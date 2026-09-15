La intimidad de los primeros entrenamientos del equipo de Copa Davis en el Ruca Che

Argentina ya entrena en el Ruca Che para la Copa Davis. (Foto: Cecilia Maletti)

El equipo argentino de Copa Davis tuvo hoy su primera sesión de entrenamientos en doble turno en el Ruca Che y sigue con la puesta a punto para la serie del fin de semana contra Turquía en Neuquén.

Por la mañana, la práctica fue a puertas cerradas y a la tarde, luego de la conferencia de prensa de Mariano Navone y Javier Frana, se realizó el segundo turno abierto.

Cerca de las 14 horas, saltaron a la cancha los doblistas Guido Andreozzi y Andrés Molteni. Se midieron con Thiago Tirante, que aspira a ser el segundo singlista y Juan Manuel La Serna, que se sumó al equipo como sparring.

Así se transformó el Ruca Che para recibir a la Copa Davis en Neuquén 🏟️🤩 pic.twitter.com/Z4FIICOGNm — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 15, 2026

En ese tramo, las órdenes estuvieron a cargo del subcapitán, Eduardo Schwank​ que protagonizó varias series de Copa Davis en su etapa como jugador. Luego se sumó el capitán Frana.

Andreozzi y Molteni practicaron la volea y también saque y recepción. Como cierre jugaron un set que se jugó con una intensidad casi igual a la de un partido «por los puntos».

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Uno de los aspectos más llamativos fue la velocidad del saque de Tirante, algo de lo que hizo gala en la última gira de cemento donde obtuvo los mejores resultados de su carrera.

El propio Novak Djokovic se sorprendió cuando lo enfrentó hace un mes en el Masters de Cincinnati en un partidazo con triunfo para el argentino en tres sets.

@manulaserna3, sorprendido con el saque de @TiranteThiago, uno de los más rápidos del circuito 🚀😅 pic.twitter.com/gFbwGpQls4 — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 15, 2026

Luego fue el turno para Francisco Cerúndolo y Mariano Navone que se sacaron chispas a un buen ritmo en su práctica mano a mano.

Ninguno aflojó y se vieron peloteos muy disputados, a todo o nada. Los dos singlistas fueron probando golpe por golpe, desde el drive y el revés al smash. A ambos se los vio muy finos y enfocados para lo que viene. La jornada de entrenamiento tuvo momentos distendidos que reflejaron la buena relación entre los integrantes del equipo.

En el cierre, tuvo su primera práctica el equipo de Turquía que llegó ayer a Neuquén. Se trata de: Mert Alkaya, Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner.

Este miércoles y el jueves continuarán los entrenamientos a doble turno y el viernes será el sorteo de los cruces en el Espacio Domuyo.

El sábado comenzará la acción oficial con los dos primeros singles. El domingo, la serie seguirá con el dobles y los dos últimos singles en una llave que se disputa al mejor de tres.