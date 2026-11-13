Flor Bertotti, Sinatra & Astaire y toda la cartelera del teatro: los espectáculos del fin de semana en Cipolletti, Roca y Neuquén

Los destacados del fin de semana

Flor Bertotti: Otra vuelta, la despedida

Luego de anunciar ocho funciones en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, más funciones en Córdoba, Rosario y Mendoza este sábado será el turno de Neuquén. Flor Bertotti se presentará a las 20.30 en el estadio Ruca Che de Neuquén con una propuesta imperdible, un viaje musical lleno de energía, alegría y emoción, recordando los grandes éxitos que han cautivado de manera inigualable a los fanáticos de todas las generaciones.



En palabras de la artista: “Después de presentarnos en tantos países y vivir tantas emociones, pensábamos que no podíamos superar tanta felicidad… hasta que decidimos hacer la despedida y dijimos ¿a dónde? Y fue muy claro ver que había que cerrar en donde empezó todo, en casa”.



Flor anunció el gran cierre de “Otra Vuelta”, la gira internacional que se convirtió en un fenómeno por su repertorio inolvidable, una puesta en escena vibrante, múltiples cambios de vestuario y sobre todo, una conexión emocional que se siente en cada canción.

Entradas disponibles en entradauno.com

«Sinatra & Astaire: entre la voz y el baile»

Fundación Cultural Patagonia (FCP) presenta el estreno de una nueva producción “Entre la voz y el baile” (Sinatra – Astaire) en Roca. El espectáculo con música y danza estará presente en el escenario del Espacio Cultural FCP (San Luis 2085) este viernes, a las 21, con la actuación de Jazz FCP y Artistas FCP.



La propuesta invita a disfrutar de un recorrido musical por los grandes éxitos de Frank Sinatra y Fred Astaire, artistas que redefinieron la música popular del siglo XX. Un concierto para revivir la sofisticación, el romance y la energía inigualable de sus obras más emblemáticas acompañadas de danzas tap y jazz .



El programa está integrado por “My kind of town”, “Strangers in the night”, “Blue velvet”, “Come fly with me”, “Body and soul”, “Fly me to the moon”, “The girl I love”,

“Lady is a tramp”, “The world we knew (Over and over)”, “I left my heart in San Francisco”, “My way” y “I’ve got you under my skin”.



Los artistas en escena son Fabio Balbarrey, voz; Sabina Muruat, piano; Víctor Valdebenito, contrabajo; Alan Tetchiev, saxo alto; Emmanuel Nahuelanca, saxo tenor; Roberto Tito Palacio, trompeta; Emanuel Repol, trombón; Belén Fica, flauta traversa; Francisco Fuchs, guitarra; y los bailarines Daniela Pollo y Pablo Benegas.

La entrada general posee un valor de $18000

La agenda del fin de semana

Cipolletti

“Raíz de metal” + “Fulguria”

Teatro

Este domingo, a las 20, el escenario de La Caja Mágica (Mariano Moreno 354) se enciende con una doble función de danza contemporánea e independiente que te va a atravesar de principio a fin

Estreno: “Raíz de Metal” – @proyecto.paralelo39

Una narrativa corporal sensible y profunda sobre el trabajo de la tierra. Los bailarines encarnan la dureza del campo, la carga física y el pulso de la industria.

Obra invitada: “Fulguria” – @creacionescenicaeedc (EEDC)

Una experiencia inmersiva y visceral. Ocho bailarinas en escena transformando la energía a través de la música en un destello intempestivo de carne y movimiento.

Conseguí tus entradas anticipadas en: www.lcmticket.com o en la boletería del teatro



Neuquén

Ginga Samba Jazz

Música brasileña

Después de su presentación en octubre, Ginga Samba Jazz regresa a ARACA Paseo Cultural con dos funciones, este viernes y sábado, a las 21. El septeto propone un recorrido por la evolución de la música brasileña, desde el samba tradicional y la bossa nova hasta compositores contemporáneos, con una marcada influencia del jazz.

El concierto reúne arreglos propios sobre canciones de Vinicius de Moraes, Baden Powell, Jorge Ben Jor, Sérgio Mendes, Tom Jobim, Ivan Lins, Djavan y João Bosco. Entre clásicos y nuevas sonoridades, el grupo invita a escuchar cómo dialogan distintas épocas y estilos de Brasil.

Ginga Samba Jazz son Enrique Nicolás (piano), Fox Colonna (guitarras), Víctor Colonna (cavaquinho), Junior Rezende (voz), David San Martín (percusión), Fran Piflacs (batería) y Ezequiel Nicolás (bajo).

Sala ARACA Teatro, ARACA Paseo Cultural, Virgen de Luján 1555, Neuquén. Entradas y reservas por WhatsApp al 299 511 8448.

