Viajaba a Viedma, volcó un termo con agua caliente arriba de un bebé y lo imputaron por las quemaduras

Un grave accidente ocurrió en un colectivo que se dirigía a Viedma. Un joven volcó un termo con agua caliente y el contenido cayó encima de un bebé. El pasajero fue imputado.

Según precisó el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, el hecho ocurrió cuando el protagonista intentó subir a bordo con un equipo de mate y, en circunstancias que no fueron especificadas, se le cayó el termo.

Allí, derramó el contenido encima de una criatura de seis meses que viajaba en los brazos de su madre. La fiscalía confirmó que el niño sufrió quemaduras y debió ser trasladado a un hospital e internado. El parte que difundieron este lunes indica que la víctima se encuentra «estable».

Imputaron al joven que volcó el termo de mate

Según el comunicado de la fiscalía, el protagonista -un joven de 26 años- fue imputado por el delito de lesiones graves culposas y este martes se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos. Por el momento, no precisaron si efectuaron algún tipo de medida cautelar.