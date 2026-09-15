Murió Yuri Nakamura, la actriz de «Romantics Anonymous»: tenía 44 años

Yuri Nakamura luchó contra el cancer a lo largo de 13 años. Aunque tuvo un periodo de remisión, la enfermedad regresó en 2025

La actriz japonés-coreana Yuri Nakamura, reconocida por su trabajo en la serie de Netflix «Romantics Anonymous», murió el 1 de septiembre a los 44 años a causa de un cáncer rectal. La triste noticia fue confirmada por su agencia Alpha Agency.

La intérprete formó parte del elenco de «Romantics Anonymous» en 2025 como Irene, una producción japonesa basada en la película francesa «Les Émotifs Anonymes» y realizada con un equipo de producción coreano. La serie y el drama de Netflix «Beyond Goodbye», estrenado en 2024, fueron sus últimas apariciones en pantalla.

Nakamura nació como Yuri Sei en Neyagawa, Osaka. Su padre era un coreano zainichi de tercera generación y su madre tenía ciudadanía de Corea del Sur y Japón.

Antes de enfocarse en la actuación, aprobó una audición de canto en 1996 para el programa de búsqueda de talentos Asayan. Después formó el dúo musical YuriMari con Mari Izawa; ambas debutaron en 1998 y disolvieron el proyecto al año siguiente.

Su paso por el cine y sus papeles destacados

La carrera cinematográfica de Yuri Nakamura se consolidó durante las décadas de 2000 y 2010 con títulos de circuito de festivales y producciones comerciales. Su primer papel reconocido llegó con «Pacchigi! Love & Peace» en 2007, secuela de la película de Kazuyuki Izutsu.

Nakamura interpretó a Kyonja, una actriz en formación que enfrentaba su vida como coreana zainichi en Japón. Por ese trabajo obtuvo el premio a mejor actriz de los Zenkoku Eiren Awards y el galardón a revelación en el tercer Festival de Cine de Osaka.

Su filmografía también incluyó «After the Storm» de Hirokazu Kore-eda, estrenada en 2016; el drama sobre desastres «Fukushima 50» de 2020, y la cinta de ciencia ficción «Arc» de Kei Ishikawa, lanzada en 2021. En teatro participó en la puesta «1945», dirigida por Robert Allan Ackerman en octubre de 2008.

Un diagnóstico guardado en reserva

Alpha Agency informó que Nakamura recibió su primer diagnóstico de cáncer 13 años antes de su muerte. La actriz y el presidente de la compañía acordaron no revelar el nombre de la enfermedad a sus colegas para evitarles preocupación innecesaria.

La agencia señaló que Nakamura entró en remisión y mantuvo su actividad profesional mientras acudía a revisiones médicas periódicas. En enero de 2025, los médicos detectaron nuevamente el cáncer y realizaron una cirugía que resultó exitosa.

Después de la operación, encontraron metástasis y determinaron que una curación completa ya no era posible. La actriz concentró entonces su tratamiento en controlar la enfermedad y buscar una vida más prolongada, mientras su médico le recomendó continuar trabajando.

En agosto de 2026, Nakamura sufrió otra obstrucción intestinal y recibió el aviso de que le quedaba poco tiempo de vida. Alpha Agency afirmó que recibió la noticia con serenidad y conservó “una sonrisa hermosa y gentil durante sus últimos momentos con su familia y seres queridos”.