“La balsa de J”

Teatro

Este viernes, a las 21, la sala de El Arrimadero Teatro (Misiones 234) recibirá la obra “La balsa de J”, protagonizada por la dupla Arce – Irazabal. La propuesta cuenta con la adaptación y dirección general de AdrianaPerković, la asistencia técnica de Walter Sánchez y la producción a cargo de Javier Tarditi. Reservas: 299 4153212

“Boleros, Valses y Zambas”

Música

Este sábado, a las 21.30, el escenario de El Arrimadero Teatro (Misiones 234) se engalanará con la presentación de Carlos Muñoz en un emotivo recorrido por grandes clásicos de los boleros, los valses y las zambas.

El show contará con un ensamble de destacados músicos en escena compuesto por Marcos Churrarin, Yuri Silva y Claudio Olivieri, prometiendo una velada cálida e imperdible para los amantes de la música folklórica y latinoamericana.

Entradas anticipadas / Reservas: 299 580 8020

“La Bicicleta”

Teatro

El domingo, a las 21, se presentará “La Bicicleta”, una propuesta teatral escrita y dirigida por Adriana Perkovic e ilustrada artísticamente por Guillermo Alder. La obra cuenta con las actuaciones del elenco integrado por Daniela Fadanelli, Nadia Doval y Clara Beverini.

La puesta en escena está a cargo de Marianela Tisberger Zuain, con escenografía de Julieta Tabbush, diseño de vestuario de Jona Guibaudo y producción general de Javier Tarditi, completando una sólida oferta artística para el cierre del fin de semana.

En El Arrimadero Teatro (Misiones 234, Neuquén Capital). Reservas: 299 4153212.



“Desde el repertorio universal hasta la creación argentina”

Noveno Concierto temporada 2026



Un concierto de exquisito nivel musical a cargo de la Mtra. Lilia Salsano, escucharemos obras de Beethoven, Debussy, Chopin y los autores argentinos: Wilde, Drangosch, Tellechea, Oliva, Dal Santo, Cosentino y D’Antona.

Este sábado, a las 21, en Espacio Ars (San Martín 1345).

Las entradas son numeradas y se pueden comprar con todos los medios de pago:

Efectivo y todas las tarjetas de crédito o débito: Espacio Ars de 14 a 21.

Mercadopago: a través de link de mercado pago

Mercadopago: a través de link de mercado pago Transferencia bancaria

CVU : 0000003100060418302178

Alias : espacio.cultural.ars

“Bach – Borodin – Mayer”

Orquesta Sinfónica de Neuquén

En esta oportunidad, la Orquesta Sinfónica del Neuquén se presentará bajo la dirección de la Mtra. Lucía Zicos, directora argentina con una destacada trayectoria internacional.

El programa propone un recorrido por diferentes sonoridades de la música sinfónica, con un momento especial dedicado al encuentro entre el oboe y el violín como instrumentos solistas.

J. S. Bach – Concierto para oboe y violín BWV 1060R

Solistas: Pablo Ramires (oboe) y Mauricio Aramayo (violín).

Solistas: Pablo Ramires (oboe) y Mauricio Aramayo (violín). A. Borodin – En las estepas de Asia central.

E. Mayer – Sinfonía n.º 7 en fa mayor.

Directora invitada: Mtra. Lucía Zicos.

Solistas: Pablo Ramirez (oboe) y Mauricio Aramayo (violín).

Este viernes, a las 21, en el Cine Teatro Español (Av. Argentina 235, Neuquén).

Entradas: General: $25.000, Jubilados: $20.000. Venta exclusiva en boletería, de lunes a viernes, de 8:30 a 21.

“El baile infinito”

Danza

La obra coreográfica de Mariana Sirote reúne a personas mayores de 60 años en una creación colectiva que encuentra en la danza una forma de expresión y revalorización de los adultos mayores.

Luego de su estreno a sala llena, la Fundación BPN presenta la última función del año de “El Baile Infinito”, el domingo, a las 21, en el Cine Teatro Español de Neuquén (Av. Argentina 235).

Nacida de un taller de danza y expresión para personas mayores de 60 años, la obra reúne historias, memorias y emociones que se expresan a través del movimiento. La creación pone en valor las experiencias de sus protagonistas y muestra cómo la danza abre nuevas posibilidades de encuentro, expresión y disfrute.

Dirección y coreografía: Mariana Sirote

Preparación corporal y asistencia coreográfica: Pamela Bazán

Dramaturgia y asistencia coreográfica: Diego BrizuelaEl valor de la entrada es solidario, de un alimento no perecedero por persona y podrán retirarse el mismo día de la función en la boletería del teatro, de 10 a 13 y de 18 a 21.

