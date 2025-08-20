En Roca, comienza el 13° Festival Nacional de Teatro organizado por Fundación Cultural Patagonia

“Nadadora de fondo”, con dramaturgia y actuación de Laura Raiteri y la dirección de Verónica Martínez Durán.

Con un gran variedad de obras e importantes capacitaciones, el Festival Nacional de Teatro organizado por Fundación Cultural Patagonia (FCP) y el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), cumple 13 años. El evento comienza este miércoles en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri (Rivadavia 2263) y en el Espacio Cultural FCP (San Luis 2085) de Roca. Las actividades académicas se realizarán en el aula 52 del IUPA (Rivadavia 2263).

La inauguración oficial del Festival será a las 18:30 h en el Espacio Cultural FCP, con palabras de autoridades y la puesta de diferentes escenas de estudiantes del IUPA, con la coordinación del profesor Sebastián Fanello.

La noche de este miércoles se presentará la exitosa obra “Como si pasara un tren” de Lorena Romanin. La pieza de Teatro FCP, con la dirección de Tato Cayón, hará su tercera presentación en Roca, luego de dos funciones con localidades agotadas. La obra también se presentó con notable éxito en Cipolletti y Choele Choel. “Como si pasara un tren”, interpretada por Mariana Jaime, Emiliano Flores y Malena Mena, da la bienvenida del elenco local a las funciones de cada noche.

Las obras nacionales del festival

Entre las obras que llegan desde Buenos Aires, hay dos propuestas con mucho éxito en la cartelera porteña, como “Feliz día” de Los Suttotos y “El brote” de la Compañía Criolla. La primera es una comedia que amplifica con humor la exigencia por ser felices. Dos hermanos mellizos viven en la casa de su madre, con quién mantienen un vínculo edípico y están por festejar su cumpleaños número 40. Mientras esperan a los invitados, que nunca llegan, vemos sus continuos intentos y sucesivos fracasos por lograr ser felices. Los Suttotos son Andrés Caminos y Gadiel Sztryk.

«El Brote», de la Compañía Criolla, de Buenos Aires.

Por su parte, “El brote” se centra en un actor al que se le comienzan a desdibujar los límites entre la ficción y la realidad y desconfía de quien escribe los acontecimientos de su propia vida. El espectáculo de la Compañía Criolla cuenta con la actuación de Roberto Peloni y la dramaturgia y dirección de Emiliano Dionisi.

Las obras regionales del festival

Las obras locales dirán presente el sábado 23: a las 18:30 h será el turno de “Nadadora de fondo” y a las 21 h de “Siempre estoy volviendo”.

“Nadadora de fondo” tiene la dramaturgia y actuación de Laura Raiteri y la dirección de Verónica Martínez Durán. La pieza es el relato de una ex nadadora de fondo que ahora es instructora de natación. La historia explora la relación de la protagonista con la piscina, su territorio, y cómo los recuerdos de su carrera como nadadora la atormentan. Se describe cómo la dedicación a la natación de fondo la llevó a obsesionarse con la técnica y la estética, olvidándose del éxito y la velocidad.

«Siempre estoy volviendo», protagonizada por Ana Lotto, con dirección de Maite Aranzábal.

Ana Lotto es la protagonista de “Siempre estoy volviendo”, que tiene dirección de Maite Aranzábal. La obra (clown para adultos) presenta a una payasa, que vuelve a un lugar al que las cosas han cambiado. Deberá revisar lo vivido. Un descubrimiento tras otro. Y al final, como toda payasa que ha podido regresar de las cosas, filosofará.

Todas las funciones son en el Auditorio Dr. Tilo Rajneri, a excepción de la inauguración.

«Como si pasara un tren», de Lorena Romanin con la dirección de Tato Cayón.

Como siempre, el Festival de Teatro propone una interesante cantidad de capacitaciones como el Laboratorio de Expectación Artística, coordinado por el doctor Jorge Dubatti de la Secretaría de Investigación, Creación Artística y Posgrado de IUPA. La propuesta se desarrollará durante todos los días del evento. Inaugura el jueves 21 con el conversatorio “Artistas, docentes, investigación y expectación” (10 h) y “Como si pasara un tren” (12 h); el viernes con el conversatorio “Feliz día” (10 h) y el sábado con “El brote”.

Además, José Guerrero dictará un Taller de Escritura Escénica y el exitoso dúo Los Suttotos brindará un Seminario de Actuación. Todas las actividades académicas son en el Aula 52 de IUPA.

Cronograma

Miércoles 20: 18,30 h: Apertura y palabras de autoridades de FCP e IUPA. Muestra de estudiantes. Profesor Sebastián Fanello (Espacio Cultural FCP). 21 h: Obra “Como si pasara un tren” de Lorena Romanin (Roca), Teatro FCP. Dirección: Tato Cayón (Auditorio Dr. Tilo Rajneri).

Jueves 21: 10 h: Lanzamiento del Laboratorio de Expectación Artística de IUPA. Conversatorio: “Artistas, docentes, investigación y expectación”. Coordina: Jorge Dubatti (Secretaría de Investigación, Creación Artística y Posgrado de IUPA) (Aula 52 de IUPA). 12 h: Laboratorio de Expectación Artística. Conversatorio: “Como si pasara un tren”. Coordina: Jorge Dubatti. (Aula 52). 17 h: Taller de Escritura Escénica. Dicta: José Guerrero (Buenos Aires). (Aula 52). 21 h: Obra “Feliz día” (Buenos Aires), Los Sutottos (Auditorio).

Viernes 22: 10 h: Laboratorio de Expectación Artística. Conversatorio: “Feliz día”, Los Sutottos. Coordina: Jorge Dubatti (Aula 52).13 h: Seminario de actuación: Los Sutottos (Aula 52).16 h: Taller de Escritura Escénica. Dicta: José Guerrero (Aula 52).21 h: Obra “El Brote” (Buenos Aires), Compañía Criolla. Dramaturgia y dirección: Emiliano Dionisi (Auditorio).

Sábado 23: 10 h: Laboratorio de Expectación Artística. Conversatorio: “El Brote”. Coordina: Jorge Dubatti (Aula 52).14 h: Taller de Escritura Escénica. Dicta: José Guerrero (Aula 52).18,30 h: Obra “Nadadora de fondo” de Laura Raiteri (Neuquén/Roca). Dirección: Verónica Martínez Durán (Auditorio).21 h: Obra “Siempre estoy volviendo” (clown para adultos) (Roca). Dirección: Maite Aranzábal (Auditorio).

Entradas

Las localidades para cada jornada, se pueden adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263, Roca), de lunes a viernes de 9 a 19 h y sábado de 10 a 13 h. Además, es posible obtener las mismas mediante WhatsApp al 298 486 6666, de lunes a viernes entre 9 y 19 h. Las entradas tienen descuentos para jubilados, docentes, no docentes y alumnos del IUPA, y docentes afiliados a UNTER. Además posee el beneficio 2 x 1 para socios del Club Río Negro.