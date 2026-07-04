El Bacanazo, la fiesta de salsa que enciende la noche de Roca

Bacán surgió de las aulas del IUPA y fue tomando forma tras la pandemia hasta poder completar la formación de once integrantes.

Bacán, la joven orquesta de salsa surgida de las aulas del IUPA, propone un nuevo Bacanzo para este sábado, a las 21, en Italia Unida (Sarmiento 1742, Roca). Una gran fiesta que no será solo de música, sino también gastronomía, clases de salsa y estampados textiles en vivo y maquillajes artísticos antes de salir a la pista de baile. Para adquirir las entradas hay que comunicarse con la orquesta al numero 2984775609: anticipadas $10.000 y en puerta $15.000.



La apertura de la noche estará a cargo de Mauro Muñoz, reconocido profesor de salsa y ritmos latinos de la ciudad, que brindará una clase abierta de salsa para todos los niveles y para quienes quieran enriquecer los pasos de la noche.



La fiesta seguirá de la mano de la orquesta Bacán con su repertorio musical que incluye temas clásicos de la salsa brava y composiciones propias. Durante el concierto habrá importantes invitados que transformaran el evento en una fiesta inolvidable.

Finalmente, de la mano de Reventón tropical se realizará el cierre de la noche a puro baile con una imperdible selección de clásicos tropicales.



Durante la noche se contará con la presencia de Carnero Serigrafía estampando en vivo. Asimismo estará presente Komun maquillaje artístico para quienes quieran llevar brillo y color a la pista de baile.



Los Bacanazos surgieron allá por 2024 como una celebración de cumpleaños de la banda. Ahora, es mucho más que eso: un festival de salsa en la Patagonia, nada menos. O, como dicen ellos, “la fiesta donde tenés que estar”.



Ahora bien, ¿de dónde surge Bacán? De un grupo de compañeros de la cátedra de Ensamble de Música Latina del IUPA. Sobre todo, de las inquietudes de Fran Torres, trombonista y futuro cantante de Bacán.



El núcleo duro del grupo lo completaban el saxofonista Santiago Talmon y el por entonces bajista Joan Urzagaste. Luego vendría el resto, pero no les fue fácil: hubo que convencer a los músicos y músicas de sumarse a una orquesta de salsa. Muchos vinieron de la cumbia, que se parece a la salsa, pero que no es lo mismo. Y hasta de la música clásica como fue el caso de la flautisa Soledad Muñoz.



“La orquesta surge en el 2021”, recuerda Joan Urzagaste. “Nos encerramos a escribir unos arreglos de salsa y después de aquel encierro nos juntamos a ensayar, a interpretar esas canciones por inquietud de quienes estábamos en ese momento con ganas de tocar salsa y de armar una orquesta”.



Urzagaste, que pasó de bajista a tecladista, reconoce que en Roca hay mucho público de salsa que tenía muchas ganas de escuchar una orquesta. Bacan debutó en diciembre de 2021, invitado a una feria de emprendedores, y desde entonces no pararon de crecer.

¿Por qué salsa? Porque en la cátedra que los (re)unió tuvieron que tocar algunas cumbias, algunos ritmos peruanos y también salsa. “Y bueno, nos gustó mucho la salsa”, confiesa Joan. “A partir de ese momento empezamos a hacer arreglos propios y a juntarnos con otros amigos por fuera de Iupa”.



Más allá de la cátedra, los trabajos prácticos y cierta inquietudes en común, la idea de una orquesta terminó de cerrar después de que Fran Torres regresara de un viaje por Chile. De allí se trajo, incluso el nombre.



“En su momento, Fran recorrió Chile antes de la pandemia. Y se cruzó con algunas orquestas de salsa de allá. Y le gustó mucho. Le gustó mucho más que nada la participación del trombón. Porque él es trombonista y le gustó mucho eso. Y también de ahí se trajo el nombre de la orquesta. Bacan, que es una palabra que se usa mucho en Chile para decir que algo es bueno, que está bien hecho”.



Actualmente, la orquesta Bacán está conformada por Juan Gauna (timbal), Francisco Araya (congas), Charly Gauna (voz y accesorios), Camila Pugni Reta (bongo/ campana), Andy Salafia (bajo), Joan Urzagaste (piano), Fran torres (voz/ trombón), Santiago Talmon (saxo), Charo Sandoval (clarinete), Soledad Muñoz (flauta), Emanuel Repol (trombón) y Rodrigo Castillo (trompeta).



De todas las salsas, Bacan se inclinó por la denominada salsa brava, originada en Nueva Yorkm en los años ‘70, sobr todo por inmigrantes latinos radicados en la Gran Manzana. “Nosotros nos basamos más que nada en los 70, Rubén Blades, Héctor Lavoe, Celia Cruz, Ismael Rivera, los artistas de Fania Records, que es un sello discográfico de esa época creado por el músico dominicano Johnny Pacheco”.



“Tiene un sonido más duro, más estridente desde los vientos”, describe Joan Urzagaste. “Las letras tienen un poco más de contenido para describir las sociedades de la época , sus situaciones de vida, porque eran inmigrantes cubanos y portorriqueños que vivían en barrios medio marginados de Nueva York como el Bronx”.