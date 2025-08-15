Nahuel Pennisi con Diario RÍO NEGRO: su vida, sus canciones, su último disco y los shows que ofrecerá en la región
El reconocido músico regresa a la región con Libre, un espectáculo íntimo, hecho de música y palabras. Ofrecerá una serie de shows íntimos, junto a su guitarra, este fin de semana en Neuquén, Cipolletti y Viedma.
Nahuel Pennisi, uno de los artistas populares más reconocido y querido de la actualidad, pasará por la región este fin de semana, en el marco de Libre, el flamante espectáculo solista en el que, por primera vez, acompañará sus canciones con historias de su vida, de las canciones y de su vida junto a esas canciones.
Ganador de cuatro premios Gardel y tres veces nominado a los premios Grammy Latinos, Pennisi se presentará este sábado en el Cine Teatro Español de Neuquén; mañana domingo, en el Complejo Cultural Cipolletti; y el martes, en el Centro Cultural de Viedma.
En una extensa y muy cordial entrevista con Diario RÍO NEGRO, el músico nacido en Florencio Varela, que ya formó tres disco Primavera (2015), Feliz (2017), Renacer (2020) y Momentos (2024), todos ellos premiados con el Gardel a Mejor Disco, habló de la gira que lo traerá de regreso a la región, de los sentimientos que lo motivaron a abrirse al público más allá de las canciones y de la música y el camino que lo trajo hasta el lugar que hoy ocupa en la cultura popular argentina.
P: ¿Cómo es el show que vas a ofrecer este fin de semana en el Alto Valle y Viedma?
R: Es una gira así como más íntima, más acústica, donde la idea es poder tener un encuentro más cercano con la gente, donde podamos compartir algunas canciones, no solamente las que me acompañaron hasta ahora, sino algunas nuevas, algunas de mi historia de cuando era más chico. Y justamente, hablando de historias, sería eso, como involucrarme en diferentes momentos que viví en mi vida, llevarlos a la música, poder interactuar con el público y también manifestar mi libertad que tengo a través de la música, por eso le pongo el nombre Libre. Tiene que ver con esta bandera de hacer lo que más me gusta, de dedicarme a la música y de compartirlo con la gente.
P: ¿Cómo fuiste pensando esa posibilidad de dialogar, no ya con tus canciones, sino charlando, contar cosas y demás?
R: Yo creo que se fue dando naturalmente, desde ya un tiempo que vengo como sintiendo esta cuestión de que hay algunas canciones que necesitan un preámbulo, ¿no? Una historia, una introducción o un momento para que la gente se vaya sumergiendo en lo que es la emoción de la canción. Porque, digo, la música más allá de que sean sonidos y que sean melodías y demás, también son emociones que están en el aire y a veces hay temas que necesitan una historia introductoria.
En ese sentido, algunas historias las contaré yo, algunas otras historias podrían incluso ser voces en off, por ejemplo, o diferentes personajes que nos acompañen en este concierto desde el lugar donde estén, aportando su relato.
Yo creo que es un poco la combinación de las dos cosas y como lo vengo haciendo ya bastante seguido, naturalmente, sin buscarlo, solo que ahora le dimos como una impronta más definida y teatral.
P: ¿Y te sentiste cómodo haciéndolo?
R: Mira, voy a probarlo en estos días (risas) porque en realidad esta es una gira nueva que está arrancando y yo creo que también ese es el desafío y lo que más me tiene de expectativa, ¿no? De, bueno, de animarse a buscar como por otros lados, manteniendo lo íntimo, manteniendo mi esencia, porque creo que eso es lo importante. Me parece que es lindo probar ideas, buscar por diferentes caminos y en este momento creo que la música me acerca como a ese lado más familiar de las personas y aportar a la conexión con las emociones que a veces uno la tiene escondida o guardada porque la adrenalina de la vida es bastante rápida, ¿no? Y está bueno como recordar todo eso.
P: ¿De qué va a estar musicalmente la gira musicalmente, qué canciones elegiste para este formato tan particular?
