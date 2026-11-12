Grupo Don Mario compró 10 mil hectáreas en una zona de alto potencial agrícola de Río Negro

Plantación de soja en Negro Muerto, la zona de Río Negro donde se concretó una nueva operación inmobiliaria. Foto: archivo.

Un nuevo movimiento inmobiliario de importancia se ha concretado en el agro de Río Negro. En esta oportunidad, el escenario es Negro Muerto, un valle de más de 60.000 hectáreas contiguo al río Negro y ubicado entre las localidades de General Conesa y Choele Choel.

Grupo Don Mario compra un campo en Río Negro

Según pudo saber Río Negro Rural, Grupo Don Mario, de la familia Bartolomé, concretó recientemente la compra de cerca de 10.000 hectáreas en el extremo oeste de Negro Muerto, una zona de gran potencial agrícola ubicada en la margen norte del río Negro. Pocos días atrás, otra venta tuvo lugar en el cercano valle denominado Colonia Josefa.

El campo adquirido (también conocido como Negro Muerto) cuenta con 25 kilómetros de costa sobre el caudaloso río patagónico, un elemento clave en una región donde el riego es esencial para el desarrollo de actividades agrícolas.

De hecho, la propiedad ya cuenta con alrededor de 1.000 hectáreas sistematizadas para riego por manto, y con equipos de bombeo capaces de proveer el agua necesaria para irrigar dicha área. Estos últimos funcionan mediante un generador alimentado a gasoil.

Campo de trigo en Negro Muerto. Foto: archivo.

Buena parte del gran potencial de la zona radica en las inminentes obras de electrificación, ya comprometidas en virtud de un crédito aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la provincia de Río Negro.

El historial agrícola del campo en cuestión incluye tanto cultivos típicamente extensivos (maíz, soja y girasol) como intensivos (cebolla). En todos los casos, los rendimientos y calidades obtenidos fueron sobresalientes. «Tiene un alto porcentaje de tierras de primera calidad», confirmaron a este medio fuentes cercanas. En la actualidad, se desarrolla ganadería en el lugar.

Aproximadamente la mitad de la propiedad corresponde a valle, y el resto a meseta (barda). En ambos casos, hay factibilidad de riego, un dato no menor considerando la fuerte impronta productivista y de transformación de suelos de los nuevos dueños.

El Negro Muerto, un diamante en bruto de Río Negro

El potencial agrícola de esta zona del norte patagónico es grande. En primer lugar, por las aludidas obras de electrificación próximas a iniciarse, y que prometen eficientizar notablemente las actividades agrícolas del lugar.

Pero hay un segundo elemento que explica por qué el Negro Muerto es una prometedora área: sus condiciones agroclimáticas. El río Negro, con un caudal promedio próximo a los 900 m3 por segundo, asegura la disponibilidad de agua de excelente calidad, con bajos niveles de salinidad.

La alta heliofanía y elevada radiación solar durante la primavera y verano convierten a los valles norpatagónicos en escenarios ideales para cultivos estivales. Estas especificidades climáticas, propias de la latitud de la zona, se traducen en rendimientos más altos (y estables gracias al riego) que en las áreas agrícolas de secano del país.

Por otro lado, las temperaturas frescas primaverales mejoran rindes en cultivos invernales. Y la baja humedad ambiental durante buena parte del año contribuyen a lograr altos estándares de sanidad.

Se dice que el Negro Muerto es un «diamante en bruto», porque aunque su potencial es alto, su desarrollo es todavía incipiente. El interés por la zona es creciente: cabe recordar que alrededor de un año atrás, la colonia menonita Nueva Esperanza compró más de 5.000 hectáreas en lugar, donde ya se han radicado varias familias.

Negro Muerto, un año después, vuelve a ser noticia por una operación inmobiliaria de importancia. Según pudo saber este medio, la intención de los nuevos dueños es continuar con el desarrollo agrícola del campo Negro Muerto, iniciado por su anterior propietario. Por la iniciativa privada y por las obras de infraestructura que vendrán, esta zona promete ser un nuevo oasis productivo en la provincia de Río Negro.

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