Ingresos récord: Neuquén recaudó el equivalente a la construcción de 55 escuelas técnicas en octubre

Los recursos de Neuquén batieron un nuevo récord en octubre, mes que registró la recaudación más alta del año para la provincia: más de 807.000 millones de pesos, el equivalente a la construcción de unas 55 escuelas técnicas o a unos 514 millones de dólares al tipo de cambio minorista para la venta del Banco Nación.

Los datos surgen del informe mensual que realiza el equipo técnico de la subsecretaría de Ingresos Públicos, dependiente del ministerio de Economía.

Allí se observa un marcado crecimiento de las regalías, pero también de los impuestos provinciales, en buena medida por la continua expansión de la actividad en Vaca Muerta.

Los recursos de Neuquén y el duelo con la inflación

Según consigna el documento, los ingresos del Tesoro neuquino experimentaron una variación interanual real, es decir descontando el efecto de la inflación, del 23,5%. En septiembre el número también había sido positivo en términos reales, aunque con una variación del 11%.

Durante octubre la jurisdicción embolsó 807.763 millones de pesos. De esa cifra, 448.072 millones de pesos (285,4 millones de dólares) provinieron de las regalías hidrocarburíferas, 240.291 millones de pesos (153 millones de dólares) de los impuestos locales y 119.401 millones de pesos (76 millones de dólares) de la coparticipación de impuestos nacionales.

De este modo, la canasta de recursos corrientes quedó representada en un 55% por las regalías y el canon extraordinario de producción, en un 29,7% por los impuestos provinciales y en un 14,8% por los envíos de Nación.

Regalías, impuestos y coparticipación: qué pasó en octubre

La aceleración de la recaudación fue especialmente clara, una vez más, en los derechos vinculados a la producción de petróleo y gas.

Solo en octubre, el aumento interanual de las regalías descontando la inflación fue del 40%. Las que más crecieron fueron las de petróleo, que llegaron a 359.000 millones de pesos (228,7 millones de dólares) y hasta compensaron la caída que se dio en las de gas, que aportaron 84.000 millones de pesos (53,5 millones de dólares).

Al comparar la cifra contra septiembre, la provincia sumó recursos extra por 21.000 millones de pesos (13,4 millones de dólares) por este concepto. Si la mirada se hace solo sobre las regalías de petróleo, el alza fue de 39.000 millones de pesos (24,8 millones de dólares).

Respecto a los impuestos que cobra la dirección de Rentas, Ingresos Brutos volvió a marcar tendencia, recaudando durante octubre 224.100 millones de pesos (142,7 millones de dólares), el 93% de todo lo recolectado el mes pasado. Contra septiembre, el salto fue notorio: 28.000 millones de pesos más (17,8 millones de dólares).

Sellos sumó, por su parte, 13.200 millones de pesos (5,5% del total) y el Inmobiliario, 3.000 millones de pesos (1,3% del total).

La coparticipación federal, en tanto, generó ingresos 97.500 millones de pesos (62,1 millones de dólares), el 81,6% de todo lo que llegó a la provincia por impuestos nacionales. A su vez, por regímenes especiales se recibieron 21.900 millones de pesos (13,9 millones de dólares).

Ingresos récord en Neuquén: las comparaciones

Hasta septiembre Neuquén llevaba acumulados unos 5,58 billones de pesos (3.554 millones de dólares). Con el dato de octubre, esa cifra asciende hasta los 6,38 billones (4.063 millones de dólares), lo que equivale a aproximadamente el 84% de todo lo que había previsto el Gobierno en el presupuesto 2026.

De mantenerse un ritmo de recaudación similar en noviembre y diciembre, el monto final podría superar los 8 billones de pesos (5.095 millones de dólares). Para ello será clave el rendimiento que exhiban las regalías, en particular las de petróleo.

Para poner en perspectiva el impulso de los ingresos, la cifra de octubre casi que cuadriplica lo que invertirá la Provincia para el Plan Maestro de Accesos Metropolitanos que, con un desembolso de 175 millones de dólares, aspira a mejorar los ingresos a la ciudad de Neuquén desde la Autovía Norte y la Ruta 7.

La comparación también podría extenderse, a modo de ejemplo, a la construcción de establecimientos educativos. Así, considerando los presupuestos oficiales para este tipo de obras, los más de 807.000 millones de pesos del mes pasado fueron equivalentes a la construcción de unas 55 escuelas técnicas o a unas 140 escuelas primarias.