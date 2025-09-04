Neuquén celebra a Irma Cuña, la voz que inspiró el Día de la Poesía

Cada 2 de septiembre la provincia conmemora el Día de la poesía Neuquina, instaurado por la ley provincial 3018, en 2016, en homenaje al natalicio de Irma Cuña, poeta, docente e intelectual que dejó una huella profunda en la literatura patagónica.

Nacida en Neuquén en 1932, hija de inmigrantes gallegos, Cuña estudió Letras en la universidad del Sur bajo la guía de Ezequiel Martínez Estrada y continuó su formación en Francia con Marcel Bataillon. Durante su exilio en México obtuvo el Doctorado en Letras Españolas, al tiempo que desarrolló una extensa labor como docente y traductora.

De regreso definitivo a su provincia en 1989, se incorporó al Conicet e impulsó investigaciones sobre la utopía. También fundó la Cátedra Libre de Pensamiento Utópico Latinoamericano en la Universidad Nacional del Comahue, consolidando su compromiso académico y cultural.

Autora de más de veinte libros de poesía y ensayo, entre ellos Neuquina (1956), El riesgo y el olvido,y La divisa del emboscado (1982), su obra conjuga identidad, memoria y reflexión crítica. En 1999 fue designada miembro de número de la Academia Argentina de Letras, en representación de la literatura patagónica.

Cuña falleció en 2004, pero su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de escritores y lectores. Su acervo personal se conserva en la Biblioteca Pública Provincial (Hipólito Yrigoyen 280, Neuquén capital), donde el público puede acceder a libros de su formación, ejemplares de su autoría y obsequios de otros autores.

Cada septiembre, Neuquén celebra su vida y obra, reconociendo en ella a una de las voces más significativas de la poesía argentina.