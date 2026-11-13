Pablo Trapero habla de «Gordon», la impactante serie que estrena Netflix la próxima semana

“Vos sos el famoso Aníbal Gordon. No sos cana. No sos militante. No sos peronistas. ¿Qué sos?”. Almada, militante de la ortodoxia peronista, tampoco logra sacarle ficha a Gordon. Nadie puede hacerlo. Saben que es un delincuente, pero también saben que no puede ser solo eso. Tiene que ser algo más. Y tienen razón: lo es.

Gordon pita profundo su cigarrillo y sonríe. Disfruta de la confusión y le saca provecho. Pero si Rodrigo de la Serna pudiera deshacerse del personaje que encarna le diría a Almada lo que es: “Un psicópata, eso soy”.

Inspirado en hechos reales, “Gordon” es un thriller que sigue la transformación de Aníbal Gordon, un delincuente común que, sin dejar de delinquir, se convirtió en un implacable agente paraestatal en el marco de la violencia política argentina de la década del 70 .

Dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, basada en las novelas “Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, de Marcelo Larraquy, esta impactante serie de siete episodios producida por Netflix estará disponible en su plataforma de streaming desde el próximo miércoles 18 de noviembre.

Pablo Trapero (El bonaerense, El clan, Elefante blanco, Carancho, Leonera) dialogó con Río Negro en una mesa redonda virtual organizada por Netflix, de la que también participó El Cordillerano, de Bariloche, ciudad en la que se filmó parte de la serie.

P: ¿Tu interés alrededor de la figura de Gordon es previo a la aparición de las novelas de Marcelo Larraquy o trabajaron juntos?

R: Las dos cosas, mi interés es previo, yo tengo una relación con Marcelo de muchos años, conozco su obra, , y de hecho en otras oportunidades lo he consultado por cosas en las que trabajo, y tenemos un excelente vínculo. Y el interés de hacer Gordon era un poco compartido, entonces fue muy lindo compartir esa aventura juntos. Por supuesto, Marcelo escribió su novela y yo escribí los guiones, pero me refiero a que fue muy lindo ir viendo crecer todo el proceso y compartir un poco el interés por este personaje.

Gordon y los muchachos peronista de la CNU, en una escena de la serie que estrenará Netflix la próxima semana. Rodrigo de la Serna (Aníbal Gordon), Matías Mayer (Giovenco,) Matías Recalt (Acosta), Fernando Contigliani (Taca), Camila Peralta (Julieta), Agustín Pardella (Polaco Dubchak). (Foto: Marcos Ludevid / Netflix © 2026)

P: ¿Cómo resolvieron que Rodrigo de la Serna fuera Gordon?

R: Desde muy temprano, desde los guiones, Rodrigo estaba en nuestras cabezas nuestra y él con el interés de hacer Gordon, o sea, así como te hablaba lo de Marcelo, Rodrigo también estuvo muy temprano en el proyecto.



Para mí fue parecido a lo que me sucedió con El clan y el personaje de Arquímedes Puccio que hizo Guillermo Francella: es muy difícil escribir personajes tan antipáticos sin saber quién va a ser tu actor; entonces, también es muy importante saber quién va a ser el actor, porque ayuda para entender hasta dónde podés pedirle o hacia dónde lo podés llevar o acompañar a que vaya.

En este sentido, desde muy temprano, Rodrigo tenía justamente muy claro que era un personaje con un montón de desafíos, para él y para su público. Para los actores a veces es un poco antipático hacer un personaje de esta característica porque su público no quiere verlo en ese rol.

A través de Gordon podemos conocer una realidad que lo contiene, que lo provoca o que permite que exista un fenómeno como el de Gordon”. Pablo Trapero



Pero cuando actores como Rodrigo, que es un excelente actor, se anima, no solamente que su público va a estar feliz ahora que se estrena la serie de verlo, sino que Gordon pasa a tener otra dimensión, el personaje que hoy es Gordon en la ficción es gracias también al compromiso que Rodrigo tuvo hacia esta historia y hacia este personaje. Es imposible conseguir un resultado como el que tenemos hoy sin el compromiso de un tipo como Rodrigo. Fue una experiencia alucinante, una aventura que disfruté un montón, la verdad, compartir con Rodrigo.

