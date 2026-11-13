Canotaje en Neuquén: una disputa interna dejó a profesores y alumnos afuera de la botera

Hace poco más de una semana el conflicto que mantiene en vilo al canotaje neuquino volvió a estallar. La Asociación La Ribera sufre por una disputa interna entre su presidente, Néstor Fabián Parra, y los tres profesores que hasta el momento estaban a cargo de la disciplina que tiene como sede la botera ubicada a la vera del brazo del río Limay, en el Balneario Albino Cotro de Neuquén.

Los instructores Fabiola Platero y Gustavo Ruiz, que están al frente de la escuela de canotaje hace casi seis años, aseguraron que desde los primeros meses de este año Parra tiene intenciones de desafectarlos de sus funciones y desmantelar la escuela que tiene alrededor de 50 palistas de todas las edades. “Somos una escuela de canotaje y la botera en un espacio cedido hace muchos años por la Municipalidad de Neuquén. Nuestro trabajo es formar palistas y promover el deporte”, explica Platero, consultada por diario Río Negro.

En septiembre pasado hubo un abrazo simbólico a las instalaciones donde estuvo gran parte de la comunidad del canotaje neuquino, luego de la celebración de una Reunión Extraordinaria promovida por Parra el 18 de ese mes, donde se destituyó a Platero, que era secretaria de la Comisión Directiva, y a Ruiz, que era vocal.

Gustavo Ruiz y Fabiola Platero, instructores de la Asociación La Ribera.

El 9 octubre, Parra se presentó en la botera con la intención de hacer posesión del lugar y estuvo acompañado por su mujer e hija, también integrantes de la nueva CD. Su intención fue «colocar candados, echar a los profes y cerrar la escuela», según manifestaron oportunamente los alumnos y profes que estaban ese día en la botera. A pesar de su pretensión, Parra y quienes lo acompañaban desistieron de la idea. Días después, un grupo de ocho socios elevó una nota a Parra pidiéndole detalles del destino de los aportes y fondos oficiales recibidos, «pero tampoco obtuvimos respuestas», afirman.

Hace poco más de una semana, según los testimonios de los instructores y alumnos, Parra «desconectó la luz desde el pilar, rompió dos cerraduras y candados, y nos dejaron afuera del club. En la fiscalía se aportaron pruebas de los hechos ocurridos«, sostienen. «Hicimos una denuncia penal, ya que se vulneraron nuestros derechos y la de los alumnos en forma violenta».

La escuela de canotaje atraviesa un momento decisivo. Después del conflicto que terminó con la salida de los profesores, el grupo comenzó a organizarse para dar un nuevo paso. La idea es conformar una asociación civil con personería jurídica propia, recuperar el espacio donde desarrollaba sus actividades y garantizar la continuidad de una escuela que construyeron desde cero, aseguran.

La decisión surgió de una reunión realizada durante el último fin de semana, en la que participaron profesores y alumnos. El encuentro permitió poner en foco las preocupaciones, escuchar las necesidades de cada integrante y fundamentalmente, definir cómo seguir adelante.

«Detrás de la escuela convive una comunidad diversa. Tenemos gente con distintas enfermedades, psicológicas y físicas, menores de edad y personas que vienen simplemente a disfrutar del grupo, sacarse unas fotos y pasarla bien. Pero también tenemos a quienes no los podés sacar del agua y entrenan seis de los siete días», explicaron. Esa diversidad, sostienen, es uno de los principales valores de una escuela que logró abarcar distintas facetas del deporte, desde la práctica recreativa hasta la competencia federada y la participación en campeonatos mundiales.

En paralelo, el grupo inició los trámites para constituir una nueva asociación y darle un marco legal a una estructura que, aseguran, ya funciona como una escuela consolidada. La intención es mantener unido al equipo de profesores y alumnos, definir una nueva identidad institucional y encontrar una salida al conflicto que les permita regresar al predio donde desarrollaron su actividad.

Un grupo de alumnos de la Ribera, al momento de despedir a dos palistas del club que participarían del Mundial de Canotaje que se disputó en Gualeguaychú.

Uno de los puntos más sensibles sigue siendo la recuperación de las pertenencias de la escuela. Según relataron, el retiro de los materiales se realiza «bajo condiciones y horarios establecidos por Fabián Parra, situación que generó malestar entre quienes consideran que deben atravesar una instancia humillante para recuperar elementos que les pertenecen. «La gente está cansada. No lo quiere ver más, no quiere escucharlo ni saber nada de él. Lo único que quiere es retirar sus cosas y olvidarse de todo esto»»», expresó Fabiola Platero, una de las referentes del grupo.

