Irán respondió a la propuesta de Estados Unidos: puso foco en que el fin de la guerra sea permanente

Irán envió su respuesta a la última propuesta de alto el fuego de Estados Unidos a través de mediadores paquistaníes y desea que las negociaciones se centren en poner fin a la guerra en Medio Oriente de forma permanente , informaron el domingo los medios estatales iraníes. Pakistán confirmó haberla recibido.

La república islámica busca que termine el conflicto bélico en todos los frentes, incluyendo Líbano, donde Israel combate al grupo militante Hezbollah respaldado por Irán, y garantizar la seguridad del transporte marítimo, según informó su televisión estatal.

Negociaciones para el fin de la guerra en Medio Oriente

La última propuesta de Washington contemplaba un acuerdo para terminar la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y desmantelar el programa nuclear iraní, un tema que Teherán prefiere abordar más adelante.

La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatos sobre la respuesta de Irán. El presidente Donald Trump está dando a la diplomacia «todas las oportunidades posibles antes de volver a las hostilidades», dijo a ABC el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, quien no ha sido visto ni escuchado en público desde que comenzó la guerra, «emitió nuevas y decisivas directivas para la continuación de las operaciones y la contundente confrontación con los enemigos» durante una reunión con el jefe del comando militar conjunto, informó la emisora ​​estatal, sin dar más detalles.

Trump, afirmó en una entrevista emitida el domingo que solo tomaría dos semanas atacar «cada uno de los objetivos» restantes en Irán. Añadió que la república islámica ya està «militarmente derrotada».

Drones interceptados

Mientras tanto, el frágil alto el fuego se puso a prueba cuando un dron provocó un pequeño incendio en un barco frente a las costas de Qatar. Los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait informaron de la entrada de drones en su espacio aéreo. Los Emiratos Árabes Unidos culparon a Irán. No se reportaron víctimas y nadie se atribuyó la responsabilidad de inmediato.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar lo calificó de «escalada peligrosa e inaceptable que amenaza la seguridad de las rutas comerciales marítimas y los suministros vitales en la región».

Irán habla de proteger sus instalaciones nucleares

Trump ha reiterado sus amenazas de reanudar los bombardeos a gran escala si Irán no acepta un acuerdo para reabrir el estrecho y desmantelar su programa nuclear. Irán ha bloqueado en gran medida esta vía marítima estratégica, clave para el flujo mundial de petróleo, gas natural y fertilizantes, desde el inicio de la guerra, lo que ha sacudido los mercados mundiales .

Estados Unidos, por su parte, ha bloqueado los puertos iraníes y el viernes atacó dos petroleros iraníes que, según afirmó, intentaban romper el bloqueo. La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní declaró que cualquier ataque contra petroleros o buques mercantes iraníes sería respondido con un «fuerte ataque» contra una de las bases estadounidenses en la región y buques enemigos.

Para israel hay que retirar el uranio enriquecido de Irán

«No ha terminado, porque aún queda material nuclear -uranio enriquecido- que tiene que ser retirado de Irán. Todavía hay instalaciones de enriquecimiento que deben ser desmanteladas», dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu,en un fragmento de una entrevista emitida en el programa «60 Minutes» de la cadena CBS.

«Se entra y se saca», afirmó el dirigente israelí cuando se le preguntó cómo podría retirarse el uranio.

AP y AFP