Rodrigo de la Serna como Aníbal Gordon en la serie de Netflix Gordon. (Foto: Marcos Ludevid / Netflix © 2026)

P: ¿Cómo trabajaron la caracterización del personaje?

R: En general, yo soy de la idea que siempre es mejor un gran actor o actriz para un personaje y después vemos si además se parece. Pero yo nunca empiezo al revés, no empezaría nunca como director por elegir a alguien que tiene un parecido físico pero que no tiene las herramientas. Sí hemos recorrido algunos looks medio icónicos para nosotros cuando hacíamos la investigación porque, tampoco hay tanta documentación, tantas fotografías o videos de él o sobre él.

Sin embargo, hay algo de material al que pudimos acceder y una de las cosas interesantes es cómo cambiaba de look: Gordon era muy camaleónico, entre una foto y otra nos costaba reconocer a la misma persona en ese ejercicio de investigación que hacíamos.

Eso fue muy estimulante también para armar lo que nosotros llamábamos las distintas facetas de Gordon, porque en cada capítulo él va mostrando como distintas capas de su personaje y a la vez, en este sincro, capas de nuestra historia, momentos de nuestra historia. Está la foto esa de cuando lo capturan definitivamente que mira para atrás desde el auto socarronamente, burlonamente, como riéndose inclusive de su supuesta desgracia.

El verdadero Aníbal Gordón, el día en que fue detenido por última vez, antes de se condenado.

P: ¿Qué era lo que te interesaba de Gordon para contar y cuál sentís que era el o los grandes desafíos para construir este audiovisual?

R: Son dos cosas. Primero, que como realizador hay algo que siempre me pregunto desde la época que hacía los cortos en la escuela de cine, que es ¿yo quisiera ver esto? Si alguien lo pone en una de las 200.000 ventanitas de Netflix, ¿yo pincharía para verlo? Eso casi siempre me ayuda a tomar la decisión.



Entonces, empezando por ahí, que es mi puro interés cinematográfico, si querés, sobre las historias o qué tipo de historias de ver. Yo vi en Gordon hace mucho tiempo la idea de lo que para mí representa en el cine clásico, en el noir específicamente, cómo un personaje que puede hablar de una época. Centrarnos en alguien específico para poder a través de ese personaje ilustrar un tiempo determinado.



Gordon era perfecto para eso, y la historia de Gordon sigue, todavía hay mucho más después de donde nosotros la dejamos, y es un personaje que nos permitía, narrar una violencia que vivió nuestro país, y que también es como un recordatorio de una violencia que no queremos volver nunca más a vivir.

Pablo Trapero y Rodrigo de la Serna, durante la filmación de “Gordon”. (Foto: Marcos Ludevid / Netflix © 2026)



Como espectador he visto muchas historias de otros países donde yo no estoy tan familiarizado con la historia política, o la historia en particular de cada país, pero al verla desde la ficción uno se interesa, después investiga, después lee, después hace su propio punto de vista sobre ese particular.



Pero yo creo en la ficción, amo la ficción como espectador y como realizador. Creo que la ficción es un vehículo que nos permite reflexionar sobre nuestras propias, nuestra propia realidad, ya sea porque te identifica algo en lo cotidiano, si es la historia de una familia o de un trabajador, o en este caso en la historia de Gordon que nos permite reflexionar sobre un periodo tan duro de nuestra historia. Entonces, Gordon es como en las películas de ciencia ficción, el portal por el que cambias de universo. Gordon es eso, es el vehículo que nos permite atravesar estos momentos tan duros de la historia argentina.

Bariloche en modo plano secuencia

El robo al banco en Bariloche fue concebido desde el guion como un extenso plano secuencia que permitiera acompañar a Gordon prácticamente en tiempo real. La escena comienza en la intimidad de una habitación de hotel y sigue al personaje a través de pasillos, un ascensor de servicio y un auto, hasta llegar al banco y finalmente acceder a la bóveda.



