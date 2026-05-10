Simulá tu crédito hipotecario en Neuquén: Provincia lanzó una web par a conocer las cuotas y montos
Permite conocer los requisitos de ingresos de cada línea destinada a obras de construcción, ampliación y refacción de viviendas.
Tras el lanzamiento de las líneas de créditos hipotecarios impulsadas por el Gobierno de Neuquén, desde el ministerio de Infraestructura recordaron que se encuentra disponible un simulador online para que los vecinos puedan verificar si cumplen con los requisitos necesarios para acceder al financiamiento.
Se tratan de 4.000 créditos nuevos impulsados desde el programa Neuquén Habita.
Créditos hipotecarios en Neuquén: simulador para conocer cuotas y montos
A través del simulador, las personas interesadas pueden ingresar sus datos y conocer si se encuentran dentro de los parámetros establecidos para acceder a los créditos, además de calcular montos aproximados de cuotas y financiamiento.
Desde el gobierno provincial remarcaron la importancia de el simulador antes de iniciar la inscripción. En este sentido, explicaron que uno de los requisitos para acceder a ambas líneas está vinculado a los ingresos mínimos y máximos establecidos, los cuales varían de acuerdo al monto del crédito solicitado.
Créditos hipotecarios en Neuquén: los montos según los ingresos
Para la línea destinada a construcción de vivienda nueva, quienes soliciten el monto mínimo de 75 millones de pesos deberán acreditar ingresos cercanos a 1,3 millones de pesos. En tanto, quienes accedan al monto máximo de 150 millones de pesos deberán contar con ingresos aproximados de 2,6 millones de pesos y podrán construir hasta 90 metros cuadrados.
Para la línea de ampliación o refacción de vivienda, quienes soliciten el monto mínimo de 30 millones de pesos deberán acreditar ingresos cercanos a los 950 mil pesos. En cambio, para acceder al monto máximo de 75 millones de pesos el ingreso mínimo requerido asciende aproximadamente a 2,4 millones de pesos.
En todos los casos, el tope máximo de ingresos para acceder a las líneas se mantiene en 6,5 millones de pesos, independientemente del monto solicitado. Quienes superen ese nivel de ingresos no podrán acceder al financiamiento.