R: De canciones que me vienen acompañando a lo largo del tiempo, de canciones que rescaté que fui escuchando de más chico, canciones que cuando yo tocaba en la calle Florida, sonaban en mi cabeza, pero que capaz que no las podía tocar porque a Florida iba más que nada a tocar las canciones que conoce más la gente. En ese momento yo me estaba haciendo como artista, en el sentido de construir mi identidad, ¿no? Hay autores que a mí me gustan mucho, no sé, como Silvio Rodríguez, como Fandermole, como Gieco, como, no sé, por decirte, Serrat… después, obviamente, que hay un conjunto de mis canciones también que tienen que estar, porque justamente lo más lindo es intercalar, ¿no? Y tratar de cubrir distintos momentos de mi música, de la vida, y jugar con lo que la gente quiere escuchar, proponer un fogón para que el público cante conmigo y seamos todos cantando, creo que lo veo bastante divertido y conectado con lo que quisiera transmitir, ¿no?
P: Y la guitarra…
R: Solo, solo con la guitarra (risas) Ya hace mucho que vengo haciendo este formato, me encanta tocar e incluso esto que te decía, ¿no? Por supuesto que estoy con un grupo de personas que me acompañan, iluminaciones, pantallas y todo eso, pero lo más importante es el corazón de la música que está ahí en la guitarra y en las canciones.
P: Sin embargo, sos un músico que está permanentemente colaborando y recibiendo colaboraciones, tocando y grabando con otros artistas, ¿cómo trabajás eso de tocar con tantos artistas tan distintos?
R: Creo que la música va pasando por diferentes momentos, ¿no? Creo que uno va pasando por diferentes momentos y la música va acompañando y me parece que el desafío que la música me puso en el camino es poder disfrutar cada instante de la forma que sea.
Al principio, cuando arranqué, estaba muy conectado con la música argentina, con el folclore, que lo sigo haciendo. Después, fui creciendo y también sentí una confianza para desarrollarme en otras aristas, por ahí con otros músicos, con otros instrumentos, generar otros sonidos. Yo soy bastante melómano. Escucho de todo en casa, escucho música desde muy chiquito, entonces tengo una cultura bastante amplia de ritmos, por eso es por lo que quizás tengo la posibilidad de integrarme a otros universos, de algún otro artista que me haya invitado. Y con todo eso trato de seguir sosteniendo mi esencia, de seguir alimentándola.
Y en este caso, cuando hagamos esta gira solo con la guitarra, por eso es que me animaría por ahí a hacer canciones de uno, de otro, o mías, o capaz, no sé, algún tango, por ejemplo..
La música argentina tiene un montón de aristas, entonces un poco por eso me animo a jugar con los ritmos y ahora creo que es un lindo momento para sumergirme en lo profundo y tocar solo.
P: Tus orígenes eran justamente tocando solo, como artista callejero, y que tenías en tu cabeza muchas canciones de autores y que algunas las hacías. ¿Imaginabas en ese momento que todos esos artistas que resonaban en tu cabeza, con muchos de ellos ibas a finalmente poder compartir escenario, compartir estudio, grabación?
R: La verdad que es un sueño para mí. Es un sueño cumplido poder hacer lo que me gusta y cuando era más chico, sí, yo escuchaba artistas, de repente, no sé si tengo un ejemplo, escuchaba las canciones de Ricky Martin, que en ese momento él era una estrella mundial, bueno, lo es, ¿no?, pero yo tenía 7, 8 años, no existía el Facebook, no existía el WhatsApp, no existía nada, entonces uno tenía como ídolos a la gente que escuchaba por la radio, ¿no? Y bueno, de repente, no sé, hace un par de años conocerlo a él y abrir unos estadios donde él tocaba. Lo mismo con Alejandro Sanz, por ejemplo, o con artistas locales que admiro profundamente como Abel [Pintos], La Sole, Teresa Parodi, León Gieco, a León lo veníamos escuchando con mi viejo toda la vida, ¿no?, y crecimos con él y de repente compartir canciones, escenarios… yo creo que se me cumplieron muchos sueños, tengo mucho que agradecer a la música, a la vida y entonces un poco de todos esos sueños cumplidos y de ganas de seguir creciendo es lo que trato de compartir al público. Porque en definitiva el público es el motor de cualquier artista. Si el público no estuviera, ningún artista podría hacer carrera. Entonces, un poco por eso es por lo que me siento agradecido y de alguna forma me gustaría, desde esa cuestión despojada, solo con la guitarra, compartir eso que la música me dio y llevarlo a la gente.