La intención era que el espectador atravesara el robo junto a Gordon, compartiendo su punto de vista, el vértigo y la tensión de un plan que se despliega frente a sus ojos. Trapero pensó ese recorrido como el de un futbolista que sale de la intimidad y el silencio del vestuario, atraviesa el túnel y finalmente entra a un estadio repleto: a medida que Gordon avanza, el mundo a su alrededor se vuelve cada vez más grande, complejo y cargado de estímulos.



Detrás de esa sensación de fluidez hubo, sin embargo, un trabajo de enorme precisión. Los primeros ensayos comenzaron en Buenos Aires, en un edificio con características similares a las locaciones de Bariloche, donde el equipo pudo estudiar distancias, movimientos y tiempos: cuánto demoraba entrar y salir de un ascensor, subir al auto o completar cada transición. Semanas antes del rodaje, el equipo viajó a Bariloche para repetir el proceso sobre las locaciones reales, ensayando por etapas y en distintos horarios para poder bloquear temporalmente el tránsito y determinar qué elementos debían construirse especialmente para la escena.

Aníbal Gordon se pasea por Bariloche antes de dar el gran golpe al Banco Provincia de Río Negro. (Foto: Marcos Ludevid / Netflix © 2026)

El rodaje implicó además intervenir el casco histórico de Bariloche, cerrar parte del centro de la ciudad y coordinar cientos de extras con vestuario de época y de carnaval, junto con autos, motos y bicicletas también de época. La única parte que no pudo filmarse allí fue el acceso a la bóveda del banco, que debió construirse en otra locación e integrarse al recorrido.

Después de los ensayos parciales, el equipo realizó una pasada completa prácticamente en condiciones de rodaje y finalmente consiguió filmar la secuencia en una sola jornada. Cada personaje, extra, vehículo y movimiento debía aparecer en un momento preciso para que aquello que estaba minuciosamente coreografiado detrás de cámara se percibiera, frente a ella, como algo espontáneo.

Matías Recalt y Rodrigo de la Serna en una de las locaciones en Bariloche de la serie. (Foto: Marcos Ludevid / Netflix © 2026

Esa precisión técnica dialoga directamente con la historia: así como Gordon pasó meses estudiando y preparando cada etapa del robo hasta convertirlo en un mecanismo de relojería, el plano secuencia necesitó una planificación igualmente rigurosa para funcionar. El desafío, para Trapero, era que toda esa complejidad técnica permaneciera invisible y no interfiriera con la emoción de observar cómo el plan de Gordon se pone finalmente en marcha.

Uno de los mayores desafíos de producción fue el plano secuencia del robo al banco de Bariloche, que exigió cerrar completamente el Centro Cívico y coordinar un complejo recorrido entre actores, extras, vehículos y equipos técnicos.

La secuencia definitiva tiene una duración aproximada de seis minutos y contó con más de 200 personas trabajando entre equipo técnico y proveedores. Para su realización se utilizaron un vehículo protagonista, 14 vehículos adicionales, tres motocicletas y dos bicicletas, además de un importante despliegue de extras caracterizados de época.



La preparación comenzó con ensayos técnicos previos, que incluyeron pruebas en Bariloche y un seguimiento a distancia del director desde Barcelona. El día del rodaje se realizaron nuevos ensayos con el elenco, los extras y los distintos departamentos involucrados, para coordinar cada movimiento con precisión. En total, la serie cuenta con seis planos secuencia, de los cuales el de Bariloche es el más extenso.

FICHA TÉCNICA

DIRECCIÓN: Pablo Trapero, Pablo Fendrik

SHOWRUNNER: Pablo Trapero

PRODUCIDA POR: Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio Producciones)

GUION: Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero, con la colaboración de Marcelo Larraquy, basado en en

las novelas «Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, de Marcelo Larraquy.

PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Adrián Suar, Diego Andrasnik, Juan Lovece, Pablo Trapero

ELENCO: Rodrigo de la Serna, Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella,

Fernando Contigiani, Agustina Muñoz y la participación especial de Matías Mayer, junto a un gran

elenco.