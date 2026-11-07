Netflix: la serie de 8 capítulos basada en una tragedia real que mantuvo a todo un país en vilo

Netflix acaba de estrenar una serie de ocho capítulos inspirada en una historia real que marcó para siempre a Colombia. Se trata de Palacio, una producción que llegó a la plataforma el viernes 6 de noviembre de 2026 y reconstruye los acontecimientos ocurridos durante la toma del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985.

Con una trama que combina suspenso, drama político y una reconstrucción histórica, la serie propone acercarse a uno de los episodios más dolorosos de la historia colombiana, a través de las experiencias de quienes quedaron atrapados en medio de la violencia y de las familias que buscaron conocer la verdad.

De qué trata Palacio, la nueva serie de Netflix basada en hechos reales

La historia se sitúa en el 6 de noviembre de 1985, cuando integrantes del grupo guerrillero M-19 ingresaron armados al Palacio de Justicia de Bogotá y tomaron como rehenes a más de 300 personas, entre ellas magistrados de la Corte Suprema.

La situación desencadenó una intervención de las fuerzas militares colombianas que se extendió hasta el día siguiente.

Durante esas horas, el edificio se convirtió en el escenario de un enfrentamiento que dejó numerosas víctimas y abrió interrogantes que continuarían durante décadas.

La serie reconstruye los acontecimientos desde distintas perspectivas, incluyendo a las personas que se encontraban dentro del edificio y a los familiares que intentaban obtener información sobre sus seres queridos.

Una historia de ocho capítulos sobre secretos, violencia y búsqueda de justicia

Uno de los aspectos centrales de Palacio es que no se limita a mostrar el enfrentamiento armado.

La producción también aborda las consecuencias de aquellos acontecimientos y el largo camino recorrido por las familias de las víctimas para conocer qué ocurrió.

A lo largo de sus ocho episodios, la historia presenta situaciones de tensión, decisiones difíciles y conflictos vinculados con el poder político y militar.

El relato busca recuperar las experiencias humanas detrás de un episodio que dejó una profunda huella en la sociedad colombiana.

Quiénes protagonizan Palacio, la nueva producción colombiana de Netflix

La serie cuenta con un elenco integrado por reconocidos intérpretes colombianos, entre ellos:

Natalia Reyes , conocida internacionalmente por su participación en Terminator: Destino oscuro.

, conocida internacionalmente por su participación en Terminator: Destino oscuro. Luna Baxter , actriz de producciones latinoamericanas.

, actriz de producciones latinoamericanas. Carlos Manuel Vesga , con una extensa trayectoria en cine y televisión.

, con una extensa trayectoria en cine y televisión. Robinson Díaz, uno de los actores más reconocidos de Colombia.

La dirección está a cargo de Jayro Bustamante, Edgar Nito y Samir Oliveros, mientras que Natalia Santa participa como responsable creativa de la producción.

Qué ocurrió realmente en el Palacio de Justicia de Bogotá

La toma del Palacio de Justicia comenzó el 6 de noviembre de 1985, cuando un comando del M-19 ingresó al edificio ubicado en el centro de Bogotá.

El operativo de recuperación realizado por las fuerzas militares se prolongó hasta el 7 de noviembre y dejó un saldo de numerosas personas fallecidas y desaparecidas.

Entre las víctimas se encontraban magistrados, empleados judiciales, visitantes y miembros de las fuerzas de seguridad.

Los hechos dieron lugar a investigaciones y procesos judiciales que se extendieron durante décadas.

La serie toma como punto de partida este acontecimiento histórico, aunque utiliza recursos propios de la ficción dramática para desarrollar su relato.

Por qué ver Palacio en Netflix este fin de semana

Para quienes disfrutan de las series basadas en hechos reales, Palacio ofrece una propuesta que combina reconstrucción histórica y drama humano.

Su principal atractivo está en la posibilidad de conocer un acontecimiento que trascendió las fronteras colombianas y que todavía forma parte de los debates sobre memoria, justicia y derechos humanos.

A diferencia de los thrillers policiales tradicionales, la tensión surge de un episodio histórico cuyas consecuencias afectaron a numerosas familias.

Palacio tiene ocho capítulos y está disponible en Netflix desde el viernes 6 de noviembre de 2026, por lo que se presenta como una alternativa para quienes buscan comenzar una nueva serie durante el fin de semana.