P: Tu último disco, Momentos, que ya tiene un tiempito girando y que cuenta con dos colaboraciones importantes, Los Palmeras, por un lado, y Luciano Pereira, por otro, dos artistas muy importantes, justamente veníamos hablando de eso.
R: Me sentí muy contento por haberlo hecho; además, tiene que ver un poco con esto que hablamos de los momentos, ¿no? Justamente le puse Momentos al disco porque estaba pasando por un momento donde quería contar diferentes historias, historias que le pasaban a amigos, letras más de amor y de desamor, en las que no era yo el protagonista, pero sí me gustaba hacer como una especie de puente entre las historias y la gente.
También fue un lindo desafío para mi como productor, porque lo estuve produciendo íntegramente desde cero. Fue un lindo desafío entrar en lo que es la cocina de la música, ¿no? Ahí es donde más me divierto. La verdad es que más allá de tener un protagonismo como artista, a mí me gusta mucho estar como detrás, ¿no? Escuchar lo que hay que hacer, la mezcla, el sonido, esto por acá, esto por allá, que a veces parece aburrido o parece que es lo que menos se ve, pero es justamente algo muy importante que sostiene la identidad.
Y cuando este año nos dieron un Gardel por el disco, creo que se cerró el cuento, ¿no? La verdad que quedé muy contento, un Gardel que no esperé, la verdad, porque compartía la terna con gente muy grosa, aparte en el rubro del pop. Quedé muy contento y obviamente que las apariciones de Luciano y de Los Palmera le dieron una cuota de mucha jerarquía al disco porque son artistas que admiro profundamente.
P: ¿Por qué pensaste en ellos para este disco? ¿Por qué Los Palmeras y esa canción? Lo mismo en el caso de Luciano.
R: Bueno, con Luciano fue divertido porque yo tenía dos o tres canciones, se las mandé para ver qué les parecían un poco pensando en su identidad, en lo que yo sabía que estaba cantando, en lo que venía sonando él ya históricamente, y bueno, él medio que se inclinó por una de las canciones, «Regresa”, que yo… justamente era la que yo esperaba que grabe (risas).
Y después la otra, con Los Palmeras fue un desafío más lindo aún porque nosotros escuchábamos canciones de Los Palmeras donde hablaba de distintas cosas, contaba historias y entonces pensamos siempre en una historia de… no sé, una persona que capaz que no tenía buenos actos y jugar un poco con eso de mala. Y capaz Los Palmeras es la banda indicada para hacerlo porque ellos tienen muchas canciones con esa búsqueda, más que nada divertida, jocosa, ¿no? Por eso lo hicimos y quedó un lindo laburo.
P: Esta vez , trabajaste porprimera vez en la producción del disco?
R: Sí, en realidad siempre estuve cerca porque si bien el productor obviamente es el que termina como guiando el barco, pero bueno, a mí siempre me gusta estar ahí y participar porque bueno, capaz que la gente por ahí me conoce como cantante y artista y está bien porque tiene que ser así, pero yo detrás de cada canción siempre me involucro mucho, ¿no? Con los acordes, con las ideas musicales, con lo que quiero decir y no, entonces obviamente que siempre estoy hablando con el productor para poder laburar en conjunto, pero bueno, en este caso me tocó tomar como las últimas decisiones, ¿no? Así que bueno, fue una experiencia espectacular que aprendí muchísimo de eso, en el proceso me acompañaron también grandes amigos que están muy cerca mío, pero bueno, el tomar las decisiones uno creo que también me dio una responsabilidad extra y obviamente que me hizo crecer también, ¿no?
P: ¿Y descubriste algo de tu propia música al poner el oído y la atención como productor de tu propia música?
R: Mirá, lo que más me quedó del proceso primero fue la confianza en mí, ¿no? Porque siempre desde el punto de vista más de compartir y de respetar la voz del otro, siempre tendí en su momento a escuchar más de lo que yo opinaba, ¿no? Ese bendito equilibrio de la vida entre escuchar y hablar, bueno, yo soy más de escuchar, ¿no? Entonces a veces yo particularmente creo que escuchaba mucho y entonces por ahí las decisiones que terminaba aprobando capaz que no estaba al 100% conforme o no era 100% mía, ¿no? Entonces en este disco sí tuvo que pasar eso, así que primero que aprendí a confiar en mí un poco más y después lo más importante aprendí también a valorar las cosas simples, ¿no? Musicalmente hablando.
