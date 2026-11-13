Paritarias salariales en Río Negro: se cumplirán el 3 de diciembre y definirán pautas de la primera parte del 2027

La preparatoria de cada paritaria volvió a repetirse. Este jueves, el gobernador Alberto Weretilneck se reunió con el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, en Buenos Aires, fijando criterios y lineamientos de la próxima negociación de salarios públicos en Río Negro.

En principio, los nuevos encuentros se fijaron para el jueves 3 de diciembre. Primer punto establecido: confirmar y formalizar cuál será la «suma fija» de cierre salarial del año, con sus correspondientes fechas de cancelación.

Se esperaba definir este jueves el incremento en los haberes de diciembre para los agentes del Poder Ejecutivo, a partir de los datos oficiales de la inflación de octubre. El Indec informó del 2,2%, pero todavía no se difundió su equivalente de Viedma.

Como el registro de septiembre, la dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro viene demorada con su relevamiento de octubre, que permitirá resolver el porcentaje de alza de diciembre.

Aguiar y los puntos

Aguiar informó de su “extensa reunión con el gobernador” y la definición de que el 3 de diciembre se “reabran las negociaciones salariales en el sector público”.

Enumeró que, en esa ocasión, se definirá la “fecha de pago del aguinaldo, que deberá ser antes de las fiestas”, el “valor del bono extraordinario de fin de año”, el “monto del adicional por Indumentaria”, la “actualización de ayuda escolar”, y el “incremento de todas las asignaciones familiares”.

Además, el dirigente sindical anticipó que se definirá el “aumento salarial para el primer cuatrimestre del 2027”.

En sus declaraciones, Aguiar reiteró que “en tiempos de ajuste, recortes y salarios congelados en la Nación, logramos que en Río Negro pase otra cosa. Podemos discutir más o discutir menos, pero lo cierto es que hemos mantenido un ámbito de diálogo abierto”.

Remarcó que se debe “defender” ese ámbito que sigue “abierto en la provincia. No es lo mismo, no da lo mismo”. Pidió “valorar la paritaria provincial frente a la motosierra nacional”.

El primer cuatrimestre

La discusión paritaria tendrá el componente del 2027: establecer la pauta de actualización para el primer cuatrimestre.

Weretilneck y Aguiar habrían coincidido en mantener un esquema de aumentos porcentuales de cuatro meses y con liquidaciones bimestrales. Así, el 3, se anunciaría el sistema de actualización para el período enero-abril.

El mecanismo del 2026 se vinculó con el promedio de los índices de inflación nacional y el relevamiento de precios de Viedma. El mismo permitió aplicar cinco subas, en febrero, abril, junio, agosto y octubre, que acumularon una recomposición del 25,93% con las remuneraciones del último mes.

ATE acompañó y convalidó esas propuestas salariales, que habían sido acordadas previamente entre Weretilneck y Aguiar. La posición fue diferente en los otros dos gremios estatales. UPCN rechazó las ofertas y cuestionó que las definiciones se anticiparan en encuentros entre el gobernador y el titular de ATE Nacional.



Unter también rechazó las pautas y llegó a convocar medidas de fuerza durante el año. El gremio docente mantuvo sus objeciones al esquema, aunque posteriormente dejó de impulsar paros para permitir que los trabajadores percibieran los aumentos liquidados.



