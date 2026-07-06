Para no aburrirse: llega el Festival de Títeres en vacaciones a la ciudad de Neuquén

Va llegando el momento de colgar la mochila y el guardapolvo por un rato y disfrutar de dos semanas de descanso y diversión. Este año, para los chicos de la región, llegan buenas noticias. Del 10 a al 26 de julio se realizará en Neuquén la primera edición del Festival de Títeres en Vacaciones. Diez elenco de 7 localidades argentinas y de México presentarán una amplia oferta de historias contadas a través varias técnicas que permite este arte milenario.

Las funciones se realizarán todos los días, a patir de las 16, en el Teatro El Arrimadero, ubicado en Misiones 234, de la ciudad de Neuquén. Solamente el 18 y 19 de julio el telón permanecerá bajo y las luces apagadas, porque esos días está previsto que se lleve adelante la semifinal y final del Mundial 2026 y con las esperanzas puestas en el Bicampeonato de Argentina, las familias no saldrán de sus casas, excepto para festejar la cuarta estrella. Las entradas anticipadas tienen un valor de 15.000 pesos y se podrán adquirir hasta el 9 de julio, llamando 2995188503. Los días de las funciones, en puerta costarán 25.000 pesos.

Este festival es organizado por un colectivo de artistas neuquinos, integrado por los grupos La Tramoya, Casiopea, Teatro Pim Pam Pum y Julieta Tabusch líder indiscutible del Cine a Mano. La idea comenzó a germinar en principio, por una necesidad y luego, como un querer recuperar la magia de las historia contadas en los teatros de títeres.

«Hace unos años nos venimos juntado varios grupos de titiriteros de Neuquén, en principio fue por la situación del país que no esta buena para nadie y queríamos encontrar un modo para sobrellevarla. Además, ya es visible que bajo la natalidad, hay menos chicos, eso se ve en los jardines, en las escuelas y en los teatros. Entonces empezamos a hacer teatro de títeres para adultos. Se fueron sumando nuevos grupos y nuevas actividades como funciones para chicos y chicas en bibliotecas populares y talleres que realizábamos en Neuquén y Cipolletti.Y ahora un poco por necesidad y por nostalgia surgió este festival en vacaciones», comentó Flavio González, titiritero y uno de los organizadores del encuentro.

Para que este festival se haga realidad, se presentarán elencos de Neuquén, Centenario, Bariloche, Junín de los Andes, de la provincia de Córdoba, de la ciudad bonaerense de Mar del Plata y de México. Cada grupo utilizará la técnica que mejor le cabe a cada de sus historias, títere de guante, de mano, de varilla, de sombra.

La programación día a día

Viernes 10: El elenco Artefacta de Junín presentará «Pájara Pez». Una mañana cualquiera de cualquier día, Noa se despierta y se prepara para ir a la escuela pero al hacerlo, una serie de sucesos extraordinarios le cambiarán el día y la vida por completo.

Sábado 11: «Locos Firuletes» llegará de la mano del Teatro Libre del Sur de Córdoba. Clasica obra de títere de guante donde lo fantástico se transforma en humano y lo humano en fantástico. En un barrio, de la nada aparece un diablo. Los habitantes conmocionados por las exigencias de este personaje, el diablo saldrá con la cola entre las patas. Humor, picardía y mucha participación del público.

Domingo 12 y lunes 13: «La Tiendita de la abuela Lila» del elenco El rehilete viajará desde Aguascalientes, México para instalarse en El Arrimadero. Es una obra entrañable que nos transporta a un espacio lleno de tradición, donde la sabiduría de las plantas y el amor familiar se entrelazan, a través de la relación entre Lila, su nieto André, el Güero y la presencia espiritual del abuelito Don Chuy. La historia nos invita a redescubrir la conexión conla naturaleza, la memoria y las raíces de los muertos.

