El collar inteligente que se desarrolla en Río Negro para monitorear el ganado en la Patagonia

El collar permitirá registrar los desplazamientos de cada animal y generar información para el manejo del rodeo. Foto: archivo.

Altec avanza en el desarrollo de un sistema de monitoreo ganadero pensado para las características de los campos patagónicos, donde las grandes distancias y la falta de conectividad convencional representan una dificultad para el seguimiento cotidiano de la hacienda.

La propuesta fue presentada durante la jornada «Innovación en Movimiento«, realizada en Bariloche, y actualmente se encuentra en etapa de evaluación y desarrollo. La empresa prevé realizar pruebas de campo en diciembre, en principio en un establecimiento ubicado en las proximidades de Viedma.

El sistema combina collares colocados en los animales, radiobases propias, tecnología LoRaWAN, almacenamiento de datos y comunicación satelital. El objetivo es transformar los movimientos de la hacienda en información que pueda ser consultada por el productor y utilizada para tomar decisiones.

Un desarrollo que comenzó con los productores

El proyecto no surgió solamente desde el área tecnológica. Según explicó Andrés Fellenz, gerente de Operaciones de Altec luego de elaborar el primer diseño de la propuesta la empresa mantuvo reuniones con el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y productores locales.

En esos encuentros, los productores plantearon necesidades y funcionalidades que consideraban importantes para el trabajo cotidiano en los establecimientos. A partir de esos aportes, Altec reformuló parte del proyecto antes de avanzar con el desarrollo tecnológico.

Los datos obtenidos permitirán analizar los recorridos del ganado y sus hábitos dentro del campo. Foto: gentileza.

«Los productores mostraron interés y nos expusieron ciertas necesidades de funcionalidades que necesitaban o querían», explicó Fellenz.

El prototipo utiliza una radiobase propia para transmitir los datos registrados por los collares. Foto: gentileza.

Con esa información, la empresa avanzó en la definición de la electrónica y del sistema de telecomunicaciones.

Una red propia para llegar donde no hay conectividad

Uno de los desafíos fue resolver cómo transmitir los datos en zonas donde las prestadoras tradicionales no cuentan con infraestructura de servicio.

Por eso, el proyecto contempla radiobases propias de largo alcance y utiliza LoRaWAN, una tecnología de comunicación de bajo consumo que permite transmitir información a distancias considerables.

El alcance estimado para el sistema es de entre 10 y 15 kilómetros, aunque las condiciones particulares del terreno pueden influir en la cobertura.

La información captada por los collares llegará a una radiobase alimentada con energía solar. Desde allí será recibida y almacenada en un servidor instalado en el propio establecimiento para luego ser enviada a la nube mediante un enlace satelital.

El sistema también contempla un mecanismo de respaldo. Si se interrumpe la conexión con la nube, los datos podrán permanecer almacenados localmente y sincronizarse posteriormente cuando se restablezca la comunicación.

Qué podrá detectar el collar

En su primera etapa, el sistema estará orientado al ganado bovino. El collar permitirá registrar la movilidad de cada animal y transmitir esa información al software desarrollado por la empresa.

A partir de esos datos, la plataforma podrá generar un dashboard con los recorridos de los animales, lo que permitirá observar sus desplazamientos y analizar determinados patrones de comportamiento: dónde pastorean, dónde beben agua y cuánto se trasladan dentro del campo.

La herramienta también permitirá establecer geocercas virtuales, es decir, límites definidos previamente por el productor.

Cuando un animal atraviese una de esas zonas, el sistema podrá generar una alerta en la pantalla de control y enviar una notificación a los dispositivos móviles que el productor determine.

La salida de una geocerca puede tener diferentes explicaciones: desde el desplazamiento hacia otro cuadro o sector del campo hasta una situación que requiera una revisión, como un posible caso de abigeato.

Alertas ante movimientos bruscos o inmovilidad

El monitoreo no se limitará a saber dónde está cada animal. El sistema también registrará la velocidad de desplazamiento y los movimientos bruscos, información que podría utilizarse para detectar posibles situaciones de ataque u otros comportamientos fuera de lo habitual.

Otro de los indicadores será la inmovilidad durante un período determinado. Si un animal permanece sin movimiento durante el tiempo establecido, el sistema podrá generar una alerta.

Ese aviso podría permitir detectar situaciones que requieran una intervención en el campo, como una posible lesión, enfermedad, un animal empantanado o incluso un ataque.

La tecnología no determina por sí misma cuál es la causa de la anomalía, sino que funciona como un sistema de alerta para que el productor pueda identificar rápidamente qué animal y qué situación requiere atención.

Una batería pensada para durar más de un año

Uno de los aspectos que Altec está evaluando es la autonomía del collar. La proyección actual es que la batería tenga una duración de más de un año, aunque la empresa todavía realiza pruebas de estrés para confirmar ese rendimiento.

Fellenz explicó que se evaluaron alternativas como baterías recargables acompañadas por pequeños paneles solares instalados en el collar, pero esa opción incrementaría el costo del dispositivo.

La alternativa elegida busca aprovechar una práctica habitual de los productores: la reunión anual de la hacienda para realizar tareas de vacunación y revisión. En esa instancia podría efectuarse también el recambio de la batería.

De los bovinos a los ovinos

La primera etapa del proyecto está diseñada para ganado bovino, pero la empresa ya contempla una segunda fase destinada a los ovinos.

Para eso será necesario rediseñar el collar. Uno de los requisitos es que el dispositivo no supere los 800 gramos, además de contemplar el crecimiento de la lana y las características particulares de los animales.

Por ese motivo, el desarrollo para ovinos no será simplemente una adaptación del dispositivo bovino, sino que requerirá nuevas definiciones de diseño.

Diciembre, una prueba clave para el proyecto

Hasta ahora, Altec realizó pruebas de laboratorio con un prototipo inicial, sobre el que se verificaron las funcionalidades previstas y se obtuvieron resultados positivos en los protocolos de prueba.

El próximo paso será llevar el sistema al campo.

La empresa estima realizar esa prueba en diciembre, con un prototipo prácticamente finalizado desde el punto de vista del diseño industrial. El objetivo será comprobar cómo se comporta el collar directamente sobre los animales y determinar si es necesario realizar modificaciones.

La intención es realizar el ensayo en un establecimiento cercano a Viedma, donde se encuentra el equipo técnico encargado tanto del desarrollo del hardware como del software.

Si las pruebas de campo permiten validar el diseño, el sistema podría avanzar hacia nuevas etapas de desarrollo, con la posibilidad de incorporar más funcionalidades y extender su aplicación a otras especies.

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