De todas maneras, el objetivo de fondo va más allá de recuperar los botes y los materiales de trabajo. Los integrantes de la escuela quieren continuar en el mismo lugar, un espacio que sienten propio después de seis años de trabajo, compromiso y crecimiento. Por eso, también mantienen expectativas sobre la intervención del municipio y la situación del comodato que regula el uso del predio.

Consultado por Río Negro, el secretario de Vinculación Estratégica de la Municipalidad de Neuquén, Mauricio Serenelli, graficó la situación «como un divorcio que se debe resolver interinamente y de la mejor manera. Tenemos pleno conocimiento de cómo son las dos posturas», aseguró el funcionario que se encarga de las funciones vinculadas a la articulación territorial y la agenda de actividades y eventos deportivos en la capital neuquina.

Serenelli aseguró que se está trabajando sobre el tema y que existe «una línea legal muy finita. Todo lo sucedido fue presentado a través de una nota a la Inspección Provincial de Personas Jurídicas, que es el organismo encargado de los trámites relacionados con asociaciones civiles y otras entidades sin fines de lucro. Ellos serán los que dictaminarán si Parra actuó bien o actuó mal».

Serenelli aseguró que el comodato del galpón junto al río donde funciona la botera «está vencido. Yo tengo obligaciones con el Club La Ribera, no con personas físicas. Estamos a la espera del informe final de personería jurídica, que va a definir si la Asamblea Extraordinaria donde se renovaron autoridades está bien hecha o no. En base a ese informe final, que estimo lo tendremos la semana que viene, nosotros evaluaremos si renovamos el comodato o no del espacio con la Asociación La Ribera. Cualquiera sea el contenido del informe final, nosotros queremos que las partes se acerquen y puedan trabajar juntas», completó el ministro.

Los instructores aseguran que Parra desde hace años está desentendido de lo que sucede en la escuela. «Por darte un ejemplo, en la primera edición de la Regata de la Confluencia (2022) le pedimos que viniera con su auto para que ayudara a trasladar unos botes. No vino, se quedó dormido».

Diario Río Negro intentó comunicarse con Parra para que expusiera sus argumentos ante este conflicto, pero no recibió respuesta.

Néstor Fabián Parra, presidente de la Asociación La Ribera.

«Nosotros queremos seguir estando ahí porque sentimos que es nuestra casa. Tenemos un sentido de pertenencia enorme», señalaron. Y enumeraron parte del trabajo realizado para mejorar las instalaciones: las gestiones para conseguir una rampa que facilitara el traslado de los botes, la iluminación, el mantenimiento del espacio y distintas iniciativas comunitarias, como la instalación de un Banco Rojo para concientizar sobre la violencia hacia las mujeres y la plantación de un árbol en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Fabiola aseguró que esas mejoras no fueron impulsadas por Parra, sino por los profesores y los integrantes de la escuela, que durante años se ocuparon de resolver las necesidades cotidianas. «Cuando nosotros nos hicimos cargo, el lugar estaba vacío. Lo que hoy se ve es el resultado de trabajar todos los días, de lunes a lunes, durante seis años», afirmó.

La voluntad de los alumnos también aparece como un respaldo fundamental para esta nueva etapa. Según contaron, «la mayoría manifestó su intención de continuar con los mismos profesores y acompañar la conformación de la nueva entidad si fuera necesario».

El conflicto, además, trascendió el ámbito local. Desde la Federación Argentina de Canoas, su presidente, Jorge Serpi, se comunicó con los referentes y manifestó su preocupación por lo ocurrido. Según relataron, el dirigente les transmitió que existen situaciones similares en otras escuelas del país y que la intención de la Federación es favorecer la incorporación de más instituciones y garantizar que el canotaje siga creciendo.

En ese contexto, los integrantes del grupo apelan también al desarrollo de la costa neuquina y a la importancia de sostener las propuestas deportivas y recreativas vinculadas al río. Consideran que «el cierre o la interrupción de una escuela con estas características iría en sentido contrario a la promoción de nuevas actividades en los espacios públicos».

Los instructores y los alumnos de la escuela convocaron a una asamblea para este martes, donde varios referentes del canotaje provincial comprometieron su asistencia. El encuentro es a las 17 en el Balneario Albino Cotro, frente a la posta policial (Linares al 1900).