturgia argentina y una de las autoras fundamentales de la literatura nacional, murió a los 98 años, dos meses después de su marido, el escultor Juan Carlos Distéfano. Sus restos son despedidos en Casa Malabia, en Ciudad de Buenos Aires.

A los 98 años murió Griselda Gambaro

Nacida el 28 de julio de 1928 en el barrio porteño de Barracas, Gambaro creció en una familia humilde y desde muy joven encontró en la lectura una forma de acercarse a la cultura. Trabajó como secretaria en la editorial Espasa Calpe y en el club Independiente, mientras reservaba sus momentos libres para escribir. “Desde que aprendí a leer ya sabía que quería escribir”, recordó años después, según detalló Clarín.

Su trayectoria comenzó a consolidarse en la década de 1960. En 1963 publicó “Madrigal en ciudad”, por el que recibió el Premio del Fondo Nacional de las Artes, y dos años después “El desatino” obtuvo el Premio Emecé. Esa obra también marcó su ingreso a la dramaturgia y generó una fuerte polémica por su estreno.

A lo largo de su carrera escribió obras como “Viaje de invierno”, “Las paredes”, “Los siameses”, “El campo” y “La malasangre”, además de reinterpretar clásicos de autores como Shakespeare e Ibsen.

Según recordó el medio nacioanl, durante la última dictadura militar debió exiliarse en Barcelona. Su novela “Ganarse la muerte” fue prohibida por un decreto firmado por Jorge Rafael Videla y el entonces ministro del Interior, Albano Harguindeguy. Regresó al país a comienzos de los años 80 y participó activamente de Teatro Abierto, donde estrenó “Decir Sí”.

Su obra estuvo atravesada por los conflictos políticos y sociales de la Argentina y por personajes femeninos que enfrentaban distintas formas de opresión. Entre sus últimos trabajos se encuentran “Querido Ibsen, soy Nora”, “El don” y el libro de ensayos “El teatro vulnerable”.

A lo largo de su extensa trayectoria recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Gran Premio de Honor de Argentores, el título de Ciudadana Ilustre de Buenos Aires y el doctorado Honoris Causa del IUNA.

Con información de Clarín