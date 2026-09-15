«Primavera al disco»: próximo finde gastronómico en la Isla 92, en Choele: popular, exquisito y familiar

Llega la primavera y se celebra en la Isla 92: serán dos días de gastronomía, actividades recreativas y música para toda la familia.

La propuesta se desarrollará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre, desde las 12 horas y una agenda que incluye cocina en vivo, propuestas recreativas, emprendedores, gastronomía y música.

La Municipalidad de Choele Choel prepara un fin de semana especial para recibir la primavera en la Isla 92, con dos jornadas abiertas a la comunidad y una amplia agenda de actividades para disfrutar al aire libre.

La propuesta tendrá como escenario uno de los espacios naturales y recreativos más elegidos de la ciudad y combinará gastronomía, recreación, actividad física, emprendimientos locales y música.

El sábado tendrá como actividad central “Primavera al Disco”, una propuesta gastronómica popular que ofrecerá 250 porciones de pollo al disco de manera gratuita. La elaboración estará a cargo de la Carrera de Gastronomía del CEAER, que participará de la iniciativa con una propuesta pensada para compartir y disfrutar en familia.

El domingo, la programación tendrá como uno de sus principales atractivos una propuesta de cocina con trufas en vivo, que permitirá al público conocer y disfrutar de una experiencia gastronómica particular.

La agenda también incluirá equino recreación, turismo aventura, juegos recreativos y una clase de zumba a cargo de Noe Corregidor. A esto se sumará un paseo de artesanos y emprendedores, sorteos y un patio gastronómico con distintas opciones para acompañar la jornada.

La música tendrá también un lugar destacado durante el cierre, con la participación de DJs que estarán a cargo de ponerle ritmo a la tarde y completar una jornada pensada para disfrutar de la primavera al aire libre.

Desde la Municipalidad señalaron que la iniciativa busca poner en valor la Isla 92 como espacio de encuentro, recreación y disfrute, generando una propuesta que permita a vecinos y visitantes disfrutar del entorno y, al mismo tiempo, acompañar a instituciones, emprendedores y actores locales.

El predio cuenta con acceso libre por lo que la comunidad podrá acercarse durante ambas jornadas y participar de las distintas actividades programadas.

La primavera llega a Choele y la Isla 92 será el punto de encuentro para celebrarla.