Martes 14: Será el turno de «Cuentos de la Selva», una creación del Teatro Libre del Sur de Córdoba.Es un espectáculo construido en base a 3 cuentos de la narración oral del noreste argentino, protagonizados por el inefable “Don Sapo”, el “Coatí Chamamecero” y el “Quirquincho”. Junto a ellos se despliegan otros simpáticos personajes de la selva litoraleña. Todo esto acompañado por la música interpretada por un particular Yacaré

Miércoles 15 y jueves 16: Se podrá conocer el «Protocolo Constantinopla» a cargo del Teatro de Tersites de Neuquén. Es una comedia inspirada en las intrigas de espías y el humor universal de los cómicos de principios del siglo XX. Trabajada con objetos y títeres, a partir de una dramaturgia original que se inspira en ese género cinematogárfico y literario (el del espionaje y la intriga) pero que trasciende esas barreras para confrontar situaciones absurdas y disparatadas

Viernes 17, lunes 20 y martes 21: Habrá doblete el grupo La Tramoya de Neuquén con la obra «Rojo». La obra transcurre en un tiempo en el cuál los mercados callejeros eran el corazón del mundo. Uno de los puestos más concurridos era el de Rubilda, la vendedora de manzanas. Allí, un día, hizo su aparición el diablo, intentando enamorarla.

Miércoles 22 y jueves 23: «Juan Panadero» llegará de la mano del Teatro de trapo, que llevarán desde Mar del Plata. La obra homenajea al patriarca de los titiriteros argentinos, el mítico Don Javier Villafañe, inspirándose en sus ya clásicos personajes: el Panadero y el Diablo. Apunta a rescatar un valor básico y elemental para la preservación de una sociedad “humana”: la solidaridad en contraposición al egoísmo, la avaricia, el individualismo, males tan de moda en estos tiempos.



Viernes 24: El Titeres al viento de Barilcohe mostrará «La vereda de Don gato». Don gato se levantó con el bigote torcido y decidió que la vereda del barrio ahora es suya. Nadie puede pasar sin su permiso. Los vecinos y vecinas intentan hacerlo entrar en razón sin poder lograrlo. Pero en este barrio no falta imaginación: cansados de la situación, tienen una idea para ponerle un freno al mandón de turno. ¿funcionará?

Sábado 25 y el domingo 26: se llegará al final del festival con dos funciones de «Gaucho a la témpera» del elenco Mameluco Títeres de la ciudad de Neuquén. En busca de inspiración, Florencio, un pintor inquieto, llega al campo de Moreira. Mediante engaños y sutiles descuidos, va despojando al gaucho de sus prendas más preciadas para utilizarlas como modelos para su próximo cuadro. Esta obra de teatro de títeres está inspirada en el pintor argentino Florencio Molina Campos y en los personajes de sus cuadros.

La magia milenaria del Títere

El teatro de títeres es considerado un arte milenario. Su origen se remonta a las primeras civilizaciones de la humanidad y está ligado a los rituales mágico-religiosos, el chamanismo y la narración.

Sus primeras manifestaciones documentadas datan de hace miles de años en culturas ancestrales de Asia (como las sombras chinescas, el wayang de Java o el bunraku japonés) y en el teatro clásico de Grecia. Lejos de ser algo exclusivo para el público infantil, es una disciplina artística compleja que utiliza la animación de objetos para reflejar la sociedad.

Por otra parte, los títeres se relacionan directamente con las fogatas de nuestros ancestros. El teatro de sombras es el antepasado directo del títere moderno. Los humanos primitivos descubrieron que sus cuerpos proyectaban siluetas gigantes en las paredes de las cuevas al pararse frente al fuego.

Para explicar el mundo, los chamanes y cazadores usaban sus manos y objetos (como pieles o huesos) para imitar animales y contar historias de caza alrededor de la fogata. Con el tiempo, en lugar de usar solo las manos, los humanos empezaron a recortar cuero o madera para crear figuras específicas, dando nacimiento formal al teatro de sombras. Luego se desarrollarían otras técnicas que se expandieron a todo el planeta.