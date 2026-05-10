Disparos y persecución en Cipolletti: detuvieron a dos jóvenes con pistolas y la numeración limada

El operativo se realizó durante la madrugada en inmediaciones del tanque de agua del barrio La Paz.

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este domingo en el barrio La Paz de Cipolletti, luego de que vecinos alertaran sobre detonaciones de arma de fuego cerca del tanque de agua de la zona. En el procedimiento, la Policía secuestró dos pistolas cargadas, ambas con la numeración limada.

Según informaron fuentes policiales, el episodio comenzó alrededor de la 1 de la madrugada, cuando dos llamados ingresaron a la Comisaría 32 denunciando disparos en la vía pública. A partir de esa alerta, efectivos acudieron al sector señalado y detectaron a dos sospechosos.

Persecución y secuestro de armas

De acuerdo a la reconstrucción oficial, al advertir la presencia policial los hombres “arrojaron las armas y se dieron a la fuga”. Los efectivos iniciaron una persecución a pie y observaron que ambos ingresaron por la fuerza a un domicilio de la zona.

Allí fueron demorados un hombre de 33 años y otro de 18, quienes quedaron a disposición de la fiscalía de turno en el marco de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego.

Durante el operativo, el personal policial recuperó dos pistolas abandonadas por los sospechosos. Una de ellas era calibre 11.25 y tenía seis cartuchos en su cargador. La otra, una Bersa Thunder calibre 22, contaba con diez municiones.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron además que las dos armas presentaban la numeración limada, un elemento que ahora será incorporado a la investigación judicial.

Intervención de Criminalística

En el lugar trabajó personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes sobre las armas secuestradas y relevar pruebas en la escena. También participaron vecinos del sector que oficiaron como testigos del procedimiento.

La fiscalía fue notificada inmediatamente tras las detenciones y dispuso que ambos hombres permanezcan detenidos mientras avanza la causa judicial.