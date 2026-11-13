El plan para acercar a los jóvenes al campo: abren pasantías en el sur y el norte neuquino este verano 2027

Compartir la casa de una familia campesina, acompañar las tareas con los animales y conocer las veranadas del norte neuquino. Descubrir el campo desde adentro: participar de su vida cotidiana, escuchar a quienes lo habitan, identificar qué hace falta para vivir y producir en el territorio.

Esa es la propuesta de las Pasantías Vivenciales Comunitarias. Argentina Humana convoca a jóvenes, estudiantes y personas que quieran compartir una experiencia con familias campesinas y comunidades mapuches de El Cholar, Chos Malal y San Martín de los Andes.

Se realizará del 16 al 28 de febrero de 2027. Para Santiago Arizio, referente de la Cooperativa Campesina de Chos Malal, el encuentro puede abrir una puerta a proyectos impensado. La apuesta es «poder enamorar a los jóvenes, mostrarles que la vida en el campo es buena y que es posible vivir de otra manera».

La última experiencia de este tipo se concretó hace 10 años. (Gentileza).

Compartir saberes y la vida cotidiana en la profundidad de Neuquén

La última pasantía la realizaron hace diez años. Era un mundo prepandemia, previo a la masificación del uso de la inteligencia artificial, un mundo completamente distinto. ¿Se perciben todos esos cambios en el campo? Puede que sí, pero a la vez no. Según Arizio, invita a un ritmo menos acelerado que en la ciudad, con pausas para registrar al entorno.

«Los tiempos que se viven en la ruralidad son otros y las urgencias son otras», afirmó el referente y remarcó: «Hacer un impás, un tiempo de dedicación a uno y a un otro, en otro territorio, y contribuir a mejorar la vida de los otros, para nosotros es muy importante».

«En esta época donde todo pasa por las redes», la pasantía propone «priorizar el intercambio entre personas». Las familias anfitrionas compartirán sus hogares y sus tareas. En el norte neuquino, las veranadas serán parte de ese acercamiento a la vida rural. Habrá también trabajo comunitario, con actividades acordes a las necesidades de ese lugar.

En El Cholar y Chos Malal, el encuentro incluirá la celebración de los 16 años de la Cooperativa Campesina. Luego, los participantes se repartirán en pequeños grupos entre los vecinos. Durante unos cinco días compartirán sus casas, las tareas habituales y recorrerán los puestos donde los crianceros llevan a sus animales durante el verano.

Compartirán vivencia juto a las familias anfitrionas. (Gentileza)

El intercambio entre los conocimientos académicos y los saberes del campo será parte de esa convivencia. Arizio recordó que, en las pasantías anteriores, ese vínculo posibilitó la concreción de proyectos de captación y distribución de agua para los puestos. «Cada uno puede aportar un granito de arena desde su lugar», enfatizó.

En San Martín de los Andes, las actividades se centrarán en el ecoturismo y el trabajo cotidiano de la comunidad mapuche anfitriona. Allí, como en el norte, la propuesta será conocer las formas de producir y organizarse, reconocer las necesidades del territorio y compartir las luchas por la tierra y el agua. «La idea es que puedan compartir ese vivir, que vean esas realidades y las puedan defender», sostuvo el referente.

En ese intercambio, nadie tiene todo por enseñar ni todo por aprender. «Se rescatan los saberes tanto populares como los saberes académicos», explicó Arizio. La experiencia propone que esos conocimientos dialoguen y ayuden a pensar respuestas colectivas.

Un futuro posible en el campo para los jóvenes de Neuquén

El encuentro también permitirá reflexionar sobre los obstáculos que enfrentan las juventudes para quedarse en el campo. El acceso a la tierra, al agua, al transporte y a proyectos productivos condiciona esa posibilidad. Frente al desarraigo, la cooperativa busca mostrar que la ruralidad puede ser un lugar donde construir un futuro.

La soberanía alimentaria forma parte de esa discusión. «Sin alimentos sanos, sin producción directa en el campo, como sociedad vamos a estar mal», advirtió Arizio. Compartir unos días con las familias invita a mirar más allá: conocer el trabajo, los derechos y la organización que hacen posible su producción.

«Es muy difícil poder defender la provincia de Neuquén, defender la patria, si uno no conoce lo que se vive y cómo se vive», resaltó Arizio.

Los y las pasantes participarán de la rutina diario de los crianceros.

Cómo participar: inscripción, destinos y traslados desde Neuquén

Las Pasantías Vivenciales Comunitarias están destinadas a jóvenes de entre 18 y 30 años, aproximadamente. No es necesario cursar una carrera universitaria ni pertenecer a una agrupación política: pueden sumarse estudiantes de cualquier disciplina y jóvenes interesados en conocer la vida rural.

La actividad se realizará del 16 al 28 de febrero de 2027 y la inscripción se completa a través de un formulario. Las prácticas son comunitarias y no remuneradas.

La propuesta contempla dos zonas: El Cholar y Chos Malal, en el norte neuquino, y San Martín de los Andes. Tras la inscripción, la organización convocará a una reunión para coordinar los lugares asignados, los traslados y resolver aspectos de la participación.

No se estableció un cupo definitivo. Arizio señaló que buscarán recibir a todas las personas interesadas, de acuerdo con las posibilidades de las comunidades anfitrionas. En el norte, los participantes se distribuirán en pequeños grupos y convivirán unos cinco días en los hogares de las familias.

Para el viaje desde Neuquén capital, la organización tiene previstas dos combis financiadas con recursos propios. Si la demanda supera esa capacidad, se evaluará cómo solventar los traslados adicionales entre todos.

Arizio habla desde su propia experiencia. Hace treinta años participó de una pasantía en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. «A mí me cambió la forma de ver la vida y de sentirla y el trabajo por los otros y con los otros», aseguró.