Ámbito Histrión

Misiones 234

La agenda

“Museo Medea”

Teatro

“Museo Medea”, de Lucía Valenzuela, Guillemo Katz y María José Medina, es una comedia dramática que reescribe el mito griego.

En un caserón en ruinas, una mujer de clase alta venida a menos y su fiel empleada han quedado solas tras el abandono de su marido y patrón. Para sobrevivir a la rutina y a la soledad, transforman su intimidad en un museo donde, a través del juego, exponen fragmentos de sí mismas y repiten la añoranza y el latente deseo de venganza del mito original.

Elenco: Luján Urreaga y Paula Rodrigo

Asistente de dirección: Cane Aiello

Puesta Escénica y dirección: Carlos Barro

Este viernes, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén)️ Reservas WP: 2996375653 – www.teatrohistrion.com

“Ocho menos cinco, 7:55” –

Viernes 13, a las 21:30hs

Reservas: 299 401 9051

“Más respeto que soy tu madre”

Sábado 14, a las 21:30hs

Reservas: 2994530771

“Venecia” – ¡¡Única Función!!

Domingo 15, a las 20:00hs

Reservas: 299- 4531732

Podés hacer todas tus reservas en https://teatrohistrion.com/



Roca

Casa de la Cultura

9 de Julio 1043

La agenda

Viernes

21hs Pablo Cordonet – “Vengo de los 80’s

Pablo Cordonet propone un viaje en el tiempo para reencontrarnos con los recuerdos, la música y la esencia de una generación. Un espectáculo de humor en vivo que combina relatos, momentos teatrales y una banda en vivo para volver a esa época en la que todo parecía posible y el futuro estaba por llegar. | Entradas en boletería y ticketera

www.survivo.com.ar/evento/pablo-cordonet/

21hs BA.T.A.L.L.O – Jazz Fasóla

¿Qué pasa cuando el jazz fusión y el latín jazz coquetean? Jazz Fasola es una nueva propuesta interpretada por BA.T.A.L.L.O, un conjunto de músicos locales que se unieron para traer este increíble show. Vení a disfrutar de una noche de jazz en nuestro jardín cultural. | Entradas con los artistas y al 2984152725

Sábado

20hs El despertar – Heels project

Una obra de historias reales, emociones y todo eso que nos atraviesa. Un elenco de 10 bailarinas, con invitados especiales que vienen a contar estas historias con nosotrxs donde la danza se convierte en voz y expresión. | Entradas con los artistas

21hs Canta marta y Lúa Dúo en concierto

Una noche para encontrarnos a través de la música y colaborar con nuestra casa cultural.

Canta Marta es un ensamble vocal femenino integrado por doce mujeres, bajo la dirección del maestro Fernando Carmona. Presentarán un repertorio dedicado a la música popular y al folclore latinoamericano. Y Lúa Dúo, integrado por Yanet Alcaraz en voz y percusión y Gustavo Jara en guitarra y voz, propone un recorrido musical íntimo y lleno de sensibilidad, donde se encuentran dos voces, una guitarra y mucha alma.

Todo lo recaudado será destinado a continuar con los arreglos y mejoras de nuestro espacio | Entradas en boletería

Club de Arte El Biombo

Rodhe 1454

La agenda

“Antígona González”

Teatro

Ella se llama Antígona González, y busca entre los muertos el cadáver de su hermano. Ella quiere el descanso de los que buscan y no han sido encontrados. Que pare ya el extravío.

Actuación: Miguelina Lariguet

Co dirección: Darío Levin y Kevin Orellanes

Operación técnica: Ailén Cady.

Este viernes, a las 21.

Anticipada: $20.000 – Promos: 2x$30.000

En puerta: $25.000

2984693820

“Enguengue”

Teatro

En clave de clown, Enguengue narra la historia de Rispia a quien conocemos un día, en las afueras de una ciudad cualquiera. No tiene nada, ni lágrimas, pero tiene la enorme posibilidad de modificar su realidad, de recrear su mundo. Vive el ahora, lo transforma y la transforma. Va cambiando su mirada, sus estados, risa, tristeza, pérdidas, hallazgos y sueños, para luego volver a empezar. Hoy es Enguengue su gran descubrimiento, una transformación que vive en absoluta soledad, solo con el cielo y el sonido del mar.

El domingo, a las 20, sube a escena “ Enguengue” de Silvia Melin y Cristina Martí .

Actuación: Silvia Melin

Dirección: Cristina Martí.

Operación técnica: Ailén Cady .

Anticipada: $20.000 – Promos: 2x$30.000

En puerta: $25.000

Hace tus reservas al 2984 693820.

Para qué me operé

Jazz Fusión

El grupo roquense de jazz fusión Para qué me operé presentan su primer disco Cinco recetas de quirófano.

Este sábado, a las 21.

Anticipada: $15.000

En puerta: $20.000

Por reservas y más datos al 2984693820