La audiencia del lunes por el GNL en Sierra Grande tendrá 248 expositores

La audiencia pública convocada para este lunes en Sierra Grande por el proyecto Argentina LNG tendrá una participación significativa. Se registraron 230 inscripciones de personas particulares para intervenir en los distintos bloques, a las que se suman 18 exposiciones de especialistas y expertos.



La cantidad de anotaciones no equivale necesariamente al número de participantes individuales. Algunos de los inscriptos solicitaron intervenir en más de uno de los bloques previstos para analizar los distintos componentes del emprendimiento.

La convocatoria comenzará a las 8 en el gimnasio Vuta Mahuida, ubicado en la calle 28 de Octubre, y estará centrada en cuatro estudios de impacto ambiental: el gasoducto dedicado desde Neuquén, las unidades flotantes de licuefacción (FLNG), el poliducto y el complejo industrial.



La audiencia constituye una instancia de participación ciudadana dentro del procedimiento de evaluación ambiental. No representa, por sí misma, una aprobación definitiva de los proyectos ni reemplaza las evaluaciones que debe realizar la autoridad ambiental provincial.

Sus conclusiones, tampoco, son vinculantes para las resoluciones definitivas de las autoridades de Río Negro.

La audiencia será transmitida por el canal de YouTube de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, organismo que interviene como autoridad de aplicación. La inscripción para quienes quisieran exponer había cerrado el miércoles 11 de noviembre a las 8.

El proyecto

«Argentina LNG» es un megaproyecto de exportación de gas que busca convertir los recursos de Vaca Muerta en GNL para abastecer a los mercados internacionales.

La iniciativa es impulsada por YPF junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos, y contempla una inversión estimada en 51.000 millones de dólares. El esquema incluye un gasoducto de aproximadamente 527 kilómetros, un poliducto y dos unidades flotantes de licuefacción frente al golfo San Matías.

La decisión final de inversión, IFD por sus siglas en inglés, se preveía para el jueves 26 de noviembre, pero, al final, se postergó para el domingo 29.

Las proyecciones difundidas por YPF contemplan una capacidad inicial de producción de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado, con posibilidad de ampliación a 18 millones. La empresa también estima exportaciones por unos 10.000 millones de dólares anuales a partir de 2031.