Neuquén: Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan con su espectáculo «Historias Argentinas»

Neuquén se prepara para una noche a pura historia, análisis y humor de la mano de Felipe Pigna y Pedro Saborido. Ambos presentarán su espectáculo «Historias Argentinas» en el Cine Teatro Español.

Este espectáculo combina rigor histórico, ironía y humor para ofrecer una mirada reflexiva y entretenida sobre los hitos, mitos y delirios que alzan el relato nacional. Es un encuentro único, para los amantes de la lectura, los hechos antiguos y las narraciones.

Felipe Pigna, ampliamente reconocido como uno de los divulgadores históricos más influyentes del país, ha difundido la historia argentina a través de numerosos libros, programas de televisión y radio. Saborido por su parte ha dejado su impronta en la cultura nacional como guionista, director y productor, especialmente conocido por su trabajo junto a Capusotto.

El historiador Felipe Pigna y el escritor Pedro Saborido proponen un encuentro sin precedentes. El objetivo es recordar aquellos saberes, identidades y momentos que marcaron para siempre el destino de esta Patria.

Neuquén se suma así al circuito federal de presentaciones de “Historias Argentinas”, que ya tuvo funciones exitosas en ciudades como Santa Fe y otras localidades.

Cuando se presentan Felipe Pigna y Pedro Saborido en Neuquén

El historiador y el escritor se presentarán el 13 de noviembre en el Teatro Español de Neuquén a las 21.



