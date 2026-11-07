Netflix: sobrevivió a una caída de 5.000 metros y perdió a su marido, la película basada en una increíble historia real

Netflix sumó a su catálogo una película basada en una de las historias de supervivencia más extraordinarias de la aviación. Se trata de La caída del vuelo 811: La sobreviviente, una producción rusa que reconstruye la tragedia de una joven de 20 años que logró sobrevivir a un accidente aéreo en el que perdió a su esposo.

La película, estrenada originalmente en 2022 y dirigida por Dmitry Suvorov, está inspirada en el caso real de Larisa Savítskaya, quien sobrevivió a una caída desde más de 5.000 metros de altura después de que el avión en el que viajaba chocara con una aeronave militar soviética.

Según informó Vía País, la producción llegó al catálogo de Netflix y propone una historia cargada de tensión, emociones y una lucha desesperada por mantenerse con vida.

De qué trata La caída del vuelo 811: La sobreviviente, la película de Netflix

La historia comienza con Larisa y Vladímir, una pareja de recién casados que regresa a casa después de su luna de miel.

Lo que debía ser un viaje tranquilo se transforma en una pesadilla cuando el avión en el que viajan colisiona con una aeronave militar en pleno vuelo.

La tragedia parece no dejar posibilidades de supervivencia. Sin embargo, Larisa logra salir con vida y despierta en medio de un bosque, rodeada por los restos del avión.

Herida, sola y sin saber si alguien irá a rescatarla, deberá enfrentar el frío, el miedo y las dificultades de sobrevivir a la intemperie.

La película combina escenas de suspenso con momentos emotivos que reconstruyen la historia de amor de la pareja y el impacto de una pérdida inesperada.

La increíble historia real que inspiró la película de Netflix

El accidente ocurrió el 24 de agosto de 1981, cuando Larisa Savítskaya, de apenas 20 años, viajaba junto a su marido en un avión de pasajeros Antonov An-24.

Durante el trayecto, la aeronave chocó contra un bombardero militar soviético a aproximadamente 5.220 metros de altura.

El impacto provocó la destrucción del avión y dejó 37 víctimas fatales. Larisa fue la única sobreviviente de la tragedia.

La joven logró resistir la caída aferrada a una parte de la estructura del avión. Los árboles del bosque contribuyeron a amortiguar el impacto.

Pero su lucha no terminó allí: pasó tres días herida y sola en medio de la vegetación, hasta que finalmente fue encontrada por los equipos de rescate.

El secreto que la Unión Soviética mantuvo durante años

La historia tiene otro aspecto tan impactante como el accidente.

Las autoridades soviéticas mantuvieron la tragedia bajo secreto, por lo que durante años se desconocieron detalles fundamentales de lo ocurrido.

Según reconstruyó el diario español El País, la propia Larisa no supo con precisión qué había sucedido hasta aproximadamente una década después, cuando comenzó a conocerse la información que había permanecido clasificada.

La investigación reveló graves fallas de coordinación entre la aviación civil y militar soviética.

De esta manera, la historia de supervivencia también quedó atravesada por el silencio oficial y las consecuencias de una tragedia que durante años permaneció prácticamente oculta.

Quiénes protagonizan La caída del vuelo 811 y dónde verla

La película está protagonizada por Nadezhda Kaleganova, quien interpreta a Larisa Savítskaya.

El elenco también incluye a Maksim Ivanov y Viktor Dobronravov, bajo la dirección de Dmitry Suvorov.

La producción combina drama, suspenso y supervivencia, con una duración aproximada de una hora y media.

La caída del vuelo 811: La sobreviviente está disponible en Netflix Argentina, con audio en español y ruso original, además de subtítulos en español.

Para quienes disfrutan de las películas inspiradas en hechos reales, es una propuesta que reúne una historia de amor, una tragedia aérea y una supervivencia que parecía imposible.

Una película que demuestra que, en ocasiones, las historias reales pueden resultar mucho más impactantes que cualquier ficción.