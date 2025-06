My Chemical Romance vuelve a la Argentina después de 17 años

My Chemical Romance.

Después de 17 años de espera, la banda estadounidense My Chemical Romance vuelve a la Argentina como parte de la gira «Long Live The Black Parade».

My Chemical Romance visitó el país por última vez en febrero de 2008, durante su participación en el «The Black Parade World Tour», cuando se presentaron en el Estadio Ferro Carril Oeste ante miles de fanáticos.

Desde entonces, su regreso fue objeto de constantes rumores y especulaciones en redes sociales, que finalmente se confirmaron con el anuncio oficial de la gira. El grupo llevará «Long Live The Black Parade» por varios países de América Latina. Además de Argentina, la banda liderada por Gerard Way tocará en Colombia, Perú, Chile, Brasil y México.

El espectáculo promete ser una experiencia cargada de nostalgia para los fanáticos del rock alternativo con un recorrido por los mayores éxitos de la banda y una puesta en escena de alto impacto. «The Black Parade», el álbum conceptual lanzado en 2006, será el eje central del show.

Se espera que no solo rememoren aquel disco, sino también parte de su trayectoria con canciones como I’m Not Okay, Na Na Na y Helena.

Cuándo toca My Chemical Romance y cuánto salen las entradas

La banda se presentará el 1 de febrero de 2026 en el estadio Huracán de Buenos Aires. Las entradas salen a la venta el 26 de junio y parten de los 95 mil pesos.