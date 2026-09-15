«Le dispararon en la cara mientras estaba acostado en un auto», así fue el ataque que dejó grave a un hombre en Neuquén

"Le dispararon en la cara mientras estaba acosado en un auto", así fue el ataque que dejó grave a un hombre en Neuquén

El violento episodio que sacudió la mañana de este martes al barrio Gregorio Álvarez de Neuquén Capital y terminó con un hombre de 47 años herido por un disparo a quemarropa en el pómulo izquierdo, sigue sumando datos conforme pasan las horas. La Policía confirmó que el hecho se desencadenó tras una discusión iniciada durante la madrugada en medio de una reunión donde se consumían bebidas alcohólicas. La víctima fue atacada mientras estaba acostado en un auto.

De acuerdo con las investigaciones, el agresor se retiró del lugar para regresar horas más tarde y arremeter a tiros contra la víctima. El Comisario Inspector Cristian Cuevas, coordinador de la Dirección Seguridad Confluencia, detalló a Diario RÍO NEGRO que el atacante «disparó contra un auto que estaba abandonado en el frente de la casa, en cuyo interior estaba el hombre que resultó herido en la cara».

«Le dispararon en la cara mientras estaba acosado en un auto», reafirmó la autoridad policial.

También describió que los testigos identificaron al tirador como un sujeto que se desplazaba en bicicleta y que cuenta con antecedentes ligados al narcotráfico, al igual que la víctima.

Violento procedimiento

Alrededor de las 8:45 de la mañana, un llamado al Centro de Operaciones Policiales alertó sobre los disturbios en la intersección de las calles 5 y Cipolletti. Al arribar la primera patrulla, los efectivos hallaron al herido sobre la vía pública en la calle 8, pero fueron interceptados por un grupo multitudinario que los atacó violentamente.

La agresión obligó a solicitar refuerzos de urgencia y a utilizar armas con cartuchos antitumulto para dispersar a la turba y resguardar la escena. En el lugar, peritos de Criminalística secuestraron tres vainas servidas al lado del rodado.

Dieron con la bicicleta, droga y balas

A raíz de los testimonios, la Fiscalía ordenó dos allanamientos de urgencia en el sector Toma Pacífica —ubicado a unos 300 metros del ataque—, donde la Policía logró secuestrar la bicicleta utilizada, prendas de vestir del sospechoso, tres vainas servidas adicionales y varias plantas de cannabis activa, por lo que se le dio intervención al Departamento Antinarcóticos.

Pese a los operativos desplegados, los efectivos no lograron dar con el paradero del agresor ni incautar el arma de fuego empleada en el hecho.

Ante esta situación, la fiscalía interviniente libró una orden de detención y un pedido de captura formal para el sospechoso, mientras la Policía mantiene un intenso patrullaje en la zona para lograr su aprehensión.