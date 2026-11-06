Qué ver este fin de semana: 5 estrenos de Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max para maratonear

El primer fin de semana de noviembre llega con novedades para quienes disfrutan de una buena serie o película desde el sillón. Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max incorporaron nuevas producciones que prometen atrapar a los espectadores con historias de espionaje, crímenes reales, conflictos judiciales y grandes figuras del deporte.

Entre los títulos destacados aparecen el regreso de Keira Knightley a Netflix, una serie sobre Muhammad Ali y una ficción judicial con Kim Kardashian, Naomi Watts y Glenn Close.

Para quienes todavía no decidieron qué mirar, estas son cinco propuestas estrenadas durante la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026.

1. Palomas negras 2, en Netflix: espionaje, secretos y una peligrosa doble vida

Plataforma: Netflix

Estreno: 5 de noviembre de 2026

Género: Thriller y espionaje

Una de las novedades más atractivas de Netflix es el regreso de Palomas negras (Black Doves), la serie británica protagonizada por Keira Knightley y Ben Whishaw.

La historia sigue a Helen Webb, una mujer que aparenta llevar una vida familiar perfecta, pero que en realidad trabaja como espía para una organización clandestina.

En la segunda temporada, su situación se vuelve todavía más peligrosa cuando su marido se acerca al poder político y una nueva conspiración amenaza con revelar secretos que podrían destruir su vida.

Por qué verla: es una buena alternativa para quienes disfrutan de las historias de agentes secretos, identidades ocultas, traiciones y giros inesperados.

2. Muhammad Ali: El más grande, en Prime Video: la historia detrás de una leyenda del boxeo

Plataforma: Prime Video

Estreno: 4 de noviembre de 2026

Género: Drama biográfico y deportivo

Prime Video incorporó una producción centrada en la vida de Muhammad Ali, uno de los deportistas más influyentes del siglo XX.

La serie reconstruye el camino de Cassius Clay, el joven boxeador que alcanzó la fama mundial y se convirtió en una figura que trascendió el deporte.

Además de sus triunfos sobre el ring, la historia aborda su transformación personal, su identidad y las decisiones que marcaron su trayectoria pública.

La producción cuenta con Jaalen Best como protagonista y la participación de Michael B. Jordan como productor.

Por qué verla: combina deporte, historia y conflictos personales, por lo que puede resultar interesante incluso para quienes no siguen el boxeo.

3. Todas las de la ley 2, en Disney+: el drama judicial con Kim Kardashian y Glenn Close

Plataforma: Disney+

Estreno: 4 de noviembre de 2026

Género: Drama judicial

Disney+ sumó la segunda temporada de Todas las de la ley (All’s Fair), la ficción creada por Ryan Murphy que reúne a un elenco de figuras reconocidas.

La historia se centra en un grupo de abogadas especializadas en divorcios que decide abandonar un estudio dominado por hombres para fundar su propio despacho.

Kim Kardashian, Naomi Watts, Glenn Close, Sarah Paulson y Niecy Nash-Betts forman parte de esta producción, que combina disputas millonarias, relaciones personales y conflictos de poder.

Las protagonistas deben enfrentar casos complejos mientras intentan mantener el equilibrio entre sus carreras profesionales y sus propias vidas.

Por qué verla: es una opción para quienes prefieren las historias de mujeres poderosas, secretos familiares y enfrentamientos judiciales.

4. Melania Rea, en HBO Max: el thriller basado en un crimen real

Plataforma: HBO Max

Estreno: 6 de noviembre de 2026

Género: Drama policial basado en hechos reales

Para los seguidores de las historias policiales, HBO Max presenta Melania Rea, una miniserie italiana inspirada en un caso que conmocionó al país.

La producción reconstruye la investigación por el asesinato de Melania Rea, una mujer de 29 años cuyo cuerpo fue encontrado en abril de 2011 en una zona boscosa de Italia.

A partir de ese hecho, la historia explora las contradicciones de la investigación, la exposición mediática y las consecuencias del crimen para las personas involucradas.

La ficción está dirigida por Stefano Mordini y cuenta con las actuaciones de Maria Esposito y Daniele Rienzo.

Por qué verla: es una alternativa para quienes se interesan por los dramas policiales y las producciones inspiradas en investigaciones judiciales reales.

5. La mangosta, en Prime Video: Liam Neeson protagoniza una persecución cargada de acción

Plataforma: Prime Video

Estreno: 4 de noviembre de 2026

Género: Acción y suspenso

Los amantes del cine de acción también tienen una novedad para sumar a su lista.

Liam Neeson protagoniza La mangosta (The Mongoose), una película que sigue a Ryan Flanagan, un veterano de guerra acusado de un delito que asegura no haber cometido.

Sin demasiadas alternativas, el protagonista inicia una huida que se convierte en una persecución por distintas rutas de Estados Unidos.

Mientras las fuerzas de seguridad intentan detenerlo, sus antiguos compañeros lo ayudan y su historia comienza a despertar el interés del público.

El elenco también incluye a Marisa Tomei, Ving Rhames y Michael Chiklis.

Por qué verla: es una opción para quienes prefieren las películas con persecuciones, tensión y un protagonista que intenta demostrar su inocencia.

Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max: cuál elegir según tus gustos

Con propuestas tan diferentes, la elección depende del tipo de historia que prefieras.

Para quienes buscan suspenso y espionaje: Palomas negras 2, en Netflix.

Palomas negras 2, en Netflix. Para quienes disfrutan de las biografías: Muhammad Ali: El más grande, en Prime Video.

Muhammad Ali: El más grande, en Prime Video. Para los fanáticos de los dramas judiciales: Todas las de la ley 2, en Disney+.

Todas las de la ley 2, en Disney+. Para quienes prefieren historias basadas en hechos reales: Melania Rea, en HBO Max.

Melania Rea, en HBO Max. Para los amantes de la acción: La mangosta, en Prime Video.

Las plataformas ofrecen alternativas para distintos gustos y momentos del fin de semana, desde una película de acción para ver en una noche hasta una serie para seguir durante varios días.

La disponibilidad de cada título puede variar según el país y el catálogo de cada servicio, por lo que conviene comprobar su ficha en la plataforma antes de comenzar a verlo.