Oscar 2025: los récords que podrían romperse este domingo

La 97° edición de los Oscar comenzará este domingo a las 21. Hoy la Academia de Hollywood podría presenciar la caída de varios récords, desde logros individuales hasta hitos colectivos. Te contamos algunas de las marcas que podrían romperse esta noche.

Uno de los nombres en la mira es Adrien Brody. Si el actor se lleva la estatuilla por su papel en El Brutalista entraría en un selecto grupo de solo 10 actores que han ganado el premio a Mejor Actor en más de una ocasión.

Brody ya hizo historia en 2003 cuando se convirtió en el actor más joven en ganar esa categoría por El Pianista.

Por su parte, Timothée Chalamet podría romper justamente ese récord de Brody si triunfa como Mejor Actor por Un Completo Desconocido, convirtiéndose en el ganador más joven de la historia en esta categoría.

Sebastian Stan, nominado a Mejor Actor por El Aprendiz podría ser el primer actor rumano en obtener un premio de la Academia.

Por su parte, Cynthia Erivo podría marcar un doble hito si gana a Mejor Actriz de Reparto por Wicked. Por un lado sería la segunda mujer negra en ganar el Oscar a esa categoria en más de 20 años. Por el otro, la persona más joven en completar la prestigiosa categoría EGOT, aquellos artistas que han ganado un Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Otro posible hito es el de Fernanda Torres, nominada a Mejor Actriz por Todavía Estoy Aqui, quien podría convertirse en la primera actriz brasileña en ganar un Oscar en cualquier categoría de interpretación. Mientras que Isabella Rossellini, nominada por Conclave, podría hacer lo mismo como la primera italiana en ganar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

El film Emilia Pérez llega con 13 nominaciones y la posibilidad de hacer historia. Si consigue 12 premios, superaría el récord de 11 Oscars en una misma noche, un hito que ostentan Titanic (1997), El Señor de los Anillos: El retorno del Rey (2003) y Ben-Hur (1959).

Además, podría convertirse en la película en un idioma distinto al inglés con más estatuillas en una sola ceremonia, superando el actual récord de cuatro.

En cuanto a los directores, Sean Baker (Anora) y Jacques Audiard (Emilia Pérez) podrían igualar la marca de Walt Disney como la persona con más premios en una sola noche, con cuatro galardones.

Por último, la música también podría vivir un momento histórico. Diane Warren, tras 16 nominaciones, podría finalmente romper su racha de derrotas y llevarse su primer Oscar por la canción The Journey de The Six Triple Eight.

Nominados al Oscar 2025

Mejor Película

Anora

El Brutalista

Un Perfecto Desconocido

Conclave

Dune: Parte Dos

Emilia Pérez

Todavía Estoy Aquí

Los Chicos del Níquel

La Sustancia

Wicked

Mejor Actor Protagónico

Adrien Brody, El Brutalista

Timothée Chalamet, Un Perfecto Desconocido

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Mejor Actriz Protagónica

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, La Sustancia

Fernanda Torres, Todavía Estoy Aquí

Mejor Actor de Reparto

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, Un Perfecto Desconocido

Guy Pearce, El Brutalista

Jeremy Strong, The Apprentice

Mejor Actriz de Reparto

Monica Barbaro, Un Perfecto Desconocido

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, El Brutalista

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Mejor Director

Emilia Pérez, Jacques Audiard

Anora, Sean Baker

El Brutalista, Brady Corbet

Un Perfecto Desconocido, James Mangold

La Sustancia, Coralie Fargeat

Mejor Guion Original

Anora

El Brutalista

A Real Pain

La Sustancia

September 5

Mejor Guion Adaptado

Un Perfecto Desconocido

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Mejor Película Extranjera