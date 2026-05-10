«Las cosas se van a ir aclarando»: el descargo de Delfina “Fini” Lanusse imputada en la causa Propofest

A poco más de un mes que la Justicia comenzó a investigar el caso conocido como “Propofest”, Delfina “Fini” Lanusse, la médica residente de anestesiología que está procesada, hizo un descargo: «Las cosas se van a aclarar”, sostuvo en su cuenta personal de TikTok.

También está imputado el anestesista Hernán Boveri. Vinculado al caso, también está siendo investigada y fue acusada Chantal “Tati” Leclercq.

Propofest: qué dijo Delfina “Fini” Lanusse

“No puedo creer que esté haciendo este video por TikTok, nunca me lo imaginé en la vida entera. Siento que después de tanto ruido está bueno aparecer”, dijo en su mensaje, que más tardé fue eliminado pero igual sigue circulando por redes.

“Quería agradecer a la gente que estuvo cerca mío, a quienes me escribieron con respeto, a quienes me escucharon, a quienes no me soltaron la mano en un momento muy muy difícil de mi vida, personal y profesional«, agregó.

«La Justicia está trabajando, yo confío en ese proceso y con el tiempo, por las vías que corresponden, las cosas se van a ir aclarando”, sostuvo en su descargo, en referencia a la investigación que se inició tras la muerte de Alejandro Zalazar.

Propofest: qué determinó la Justicia

Con Noticias Argentinas

El juez Javier Sánchez Sarmiento imputó formalmente el mes pasado al anestesista Hernán Boveri y a la exresidente Delfina Lanusse por el delito de administración fraudulenta. La decisión del magistrado no solo implicó el procesamiento, sino que establece medidas cautelares severas para garantizar la sujeción de los imputados al proceso.

Ambos profesionales del Hospital Italiano, están involucrados en el desvío de fármacos de alta peligrosidad con fines recreativos.

Tanto Boveri como Lanusse tienen ahora prohibida la salida del país y han sido objeto de embargos millonarios sobre sus bienes.

La fiscalía sostiene que los acusados habrían aprovechado su posición estratégica en el área de anestesiología para vulnerar los controles de stock del hospital, extrayendo medicamentos que requieren una custodia estricta, tales como el propofol, un potente agente hipnótico de corta duración.

La investigación se originó tras una serie de auditorías internas en el Hospital Italiano que detectaron inconsistencias alarmantes en el inventario de medicamentos anestésicos. Los registros de quirófano no coincidían con el egreso real de ampollas de la farmacia central.